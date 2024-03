Live

Dengue: infectologista tira dúvidas sobre sintomas, repelentes e cuidados

A dengue não tem um tratamento curativo específico. Ele é realizado via medidas de suporte como hidratação, analgésicos e medicamentos que combatem os sintomas

Manchas avermelhadas no corpo podem aparecer. (Shutterstock)

A dengue é uma doença infecciosa febril, caracterizada principalmente por febre alta de início rápido. Existem quatro tipos do vírus da dengue e eles são basicamente a mesma coisa em termos de transmissão e quadro clínico.

"O maior perigo da dengue é a segunda ou a terceira infecção. As próximas infecções tendem a ser mais graves do que aquele indivíduo que adquire pela primeira vez a doença. Tivemos o ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus no Brasil, e isso faz com que as pessoas fiquem mais suscetíveis a pegar a doença. Após pegar a doença pelo sorotipo 1 ou 2, a pessoa fica imune àquele sorotipo", explica a infectologista Martina Zanotti.

Os principais sintomas da doença são dor no corpo, dor nas articulações, febre (geralmente alta), dor de cabeça (principalmente atrás dos olhos), náuseas e manchas avermelhadas no corpo.

Com a alta de casos no Brasil, surgem muitas dúvidas sobre a doença. Para explicar os principais sintomas, falar dos cuidados e também sobre a vacina, recebemos a infectologista Ana Carolina D'Ettorres, da Unimed Vitória, para esclarecer as dúvidas. Confira no vídeo!

A dengue não tem um tratamento curativo específico. Ele é realizado via medidas de suporte como hidratação, seja por formulações de soro oral ou hidratação venosa, analgésicos e medicamentos que combatem os sintomas, conforme cada quadro, o que possibilitará o combate e eliminação do vírus pelo organismo do paciente.

