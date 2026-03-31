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Mudança

OAB-ES vai sair do Centro de Vitória e construir nova sede na Enseada

Terreno próximo à Terceira Ponte foi cedido pelo governo do Estado, na segunda-feira (30), para abrigar nova sede da instituição
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 mar 2026 às 19:27

Publicado em 31 de Março de 2026 às 19:27

Perspectiva de como será a futura sede da seccional Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na Enseada do Suá
Perspectiva de como será a futura sede da OAB-ES, na Enseada do Suá Crédito: Divulgação
A seccional Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) decidiu sair da sede no Centro de Vitória e se mudar para a Enseada do Suá, também na Capital. A instituição vai construir um novo prédio em um espaço cedido pelo governo do Estado.
O protocolo de intenção para a cessão da área onde será erguido o novo espaço da entidade foi assinado pela presidente da OAB-ES, Erica Neves, e pelo governador Renato Casagrande (PSB), na segunda-feira (30), no Palácio Anchieta. O terreno está localizado ao lado direito da subida da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, na mesma região onde ficam outros edifícios do Judiciário, como o do Tribunal de Justiça (TJES) e do Tribunal Regional do Trabalho.

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O espaço tem aproximadamente 2,8 mil m² e estava vinculado à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e à Secretaria da Fazenda (Sefaz). De acordo com a OAB-ES, a localização foi pensada para reforçar a proposta de ampliar a acessibilidade, fortalecer a integração institucional e dar mais eficiência ao atendimento prestado à advocacia e à sociedade.
Durante a cerimônia de cessão do terreno, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a área vai contemplar um projeto estruturante para a implantação de um equipamento multiúso. No espaço também será instalada uma base operacional do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estacionamento e apoio da Sefaz, do Centro de Controle Operacional da Semobi e da Ceturb Rodovias, além da nova sede da OAB-ES.
Perspectiva de como será a futura sede da seccional Espírito Santo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na Enseada do Suá
Ao lado da nova sede da OAB-ES, será instalada uma base do Samu Crédito: Divulgação
De acordo com a presidente da entidade, Erica Neves, o projeto da nova sede prevê auditório, salas de reunião, áreas administrativas e estacionamento, com melhores condições para o trabalho interno, o atendimento à classe e a realização de eventos institucionais.
“Esta é uma gestão marcada por ineditismos. Começamos com um capítulo que nunca havia sido escrito em mais de 90 anos, com a primeira mulher à frente da OAB Espírito Santo. Hoje, damos um passo decisivo para a realização de um sonho antigo da advocacia capixaba, com a cessão de uma área estratégica no principal perímetro do sistema de Justiça. A vida da advocacia vai mudar para melhor”, afirmou Erica, na cerimônia.
Agora, as instituições vão desenvolver o estudo de viabilidade para a área multiúso com avaliação técnica, jurídica e urbanística, análise econômico-financeira e estruturação de modelo de parceria.

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