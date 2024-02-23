Dengue: veja como vai ser esquema de vacinação nas cidades do ES

A campanha de vacinação começou no dia 24 de fevereiro em diversos municípios do ES Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Espírito Santo recebeu 58.530 mil doses de vacina contra dengue na quinta-feira (22), que já foram distribuídas para as 23 cidades que vão ser contempladas com o imunizante nesta primeira fase da campanha. O público-alvo é formado por crianças de 10 e 11 anos.

Alguns municípios estão fazendo agendamento, outros vão atender a população por livre demanda. Confira como vai funcionar em cada cidade (em ordem alfabética):

Afonso Cláudio

A cidade recebeu 756 doses da vacina, segundo informações do Ministério da Saúde. A vacinação começou na quarta-feira (28), de segunda a quinta-feira, das 7h30 às 16h, e na sexta-feira, das 7h30 às 12h30. Os locais disponíveis são a Unidade de Saúde Francisco Xavier de Azeredo Filho, no bairro São Vicente, e a Sala de Vacina do Centro, temporariamente instalada no Espaço da Vigilância em Saúde, localizado na antiga Casa do Cidadão, ao lado da Ponte dos Estudantes.

Para a administração da vacina, é imprescindível a presença dos pais ou responsáveis legais, os quais devem apresentar o Cartão de Vacina da criança juntamente com o documento CPF.

No interior do município, a vacinação será integrada à campanha de Multivacinação, já agendada conforme o calendário anual da Secretaria Municipal de Saúde para o ano de 2024.

Aracruz

Em Aracruz, a vacinação também começar na terça-feira (27), em todas as unidades de saúde, das 8h às 15h. Também não há necessidade de agendamento. Ao todo, serão disponibilizadas 2.600 doses para as crianças do município, com 10 e 11 anos de idade.

Brejetuba

Em Brejetuba, a vacinação teve início na segunda-feira (26). São 365 doses, que serão aplicadas nas salas de vacina da Sede e de São Jorge, das 7 às 16 horas. No dia 23 de março, o município promoverá o Dia D de vacinação contra a dengue, nas duas unidades de saúde, das 8 às 12 horas.

A prefeitura informa que é, para que a criança receba a dose, os pais ou responsáveis devem levar o Cartão de Vacinação, o Cartão do SUS, CPF e comprovante de residência.

Cariacica

Cariacica foi a primeira cidade do Estado a começar a imunização contra a dengue, ainda na sexta-feira (23). O município recebeu 9.792 doses do imunizante para a primeira etapa de vacinação.

As doses são oferecidas nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, e nos sábados e domingos, das 10h às 17 horas, no Shopping Moxuara. Para ser atendido, o pai ou responsável deve levar a caderneta de vacinação da criança e apresentar um documento de identidade.

Conceição do Castelo

Em Conceição do Castelo, a vacinação começa nesta segunda-feira (26). A cidade recebeu 288 doses, que serão aplicadas na sala de vacina ao lado do Hospital Municipal, das 7h às 13h.

É necessário levar Cartão de Vacinação, Cartão do SUS e comprovante de residência.

Domingos Martins

A partir desta segunda-feira (26), a cidade começa a aplicar as 855 doses recebidas do Ministério da Saúde, na sala de vacinas do Centro Municipal de Saúde Dr. Humberto Saleme Do Valle, na Sede. O atendimento será por ordem de chegada mediante distribuição de senha.

A Secretaria Municipal de Saúde, com base na proporção de faixa etária do município segundo levantamento do IBGE, definiu que serão aplicadas 412 doses em crianças de 10 anos e 443 doses em crianças de 11 anos, não podendo, em hipótese alguma neste momento, ser aplicada a vacina em quem já tenha completado 12 anos de idade no dia da vacinação.

A vacina também será aplicada nas escolas mediante autorização prévia dos responsáveis e as doses destinadas ao interior do município serão redistribuídas também no início da próxima semana.

Fundão

A cidade recebeu 472 doses da vacina, segundo informações do Ministério da Saúde. A vacinação, que acontece em escolas do município, começou no dia 1 de março, no colégio Eneas Ferreira. Para que as crianças de 10 e 11 anos sejam imunizadas, basta que os responsáveis autorizarem a ação.

As crianças residentes no município que não estudam nas instituições de ensino do município (seja estadual, seja municipal) ou situações específicas serão vacinadas no Dia D de vacinação. O calendário vai ser divulgado pela prefeitura nas redes sociais.

Guarapari

Guarapari vai receber 3.235 doses da vacina, e a campanha de imunização vai começar na terça-feira (27), em todas as unidades de saúde do município, sem agendamento.

É necessário que os pais ou responsáveis legais estejam presentes e apresentem comprovante de endereço, além de documento CPF e ou Cartão do SUS atualizado do menor.

Ibatiba

Ibatiba recebeu 695 doses da vacina contra a dengue. A vacinação começa na terça-feira (27), na Sala de Vacinas da cidade, localizada no Novo Núcleo Estratégico da Saúde da Família Adilaó Almeida de Lima, no bairro Novo Horizonte.

A aplicação será feita às segundas, terças e quintas, das 8h às 16h; às quartas, das 8h às 20h; e às sextas, das 8h às 15h.

Ibiraçu

Ibiraçu recebeu 321 doses da vacina contra a dengue. A imunização começa na terça-feira (27) e acontece em dois locais: na Sala de vacinação do Prédio do Pronto Atendimento e na Unidade de Saúde Margarida Campagnaro Guidette, sempre das 7h às 16h (segunda a sexta).

Itaguaçu

A cidade recebeu 315 doses da vacina contra a dengue do Ministério da Saúde. As primeiras 101 já foram aplicadas no sábado (24).

A campanha de imunização acontece no Posto de Saúde do Centro, segundo informações divulgadas pela Secretaria de Saúde da cidade no Instagram. É preciso levar o Cartão de Vacinação e o Cartão do SUS.

Itarana

A cidade recebeu 214 doses da vacina e, segundo a prefeitura, a vacinação está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na Unidade de Saúde Dr. Gilmar José Bridi (Unidade Nova).

João Neiva

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde da cidade, João Neiva começa a aplicar a vacina contra a dengue no próximo sábado (2). O município recebeu 323 doses.

O dia D da campanha vai acontecer na Praça do Gadioli, das 7 às 12 horas. É preciso levar o Cartão de Vacinação e o Cartão do SUS.

Laranja da Terra

A cidade recebeu 272 doses da vacina e inicou a vacinação em 26 de fevereiro. Segundo esquema divulgado pela prefeitura, as doses estão sendo aplicadas nos seguintes locais: Posto Sede (14h30 a 19h), Unidade São Luiz (15h30 a 17h), Posto Vila (14h30 a 18h), Posto Sobreiro (14h30 a 18h), Posto Joatuba (14h30 a 18h) e Unidade Vendinha (14h30 a 17h).

É preciso apresentar carteira de vacinação e cartão nacional de saúde (Cartão SUS) ou CPF do pré-adolescente.

Marechal Floriano

A cidade recebeu 422 doses da vacina, segundo informações do Ministério da Saúde. A vacinação começa na quinta-feira (28), sendo realizada inicialmente na USB Dr. Cezar Vello Pupim, de segunda a sexta, das 8h às 15h30.

Santa Leopoldina

A cidade recebeu 295 doses da vacina, segundo informações do Ministério da Saúde. A prefeitura ainda não divulgou quando e onde será feita a aplicação.

Santa Maria de Jetibá

A vacinação em Santa Maria de Jetibá começou nesta segunda-feira (26), de acordo com a prefeitura. A imunização acontece na Sala de Vacinação da Policlínica Dr. José Carlos Herbst (AMA). É necessário levar a Caderneta de Vacinação e o CPF. A cidade recebeu 1.103 doses para atender a primeira etapa da imunização.

Santa Teresa

Em Santa Teresa, a vacinação contra a dengue começou nesta segunda-feira (26). A cidade da Região Serrana do Espírito Santo recebeu 508 doses para atender a primeira etapa da imunização. É preciso levar CPF, documento de identificação com foto, Caderneta de Vacinação, Cartão do SUS e comprovante de residência.

De acordo com o cronograma divulgado pela prefeitura, a aplicação vai ser realizada na Policlínica, de segunda a sexta, até o dia 1º de março, das 8h às 15h; e nas unidades de saúde de Alto Caldeirão, na quinta-feira (29), das 13h às 15h; de Várzea Alegre, na sexta-feira (1º), das 8h às 12h; de São João de Petrópolis, de quarta a sexta (28/02 a 01/03), das 7h30 às 12h30; e de Santo Antônio do Canaã, na quinta (29), das 8h às 10h30 e das 13h às 14h30.

Serra

Na Serra, o agendamento também é on-line pelo site gti.serra.es.gov.br/saude /. Ao todo, o município conta com 14.880 doses para a primeira fase de vacinação.

Por lá, a imunização começou no sábado (24), com a ação Serra + Cidadã, em Balneário Carapebus, e em algumas unidades de saúde.

Venda Nova do Imigrante

A cidade recebeu 541 doses da vacina, segundo informações do Ministério da Saúde. A vacinação na Unidade de Saúde São João acontece das 7h30 às 15h30, na terça (27), quinta (29) e sexta-feira (1º), e das 13h às 15h30, na quarta-feira (28); na US Vila da Mata, será das 7h30 às 15h30, na terça (27), quarta (28) e quinta (29); na US Minete, das 7h30 às 18h, na terça, quinta e sexta-feira, e das 13 às 18h, na quarta-feira; na US Caxixe, das 13h às 15h30, nesta terça (27), e das 7h30 às 15h30, na quarta (28); e na US Vargem Grande, a vacina será aplicada das 7h30 às 15h30, na quinta-feira (29).

Viana

A cidade recebeu 1.972 doses do Ministério da Saúde e vai realizar a campanha de vacinação nas 23 escolas de ensino fundamental do município a partir desta segunda (26). Para que as crianças de 10 e 11 anos sejam imunizadas, basta que os responsáveis autorizarem a ação, que foi enviada por meio de ofício pelas escolas na última sexta (23).

Vila Velha

Vila Velha também começou a vacinação no sábado (24), com a aplicação de 600 doses no Shopping Praia da Costa. Ao todo, a cidade vai receber 11.026 doses para atender ao público-alvo da campanha. Para garantir a imunização, é preciso fazer o agendamento pelo site da prefeitura: vilavelha.es.gov.br

As vagas para agendamento estão abertas nas seguintes unidades de saúde: Coqueiral de Itaparica, Jaburuna, Ponta da Fruta, Ulisses Guimarães, Vale Encantado, Vila Garrido, Paul e Ibes.

Vitória