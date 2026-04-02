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Eleições 2026

Coronel Caus se filia ao Podemos e será pré-candidato a deputado estadual

Ex-comandante-geral da PM deixa a corporação, assina ficha no partido de Gilson Daniel e passa a integrar estratégia eleitoral da sigla

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 20:30

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

02 abr 2026 às 20:30
Presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel durante ato de filiação do coronel Douglas Caus
Presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel durante ato de filiação do coronel Douglas Caus Crédito: Divulgação
Menos de 24 horas após deixar o comando-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o coronel Douglas Caus assinou filiação ao Podemos e passou a ser tratado pela legenda como pré-candidato a deputado estadual nas eleições de 2026.
A entrada no partido foi articulada pelo deputado federal Gilson Daniel, presidente estadual do Podemos. Segundo ele, a filiação faz parte da montagem das chapas da sigla para a disputa eleitoral — uma espécie de reforço de peso na lista partidária.
Em nota, Gilson destacou os anos de atuação de Caus na segurança pública e afirmou que o coronel chega ao partido para contribuir com o debate sobre segurança e desenvolvimento no Espírito Santo.
“O coronel Caus traz experiência, gestão e vivência prática, especialmente em uma área que segue no centro das preocupações da população”, afirmou o dirigente.

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