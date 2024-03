Quanto tempo dura a coceira da dengue? Saiba como aliviar o sintoma

Infectologista explica que manchas e coceiras são sintomas da dengue bastante comuns

"O maior perigo da dengue é a segunda ou a terceira infecção. As próximas infecções tendem a ser mais graves do que aquele indivíduo que adquire pela primeira vez a doença. Tivemos o ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus no Brasil, e isso faz com que as pessoas fiquem mais suscetíveis a pegar a doença. Após pegar a doença pelo sorotipo 1 ou 2, a pessoa fica imune àquele sorotipo", explica a infectologista Martina Zanotti, do Vitória Apart Hospital.