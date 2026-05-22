Rio Branco sofre dura derrota no jogo de ida das finais da Copa Centro-Oeste

O Rio Branco saiu derrotado no primeiro jogo das finais da Copa Centro-Oeste. Na noite desta quinta-feira, o Capa-Preta perdeu por 2 a 0 para o Anápolis, no Estádio Jonas Duarte, em Goiás. Fernandinho, Juninho e Igor Souza marcaram os gols do time goiano, todos no segundo tempo.
Com o resultado, o Brancão precisa vencer por pelo menos três gols de diferença, no jogo de volta, para conquistar o título e a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Caso vença por dois gols de vantagem, a decisão será nas cobranças de pênaltis.
O segundo e decisivo jogo das finais da Copa Centro-Oeste (semifinais da Copa Verde), entre Rio Branco-ES e Anápolis, acontece na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
O jogo
O primeiro tempo entre Anápolis e Rio Branco-ES foi equilibrado, mas com leve superioridade dos donos da casa, que pressionaram. O Rio Branco assustou logo aos seis minutos, quando Gui Mendes tabelou com Breno Melo e obrigou Ravel a fazer grande defesa. Depois disso, o Anápolis passou a controlar mais as ações ofensivas, chegando com perigo em cabeceio de Igor Souza, finalizações de Juninho e, principalmente, na boa chance desperdiçada por Kauan Guilherme após pivô de Fernando Viana. O Brancão tentou responder em bolas paradas e em jogadas individuais de Breno Melo, mas encontrou dificuldades para concluir os lances. A reta final foi marcada por muitas faltas, cartões para Tenner e Ruan e um lance revisado pelo VAR após pedido de pênalti de Fernandinho, mas decisão do campo foi mantida e o placar seguiu 0 a 0.
O segundo tempo começou com o Rio Branco-ES mais presente no ataque, controlando as ações e tentando pressionar o Anápolis, mas sem conseguir transformar a superioridade em chances claras. O time capixaba fez mudanças no meio e no ataque, porém viu o adversário crescer após os 15 minutos. Em jogada pela direita, Rubinho cruzou na medida para Fernandinho abrir o placar de cabeça. O Anápolis ainda desperdiçou uma boa oportunidade com Matheus Lagoa, antes de ampliar. Com o Rio Branco se lançando ao ataque em busca do empate, o Anápolis aproveitou os espaços e definiu a vitória nos contra-ataques. Juninho marcou o segundo após rebote de Andrey em finalização de Gonzalo Fornari, e, já nos acréscimos, Igor Souza fechou o placar de cabeça após cobrança curta de escanteio, decretando a vitória por 3 a 0.