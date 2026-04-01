Pazolini renuncia ao cargo de prefeito de Vitória para disputar eleição

A licença começa em 6 de abril, o primeiro dia útil após o prazo de desincompatibilização. Servidores estaduais com mais de dez anos de carreira têm direito a três meses de férias-prêmio, justamente as solicitadas por Pazolini.

Após a aliança entre Pazolini e Arnaldinho, surgiram dúvidas sobre qual dos dois seria candidato ao governo do Estado, uma vez que ambos manifestavam esse desejo, e surgiram especulações sobre a possibilidade de um ou outro disputar uma vaga no Senado.