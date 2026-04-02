Leia o discurso de Ricardo Ferraço em posse no Palácio Anchieta

Ricardo Ferraço assumiu o compromisso de seguir fazendo o Espírito Santo avançar Crédito: Carlos Alberto Silva

Depois da sessão solene na Assembleia Legislativa , o novo governador do Espírito Santo Ricardo Ferraço (MDB) participou de cerimônia de transmissão do cargo no Palácio Anchieta, em Vitória, nesta quinta-feira (2). Na solenidade, recebeu a faixa que simboliza o comando do Executivo estadual das mãos de Renato Casagrande (PSB), que deixa a função para disputar as próximas eleições. Veja a seguir a íntegra do discurso de Ferraço no evento realizado na sede do governo.

Capixabas, inicio com uma palavra que carrega muito significado para mim e para minha relação com o governador Renato Casagrande: confiança.

Eu agradeço a confiança que me permite dar continuidade a esse caminho. Não apenas como sucessor, mas como alguém que teve a honra de caminhar ao seu lado, de compartilhar desafios, decisões e a responsabilidade de conduzir o nosso estado com equilíbrio, serenidade e compromisso com resultados.

Governador Casagrande, receba o meu reconhecimento sincero, o meu respeito profundo e o meu carinho. Sob a sua liderança, o Espírito Santo viveu transformações que não ficam apenas nos números — elas estão na vida real, no dia a dia das pessoas, na dignidade que chegou a tantas famílias capixabas.

Construímos, ao longo dessa trajetória, uma relação de lealdade, de companheirismo, de verdadeiro respeito. Sempre guiados por um propósito maior: servir ao povo do Espírito Santo. O que foi construído até aqui nos orgulha. e nos inspira a seguir fazendo ainda mais.

Capixabas, os lugares que mais avançam no mundo têm algo em comum: eles sabem exatamente onde querem chegar. Têm ambição. Têm propósito. Têm direção.

Na história, grandes líderes mobilizaram seus povos em torno de ideias simples e poderosas. Quando Juscelino Kubitschek assumiu a Presidência, afirmou que faria o brasil avançar cinquenta anos em cinco. Aquilo não era apenas uma frase. era um chamado, um convite à confiança. um projeto de nação.

Hoje, nós também precisamos responder a uma pergunta essencial: qual é a grande ambição do Espírito Santo?

Eu tenho convicção sobre essa resposta. A nossa ambição deve ser clara, objetiva e mobilizadora: fazer do Espírito Santo o Estado mais eficiente, mais equilibrado e mais seguro do Brasil. Um Estado que funcione. Um Estado que resolva. Um Estado que entregue. O melhor Estado para se viver no Brasil.

E nada disso acontece por acaso. Tudo, absolutamente tudo o que acontece é fruto das nossas escolhas, de decisões coletivas e do esforço e dedicação de muitos, o trabalho diário de milhares de pessoas que fazem o Estado acontecer.

Aqui, quero fazer um reconhecimento sincero aos servidores públicos do Espírito Santo. São mulheres e homens que estão presentes na vida real das pessoas. Na escola que acolhe. No hospital que cuida. Na segurança que protege. Gente que, muitas vezes, longe dos holofotes, dedica sua vida a servir à sociedade.

Valorizar esses profissionais é reconhecer o valor do serviço público. É reconhecer quem está na ponta, fazendo a diferença todos os dias.

E esse seguirá sendo um compromisso do nosso governo: respeitar, valorizar e investir nas pessoas que fazem o Espírito Santo acontecer. Porque um Estado forte se constrói com servidores comprometidos — e com gente que acredita no que faz.

Senhoras e senhores, o Espírito Santo não precisa ser o maior. Mas pode, e deve, ser o que melhor funciona. O Estado que transforma responsabilidade em resultado. Que transforma gestão em oportunidade. Que transforma trabalho em qualidade de vida. E que protege sua população.

Porque há uma verdade que não pode ser ignorada: não existe desenvolvimento sem segurança. Não existe prosperidade onde o crime domina territórios. Não existe liberdade onde famílias vivem com medo.

Por isso, reafirmo com toda clareza: no Espírito Santo, o crime não terá espaço. Aqui, o Estado não recua. Aqui, o Estado não hesita. Aqui, o Estado se faz presente. Nosso compromisso é permanente: com a segurança pública, com a autoridade da lei, e com a proteção das famílias capixabas.

O cidadão de bem precisa ter tranquilidade para viver, trabalhar, estudar e empreender. E quem escolhe o caminho do crime precisa ter a certeza de que encontrará um Estado firme, preparado e determinado. Vamos seguir fortalecendo nossas forças de segurança. Investindo em novas tecnologias, inteligência e inovação. Mas, acima de tudo, vamos garantir presença.

Presença real. Presença constante. Presença onde ela mais importa: nas ruas, nas comunidades, em todos os territórios.

Vamos avançar também na luta incansável do combate à violência contra as mulheres e o feminicídio. Nossa determinação é de tolerância zero com os que praticam esse tipo de crime. E sinalizamos fortemente nesta direção ao nomear a primeira mulher da nossa história para compartilhar do comando da Polícia Militar do Espírito Santo. Fato inédito nos 191 da instituição. A coronel Luciana Ferrari chega para fortalecer a proteção às mulheres no nosso Estado.

Capixabas, o futuro do Espírito Santo se apoia, pelo menos, em quatro grandes pilares essenciais.

O primeiro é uma segurança pública forte e permanente. Nosso compromisso é claro: combate firme ao crime, valorização das nossas forças de segurança e presença do Estado em todos os territórios.

O segundo pilar é a saúde pública de qualidade. Porque cuidar das pessoas deve ser a essência de qualquer governo.

Mais importante do que qualquer indicador é o que isso representa na vida real das pessoas. Mais importante é ter empatia com as famílias capixabas no momento em que elas mais precisam. É o atendimento que chega na hora certa. É o diagnóstico que não demora. É o tratamento que dá segurança à família. É termos um SUS capixaba forte, eficiente e presente. Que acolhe e que salva vidas todos os dias.

O nosso compromisso é seguir avançando, investindo, ampliando o acesso e melhorando a qualidade do atendimento às pessoas. porque saúde não pode esperar.

O terceiro pilar é educação de qualidade. A educação transforma, muda vidas, muda destinos. É na sala de aula que começa o futuro das famílias capixabas.

No Espírito Santo, os avanços na educação são extraordinários. Somos o primeiro lugar do Brasil no ensino médio. Somos o Estado do Sudeste que mais oferece ensino médio em tempo integral. Estamos entre os três melhores do Brasil no ensino fundamental e avançamos muito no ensino técnico-profissional

Temos como meta cada vez mais jovens preparados para o novo. Jovens que criam, que inovam, que lideram e que dialogam com novas tecnologias. Ou seja, o que já é bom vai ficar ainda melhor. Porque investir em Educação é garantir um Espírito Santo mais forte hoje e muito melhor amanhã.

E o quarto pilar é o desenvolvimento. Desenvolvimento de verdade para todos. Estou falando de mudança na vida das pessoas. Crescer por crescer não basta. Crescer tem que gerar oportunidade. GTem que virar emprego com qualidade, que se transforme em renda. Tem que melhorar a vida dentro das casas das pessoas

[E esse desenvolvimento que nós defendemos: inclusivo, competitivo, inovador e, acima de tudo, humano. Um Espírito Santo competitivo lá fora — e justo aqui dentro.

Vamos seguir investindo em inovação, em novas tecnologias, em eficiência. Vamos desburocratizar, facilitar, acelerar. Esse é o nosso compromisso: crescer com propósito. Desenvolver com inclusão. E garantir que ninguém fique para trás.

Minhas irmãs e meus irmãos capixabas, da Região Metropolitana da Grande Vitória e de todo o Espírito Santo. Eu acredito profundamente no Espírito Santo. Acredito no talento do nosso povo, na capacidade de superação que sempre demonstramos, na seriedade com que construímos nosso caminho. E acredito, sobretudo, na dimensão humana do ato de governar.

Governar é, antes de tudo, compreender a vida real das pessoas. É entender as dificuldades de quem mais precisa. É ter sensibilidade para enxergar além dos números e das estatísticas. Porque cada decisão pública tem impacto direto na vida de um ser humano. Tem impacto na mãe que espera atendimento. No jovem que busca uma oportunidade. Na família que precisa de segurança e dignidade.

Governar é exercer autoridade com responsabilidade e com empatia. É não perder de vista que, no centro de toda política pública, está sempre uma pessoa.

Podemos não ser um Estado grande em território. Mas somos gigantes em exemplo. Exemplo de responsabilidade. Exemplo de eficiência. Exemplo de desenvolvimento com segurança e qualidade de vida.

Na manutenção desse rumo e desse ritmo, e juntos, com muito trabalho, vamos fazer do Espírito Santo o melhor Estado do Brasil para viver e prosperar.

E isso não é um sonho distante. É um projeto concreto. É o nosso projeto. É um caminho em construção. É uma escolha que fazemos todos os dias. Um projeto que exige união, que exige diálogo. Porque ninguém constrói o futuro sozinho.

Nós avançamos quando somamos, avançamos quando convergimos, avançamos quando colocamos o interesse coletivo acima das diferenças. E é com esse espírito que seguimos, com confiança, com determinação e com trabalho.

Vamos pra cima, minha gente! Vamos fazer o Espírito Santo cada vez mais forte, cada vez melhor, cada vez mais justo, cada vez mais seguro e repleto de oportunidades para os capixabas.