Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mudanças na Capital

Quem é Cris Samorini, que será a primeira prefeita da história de Vitória

Empresária tem 47 anos e foi presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 11:00

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 abr 2026 às 11:00
Cris Samorini, vice-prefeita eleita de Vitória, é entrevistada no Papo de Eleições
Cris Samorini, vice-prefeita eleita de Vitória, durante entrevista para A Gazeta Crédito: Fernando Madeira
Após o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), comunicar à Câmara Municipal que vai renunciar ao cargo para disputar as eleições de 2026, a vice-prefeita Cris Samorini (PP) se tornará a primeira prefeita da Capital. 
Natural de Vitória, Cris tem 47 anos e é graduada em Administração de Empresas, com MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Empresária do ramo da indústria gráfica, foi presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) entre 2020 e 2024, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo em 65 anos de história da instituição.
A empresária acumula em sua trajetória passagem pela Diretoria Financeira da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Já no setor gráfico, esteve à frente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Espírito Santo (Siges) e foi vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf Nacional).
Em entrevista concedida ao videocast Papo de Eleições, de A Gazeta, logo após sair vitoriosa das urnas com Pazolini, a empresária avaliou o resultado das urnas e disse que não teria papel de figurante na gestão municipal.
“Eu não serei uma pessoa figurante, jamais, nem na área empresarial nem na parte pública, principalmente na pública, que eu posso talvez fazer muito mais do que eu fiz à frente de uma instituição que cuida de pessoas, que tem como objetivo fazer educação, saúde, etc”, afirmou na época.
A chapa de Pazolini e Samorini venceu com 56,22% dos votos válidos em um cenário de dúvidas se haveria segundo turno na Capital e quem disputaria com o atual mandatário, se seria João Coser (PT) ou Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB). O petista terminou em segundo, com 15,62%, enquanto o tucano ficou em terceiro, com 12,46%.
Durante a entrevista, a empresária afirmou que sentia nas ruas um sentimento mais positivo do que as pesquisas demonstravam e que isso dava um certo conforto à campanha, mas não tranquilidade. “Conforto, assim: a gente está no caminho certo, as pessoas respondem muito bem àquilo que a gente está vendo como expectativa, mas não vamos considerar que está ganho, apesar de ter alguns sinais no início de resultados que eram positivos.”
Na ocasião, Samorini ainda fez uma avaliação sobre o papel das mulheres na política, diante de um cenário com três vice-prefeitas eleitas nas quatro principais cidades da Região Metropolitana, mas com apenas duas mulheres eleitas para chefiar o Executivo em um Estado com 78 municípios.
“Muito se escutou por aí 'Mulher precisa aceitar parar de ser vice'. Para mim, isso não faz a menor diferença, sinceramente, porque a escolha de ir para vida pública já foi uma etapa muito grande na minha vida, olhando eu, enquanto setor empresarial, produtivo, que não caminhei em nenhuma disputa na vida na parte política”, afirmou.

Cris Samorini, vice-prefeita eleita de Vitória, é entrevistada no Papo de Eleições

Veja Também

Os desafios de Cris Samorini, primeira mulher a comandar a Findes

O que esperar da gestão de Cris Samorini à frente da Findes

Cristhine Samorini é eleita a nova presidente da Findes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Cris Samorini Eleicões 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados