Alta de casos

É gripe, covid ou dengue? Saiba diferenciar os sintomas das viroses

Apesar de terem sintomas em comum, como febre e dor no corpo, cada enfermidade possui características diferentes; confira como identificar

3 min de leitura min de leitura

Eduarda Lisboa Estagiária / [email protected]

O calor e as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos meses formaram o cenário perfeito para que as doenças virais, como gripe, covid-19 e dengue, se espalhem e infectem pessoas em larga escala. A gravidade do aumento de casos já levou o governo do ES a declarar estado de emergência. Mas com tantos sintomas em comum, como febre e dor no corpo, como é possível diferenciar cada infecção?

Apesar de terem alguns sinais semelhantes, cada enfermidade tem características próprias que as diferem nas formas de transmissão, na prevenção e no diagnóstico, explica a infectologista Rubia Miossi. “Todas são doenças virais que podem dar febre e dor no corpo, porém a gripe e a covid têm, predominantemente, sintomas respiratórios como espirros, tosse e coriza. Já na dengue, não é comum ter sintomas respiratórios.”

É gripe, covid ou dengue - Saiba diferenciar os sintomas das viroses

A dengue é causada pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em maior quantidade em períodos mais quentes e chuvosos, aumentando o número de infectados pelo vírus. Segundo o Ministério da Saúde, geralmente a doença se inicia com febre alta — que pode durar de dois a sete dias — dor de cabeça, dor atrás dos olhos, além de falta de apetite e mal-estar. Após alguns dias, também é comum surgir manchas avermelhadas no corpo.

A infectologista ressalta que a hidratação é a melhor forma de evitar complicações da doença. “As pessoas que foram diagnosticadas com dengue precisam se hidratar bem para evitar evolução para quadros graves”, afirma Rubia Miossi.

Os sinais de alerta para complicações de dengue são:

Dor abdominal intensa e contínua

Vômitos persistentes

Acúmulo de líquidos (abdômen e pulmão)

Sangramento de mucosa

Irritabilidade

Já a gripe e a covid-19 possuem características mais similares por ambas serem doenças respiratórias em que o cuidado principal é evitar o contágio com outras pessoas. De acordo Rubia, uma das principais diferenças são os momentos em que há picos de casos. “A influenza (gripe) é mais comum no inverno, já a covid não tem um período mais comum e aparece sempre que há introdução de uma variante nova. Isso pode ocorrer a qualquer tempo. ”

Os principais sintomas da gripe são:

Febre

Coriza

Dor de garganta

Tosse

Dor no corpo

Dor de cabeça

Fadiga

Os principais sintomas da covid são:

Tosse

Dor de garganta

Coriza

Perda de olfato e paladar

Dor no corpo

Fadiga

Febre alta

Entre os sintomas de cada doença, destacados pelo Ministério da Saúde, o que melhor distingue a gripe da covid é a perda de olfato e paladar, comum em casos de infecções pelo coronavírus. Contudo, esse não é um sinal determinante. Rubia Miossi deixa claro que a certeza do diagnóstico é só com exame médico. “O que vai diferenciar no fim das contas é somente o exame de RT-PCR. Por isso, é importante procurar o serviço de saúde quando os sintomas começarem.”

Como prevenir cada doença ?

A médica lembra que existem cuidados coletivos para o combate e prevenção de cada doença. “Para a covid e a influenza, o jeito de prevenir é evitar aglomerações, utilizar máscara se estiver com sintomas para não contaminar os outros e testar. Se positivo, cumprir o isolamento. Já a dengue, o esforço é coletivo para não deixar o mosquito se reproduzir, eliminando focos de água parada, além de utilizar repelentes e inseticidas para evitar ser picado.”

Além disso, todas essas infecções já possuem vacinas disponíveis no Espírito Santo. Para atualizar seu esquema vacinal com as doses da influenza e da covid, procure os postos de saúde de seu município. As primeiras doses da vacina da dengue estão disponíveis para crianças de 10 e 11 anos com e sem agendamento em diversas cidades capixabas.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta