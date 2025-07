Em Jardim Camburi

Mergulhão de Camburi: projeto de passarela é criticado nas redes sociais

Prefeitura de Vitória divulgou, na quinta-feira (17), imagens de como deve ficar a travessia de pedestres e ciclistas no trecho após obras do mergulhão

Publicado em 18 de julho de 2025 às 18:14

Obra do mergulhão em Camburi prevê passarela no lugar de faixas de pedestres

O projeto da passarela que deve ser construída com o Mergulhão de Camburi no encontro das avenidas Dante Michelini e Norte Sul, em Vitória, está sendo criticado nas redes sociais. Até a tarde desta sexta-feira (18), a publicação feita por A Gazeta, com imagens de como deve ficar a estrutura destinada a pedestres e ciclistas, contabilizava 737 comentários, a maioria com críticas à iniciativa da Prefeitura de Vitória.>

"Quase nunca me manifesto em perfis de veículos de comunicação a respeito de ações de gestões públicas. Fiquei triste ao ver isso. Creio que passarelas devem ser usadas em vias de alta velocidade e não em entrada de bairros, que devem priorizar o rápido acesso a pontos de ônibus, ciclofaixas etc.", manifestou uma leitora.>

Outro leitor destacou que o projeto do mergulhão privilegia automóveis e não as pessoas. "Economia urbana não gira com mais carros na rua, e sim com mais pessoas. Infelizmente o projeto do mergulhão não surpreende em criar mais um elemento hostil à qualidade de vida urbana, sem falar na interferência horrenda à paisagem.">

Houve comentários também em tom de preocupação com a paisagem da Orla de Camburi. "Sabe o clima agradável 'orla de praia' com brisa, areia, calçadão de nossa orla? Esse mergulhão vai acabar com a paz. A orla bonita de Jardim Camburi vai se tornar uma BR, carros em alta velocidade, limitação do convívio social e, no horário noturno, um risco à segurança.">

Há ainda quem afirme que a passarela vai dificultar mais a travessia dos pedestres. "A retirada das faixas de pedestres dificulta a vida de quem anda a pé ou de bicicleta, exigindo um desvio por escadas e rampas. Urbanistas criticam a priorização dos carros, e há receio quanto à acessibilidade e segurança, especialmente à noite. Será que essa é a melhor solução para a cidade?", questiona o leitor.>

O que diz a Prefeitura de Vitória?

A Prefeitura de Vitória foi procurada para comentar essa repercussão, porém não houve retorno até a publicação desta reportagem.>

Entenda o projeto da passarela

Nas imagens obtidas por A Gazeta, é possível ver que a estrutura conta com três lances de rampas, duas escadarias e dois mirantes de onde será possível ver a praia e o Aeroporto de Vitória. Dessa forma, quem estiver na ciclovia ou na calçada da Norte Sul e quiser ir para a orla vai ter que passar pela nova passarela, assim como quem estiver na praia e quiser seguir sentido Serra.>

Além da faixa de pedestres que conecta as duas avenidas, há uma que conecta a calçada do terreno do Aeroporto de Vitória até a do antigo Hotel Canto do Sol, que também será removida. Sendo assim, quem vem de bicicleta pela ciclovia da Norte Sul não conseguirá mais atravessar na frente do Hotel Nobile Suítes, na Avenida Carlos Martins, sendo necessário utilizar a nova passarela para conseguir chegar até a praia.>

Além disso, com a retirada dessa faixas de pedestre, quem quiser acessar Jardim Camburi pela ciclovia da Norte Sul só vai conseguir entrar no bairro na altura do Extrabom Supermercados, em direção à Avenida Raul Oliveira Neves, uma vez que, ao longo desse trecho, não há sinalização horizontal para travessia.>

Atualmente, quem quer chegar até a orla a pé ou de bicicleta pode atravessar nas faixas de pedestre existentes no encontro das duas vias e seguir em direção à praia, próximo ao beach club Tantra Vitória.>

Em relação à altura da passarela, ainda não há uma definição, já que, de acordo com a Prefeitura de Vitória, o projeto da estrutura está na fase de projeção.>

