OAB-ES vai sair do Centro de Vitória e construir nova sede na Enseada

Perspectiva de como será a futura sede da OAB-ES, na Enseada do Suá Crédito: Divulgação

O protocolo de intenção para a cessão da área onde será erguido o novo espaço da entidade foi assinado pela presidente da OAB-ES, Erica Neves, e pelo governador Renato Casagrande (PSB) , na segunda-feira (30), no Palácio Anchieta. O terreno está localizado ao lado direito da subida da Terceira Ponte , no sentido Vila Velha, na mesma região onde ficam outros edifícios do Judiciário, como o do Tribunal de Justiça (TJES) e do Tribunal Regional do Trabalho.

O espaço tem aproximadamente 2,8 mil m² e estava vinculado à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e à Secretaria da Fazenda (Sefaz). De acordo com a OAB-ES, a localização foi pensada para reforçar a proposta de ampliar a acessibilidade, fortalecer a integração institucional e dar mais eficiência ao atendimento prestado à advocacia e à sociedade.

Durante a cerimônia de cessão do terreno, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a área vai contemplar um projeto estruturante para a implantação de um equipamento multiúso. No espaço também será instalada uma base operacional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estacionamento e apoio da Sefaz, do Centro de Controle Operacional da Semobi e da Ceturb Rodovias, além da nova sede da OAB-ES.

Ao lado da nova sede da OAB-ES, será instalada uma base do Samu Crédito: Divulgação

De acordo com a presidente da entidade, Erica Neves, o projeto da nova sede prevê auditório, salas de reunião, áreas administrativas e estacionamento, com melhores condições para o trabalho interno, o atendimento à classe e a realização de eventos institucionais.

“Esta é uma gestão marcada por ineditismos. Começamos com um capítulo que nunca havia sido escrito em mais de 90 anos, com a primeira mulher à frente da OAB Espírito Santo. Hoje, damos um passo decisivo para a realização de um sonho antigo da advocacia capixaba, com a cessão de uma área estratégica no principal perímetro do sistema de Justiça. A vida da advocacia vai mudar para melhor”, afirmou Erica, na cerimônia.