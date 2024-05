Descubra as cores de esmaltes para apostar no outono

Do marrom ao verde acinzentado, veja os principais lançamentos de esmaltes para a temporada

Quem ama experimentar uma cor nova de esmalte? A cada estação, as marcas apresentam novidades e tons variados que caem nas graças do público. Com o outono, é o momento das cores amenas, elegantes que trazem calor e aconchego. Vale apostar no marrom, verde, azul e roxo. Tons tradicionais como vermelho e rosa continuam em alta.