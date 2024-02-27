Casos de dengue explodem, mas Covid ainda é mais fatal no ES em 2024

Apesar do aumento do número de casos de dengue no Espírito Santo, que tem mais de 25,2 mil registros e duas mortes desde o início de 2024, a Covid-19 ainda é mais letal no Estado neste ano. Em janeiro e fevereiro, 10.341 casos e 12 mortos foram confirmados, como divulgado pela Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa).
É preciso estar em alerta para ambas as doenças. Números do Ministério da Saúde mostram que, em 2024, o Brasil já chegou à marca de 920,427 casos prováveis e 184 mortos por dengue. Já por Covid-19, são mais de 241 mil casos e 1.325 óbitos confirmados.
No Espírito Santo, o governo do Estado decretou situação de emergência em relação à dengue, cuja vacina para crianças de 10 a 11 anos chegou na última quinta-feira (22).
Para a médica infectologista Rubia Miossi, o momento é de alerta: “Ambas são doenças com aumento de casos nas últimas semanas, por isso, é importante que a população reconheça os sinais e sintomas iniciais de ambas as doenças e que procure atendimento médico na suspeita para ser avaliado quanto ao diagnóstico e à gravidade”, pontua.
Com a crescente no número de casos e óbitos, Rubia indica que a população tenha cuidados providenciais em relação à Covid-19 e à dengue.
“Por ora, o que a população pode fazer é cuidar de não haver proliferação de mosquitos em casa e usar repelente [no caso de dengue], e utilizar máscaras em caso de sintomas respiratórios, testar para Covid e vacinar conforme o calendário de vacinas recomendado para sua condição de saúde”, explica.
Brasil registra queda em uma doença, mas preocupa em outra
Com 1.325 mortos em 2024 por Covid-19, o Brasil tem, em média, 192 mortes pela doença a cada sete dias, conforme números divulgados pelo Ministério da Saúde.
Por sua vez, a dengue preocupa com mais de 762 mil registros e pelo menos seis Estados com estado de emergência decretado, além do Distrito Federal: Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Acre, Santa Catarina e Espírito Santo.
Casos de dengue explodem, mas Covid ainda é mais fatal no ES em 2024