Vitória

Obra do Mergulhão muda trânsito em Jardim Camburi a partir de sexta (3); veja como fica

Intervenções serão necessárias devido à ampliação do canteiro de obras da segunda fase de construção do Mergulhão

Publicado em 30 de março de 2026 às 15:21

Obras do mergulhão de Jardim Camburi Crédito: Fernando Madeira

Motoristas que trafegam pela região de Jardim Camburi, em Vitória, precisam redobrar a atenção a partir da próxima sexta-feira (3). A preefeitura da Capital vai ampliar o canteiro de obras da segunda etapa da construção do Mergulhão de Camburi e promover duas intervenções no trânsito.

Como o trânsito vai ficar:

Jardim Camburi x Centro - O retorno será mais à frente e contará com um semáforo para permitir a passagem dos veículos que seguem da Dante Michelini para a Serra pela Norte Sul.

Centro x Serra - Quem segue do Centro para a Serra por Camburi deve entrar à esquerda e pegar uma das duas faixas do novo acesso para a Avenida Norte Sul. A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana vai avaliar a necessidade ou não de instalar um semáforo na confluência do novo acesso com a Norte Sul. Os dois novos acessos são temporários e ficarão em uso até o final da segunda etapa das obras em andamento.

Demais trajetos

Quem vai da Serra para o Centro de Vitória pode utlizar o novo acesso até a Avenida Dante Michelini.

Se o motorista estiver em Jardim Camburi e precisar ir para a Serra, basta entrar na Norte Sul à direita.

Quem sai do Centro com destino a Jardim Camburi deve seguir em frente pela Dante Michelini, agora em duas faixas.

Para quem sai da Serra para Jardim Camburi pela Norte Sul, o trajeto é o mesmo. Segue pela Dante Michelini e retorna para Jardim Camburi usando o acesso do aeroporto.

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Orientação aos ciclistas

A rota mais curta e segura para ciclistas que seguem no sentido Serra x Vitória é deixar a ciclovia da Norte Sul no semáforo da Rua Carlos Gomes Lucas (próximo ao Posto BR), seguir pela calçada compartilhada até a Avenida Dante Michelini e utilizar o semáforo da Rua Carlos Martins para atravessar em direção à ciclovia do calçadão de Camburi.

A segunda fase da construção dos mergulhões consiste na escavação e concretagem de 1.650 estacas, totalizando 30 quilômetros lineares de perfuração. Para isso, serão utilizados 7,3 mil m³ de concreto e 850 toneladas de ferro, formando as paredes de sustentação das passagens subterrâneas.

O Mergulhão de Camburi eliminará a retenção de veículos no cruzamento da Norte Sul com a avenida Dante Michelini. Com a conclusão da obra, o tempo médio de travessia no local cairá dos atuais 55 a 88 segundos para apenas 10 segundos. A velocidade média nos horários de pico, que hoje é de 2 km/h, passará para 33 km/h.

O investimento da Prefeitura de Vitória é de R$ 77,5 milhões. A principal intervenção é a criação de duas passagens inferiores (mergulhões) que eliminarão os cruzamentos em nível na interseção das avenidas Gelu Vervloet (Norte Sul) e Dante Michelini, beneficiando diretamente o bairro Jardim Camburi.

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