Obra do Mergulhão muda trânsito em Jardim Camburi a partir de sexta (3); veja como fica

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:21
Motoristas que trafegam pela região de Jardim Camburi, em Vitória, precisam redobrar a atenção a partir da próxima sexta-feira (3). A preefeitura da Capital vai ampliar o canteiro de obras da segunda etapa da construção do Mergulhão de Camburi e promover duas intervenções no trânsito.
A rota mais curta e segura para ciclistas que seguem no sentido Serra x Vitória é deixar a ciclovia da Norte Sul no semáforo da Rua Carlos Gomes Lucas (próximo ao Posto BR), seguir pela calçada compartilhada até a Avenida Dante Michelini e utilizar o semáforo da Rua Carlos Martins para atravessar em direção à ciclovia do calçadão de Camburi.
A segunda fase da construção dos mergulhões consiste na escavação e concretagem de 1.650 estacas, totalizando 30 quilômetros lineares de perfuração. Para isso, serão utilizados 7,3 mil m³ de concreto e 850 toneladas de ferro, formando as paredes de sustentação das passagens subterrâneas.
O Mergulhão de Camburi eliminará a retenção de veículos no cruzamento da Norte Sul com a avenida Dante Michelini. Com a conclusão da obra, o tempo médio de travessia no local cairá dos atuais 55 a 88 segundos para apenas 10 segundos. A velocidade média nos horários de pico, que hoje é de 2 km/h, passará para 33 km/h.
O investimento da Prefeitura de Vitória é de R$ 77,5 milhões. A principal intervenção é a criação de duas passagens inferiores (mergulhões) que eliminarão os cruzamentos em nível na interseção das avenidas Gelu Vervloet (Norte Sul) e Dante Michelini, beneficiando diretamente o bairro Jardim Camburi.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o