Saiba os primeiros atos de Ricardo Ferraço como governador do ES

Empossado governador do Espírito Santo em solenidades realizadas nesta quinta-feira (2), Ricardo Ferraço (MDB) cumpriu sua primeira agenda como chefe do Executivo estadual poucas horas após assumir cargo deixado por Renato Casagrande (PSB), que deixa a gestão para tentar vaga no Senado nas eleições deste ano.
O primeiro compromisso do agora governador foi também uma posse no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar (PMES), em Maruípe. O comando passa a ser compartilhado entre o Coronel Rubim e a Coronel Luciana Ferrari, marcando a primeira vez, em 191 anos, que uma mulher ocupa essa posição na corporação.
Já a primeira reunião de trabalho de Ricardo Ferraço está prevista para acontecer no próximo sábado (4). Na pauta da agenda marcada para as 7h, o governador deverá discutir com a cúpula de segurança pública do Executivo estadual as diretrizes do setor agora sob seu comando.
Além de confirmar os seus primeiros compromissos como governador do Espírito Santo, durante entrevista coletiva realizada em seguida à transmissão do cargo, Ricardo Ferraço também pontuou parte das iniciativas que terão continuidade durante seu mandato, que vai se estender até janeiro de 2027.
No campo econômico, o governador sinalizou disposição para negociar no Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) a redução do ICMS sobre o óleo diesel, desde que haja um compromisso coletivo entre os estados para evitar o impacto no setor de transportes e no agronegócio. Ferraço destacou o vigor fiscal capixaba, mencionando que o Espírito Santo fechou 2025 como o Estado que mais investiu, sendo ainda o menos endividado do país. Atualmente, o governo possui R$ 8 bilhões em obras e serviços contratados.
Entre os projetos futuros, Ricardo Ferraço confirmou o lançamento do Parque Logístico Capixaba (Parklog), em Aracruz, até o final de abril, visando consolidar o Estado como um polo logístico de alta eficiência
Gestão por mérito e equipe de governo
Ao falar sobre a composição de seu secretariado, Ricardo Ferraço enfatizou que adotará o critério do mérito, prestigiando perfis técnicos e ampliando a presença feminina nas pastas. O governador ainda ressaltou que, devido ao prazo eleitoral, parte do secretarido já deixou o cargo para participar do pleito deste ano, sendo substituídos automaticamente por subsecretários até que a composição final da equipe seja confirmada e anunciada na próxima segunda-feira (2).
Ainda na fala a respeito de novas mudanças no secretariado, o governador defendeu o equilíbrio entre indicações técnicas e políticas, comparando a estrutura de governo a um avião: "Tem que ter a asa técnica e a asa política para construir um governo eficiente."