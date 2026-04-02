Saiba os primeiros atos de Ricardo Ferraço como governador do ES

Ricardo Ferraço apontou as iniciativas que terão continuidade no governo durante seu mandato Crédito: Cid Costa/GovernoES

O primeiro compromisso do agora governador foi também uma posse no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar (PMES), em Maruípe. O comando passa a ser compartilhado entre o Coronel Rubim e a Coronel Luciana Ferrari, marcando a primeira vez, em 191 anos, que uma mulher ocupa essa posição na corporação.

Já a primeira reunião de trabalho de Ricardo Ferraço está prevista para acontecer no próximo sábado (4). Na pauta da agenda marcada para as 7h, o governador deverá discutir com a cúpula de segurança pública do Executivo estadual as diretrizes do setor agora sob seu comando.

Além de confirmar os seus primeiros compromissos como governador do Espírito Santo, durante entrevista coletiva realizada em seguida à transmissão do cargo, Ricardo Ferraço também pontuou parte das iniciativas que terão continuidade durante seu mandato, que vai se estender até janeiro de 2027.

No campo econômico, o governador sinalizou disposição para negociar no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) a redução do ICMS sobre o óleo diesel, desde que haja um compromisso coletivo entre os estados para evitar o impacto no setor de transportes e no agronegócio. Ferraço destacou o vigor fiscal capixaba, mencionando que o Espírito Santo fechou 2025 como o Estado que mais investiu, sendo ainda o menos endividado do país. Atualmente, o governo possui R$ 8 bilhões em obras e serviços contratados.



Entre os projetos futuros, Ricardo Ferraço confirmou o lançamento do Parque Logístico Capixaba (Parklog), em Aracruz, até o final de abril, visando consolidar o Estado como um polo logístico de alta eficiência

Gestão por mérito e equipe de governo

Ao falar sobre a composição de seu secretariado, Ricardo Ferraço enfatizou que adotará o critério do mérito, prestigiando perfis técnicos e ampliando a presença feminina nas pastas. O governador ainda ressaltou que, devido ao prazo eleitoral, parte do secretarido já deixou o cargo para participar do pleito deste ano, sendo substituídos automaticamente por subsecretários até que a composição final da equipe seja confirmada e anunciada na próxima segunda-feira (2).