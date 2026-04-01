Pazolini renuncia ao cargo de prefeito de Vitória para disputar eleição

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), apresentou a renúncia ao cargo à Câmara de Vereadores, na manhã desta quarta-feira (1º). A saída faz parte da preparação para disputar as eleições de 2026. Pela legislação eleitoral, quem quiser participar do pleito precisa se desincompatibilizar do cargo até 4 de abril. Com a mudança, a vice-prefeita Cris Samorini (PP) assume o comando do município.
Pazolini é cotado para disputar o governo do Estado e chegou a pedir férias da Polícia Civil para viabilizar a campanha. Por ser delegado, o mandatário teria que se apresentar à corporação logo após renunciar ao mandato de prefeito e poderia ser designado para atuar em qualquer delegacia do Estado, em meio ao período pré-eleitoral. O pedido de afastamento foi feito em 22 de janeiro e deferido no dia seguinte.
A licença começa em 6 de abril, o primeiro dia útil após o prazo de desincompatibilização. Servidores estaduais com mais de dez anos de carreira têm direito a três meses de férias-prêmio, justamente as solicitadas por Pazolini.
Desde janeiro de 2025, Pazolini percorre municípios do Estado em clima de pré-campanha eleitoral. No início deste ano, foi a Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, com o deputado federal Evair de Melo (PP) e o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB). Ambos também foram a Castelo, cidade natal do governador Renato Casagrande (PSB).
A aproximação de Pazolini com Arnaldinho veio a público após os dois comparecerem juntos no primeiro dia do carnaval capixaba, no Sambão do Povo, em 6 de fevereiro. Até então, o prefeito de Vila Velha era aliado de Casagrande, mas depois desse episódio, também selou aliança com o prefeito da Capital.
Após a aliança entre Pazolini e Arnaldinho, surgiram dúvidas sobre qual dos dois seria candidato ao governo do Estado, uma vez que ambos manifestavam esse desejo, e surgiram especulações sobre a possibilidade de um ou outro disputar uma vaga no Senado.
Dias depois, os dois prefeitos foram ao Convento da Penha e, até então, mantinham-se pré-candidatos ao governo do Estado. Nos batidores, circulava a informação de que mais à frente, caso os dois renunciassem aos mandatos de prefeito, iriam decidir, de fato, para qual carreira concorreriam. Mas Arnaldinho anunciou na última semana que vai continuar à frente da Prefeitura de Vila Velha e voltou a se aproximar do Palácio Anchieta.
Pazolini está no comando da Prefeitura de Vitória desde 2021, após vencer João Coser (PT) na eleições de 2020. No pleito de 2024, foi reeleito e superou novamente o petista. O mandatário já foi titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e deputado estadual.