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Alerta

Casos de dengue explodem, mas Covid ainda é mais fatal no ES em 2024

Coronavírus, que completou quatro anos de circulação no Brasil segunda-feira (26), já deixou 12 vítimas no Estado apenas neste ano

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 10:05

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

27 fev 2024 às 10:05
Apesar do aumento do número de casos de dengue no Espírito Santo, que tem mais de 25,2 mil registros e duas mortes desde o início de 2024, a Covid-19 ainda é mais letal no Estado neste ano. Em janeiro e fevereiro, 10.341 casos e 12 mortos foram confirmados, como divulgado pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa).
É preciso estar em alerta para ambas as doenças. Números do Ministério da Saúde mostram que, em 2024, o Brasil já chegou à marca de 920,427 casos prováveis e 184 mortos por dengue. Já por Covid-19, são mais de 241 mil casos e 1.325 óbitos confirmados.
No Espírito Santo, o governo do Estado decretou situação de emergência em relação à dengue, cuja vacina para crianças de 10 a 11 anos chegou na última quinta-feira (22).

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Para a médica infectologista Rubia Miossi, o momento é de alerta: “Ambas são doenças com aumento de casos nas últimas semanas, por isso, é importante que a população reconheça os sinais e sintomas iniciais de ambas as doenças e que procure atendimento médico na suspeita para ser avaliado quanto ao diagnóstico e à gravidade”, pontua.
Com a crescente no número de casos e óbitos, Rubia indica que a população tenha cuidados providenciais em relação à Covid-19 e à dengue.
“Por ora, o que a população pode fazer é cuidar de não haver proliferação de mosquitos em casa e usar repelente [no caso de dengue], e utilizar máscaras em caso de sintomas respiratórios, testar para Covid e vacinar conforme o calendário de vacinas recomendado para sua condição de saúde”, explica.
Vacina Bivalente contra a Covid-19, em Vitória
Vacina Bivalente contra a Covid-19, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Brasil registra queda em uma doença, mas preocupa em outra

Com 1.325 mortos em 2024 por Covid-19, o Brasil tem, em média, 192 mortes pela doença a cada sete dias, conforme números divulgados pelo Ministério da Saúde.
Por sua vez, a dengue preocupa com mais de 762 mil registros e pelo menos seis Estados com estado de emergência decretado, além do Distrito Federal: Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Acre, Santa Catarina e Espírito Santo.
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