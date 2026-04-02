Coronel Caus se filia ao Podemos e será pré-candidato a deputado estadual

Presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel durante ato de filiação do coronel Douglas Caus Crédito: Divulgação

Menos de 24 horas após deixar o comando-geral da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o coronel Douglas Caus assinou filiação ao Podemos e passou a ser tratado pela legenda como pré-candidato a deputado estadual nas eleições de 2026.

A entrada no partido foi articulada pelo deputado federal Gilson Daniel, presidente estadual do Podemos. Segundo ele, a filiação faz parte da montagem das chapas da sigla para a disputa eleitoral — uma espécie de reforço de peso na lista partidária.

Em nota, Gilson destacou os anos de atuação de Caus na segurança pública e afirmou que o coronel chega ao partido para contribuir com o debate sobre segurança e desenvolvimento no Espírito Santo.