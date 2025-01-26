Pazolini põe o bloco na rua para disputar o governo do ES em 2026

Lorenzo Pazolini, Erick Musso e Evair de Melo na Festa do Tomate, em Venda Nova do Imigrante Crédito: Divulgação/Republicanos

No sábado (25), às 7h da manhã, a voz do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), ecoou numa rádio de Castelo, a 145 quilômetros da Capital. O republicano decidiu falar ao povo da cidade do Sul do Espírito Santo sobre a "oportunidade de rodar o estado" e "aprender com o campo".

À tarde, Pazolini foi a Venda Nova do Imigrante, 106 quilômetros distante de Vitória. Participou da Festa do Tomate e posou para fotos ao lado do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, e do deputado federal Evair de Melo (PP).

Não tratou-se de uma entrevista casual ou de um singelo passeio de final de semana. Lorenzo Pazolini começou, de fato, a se movimentar como pré-candidato a governador.

"Com foco em ampliar seu capital político e dialogar com diferentes setores da sociedade, o prefeito busca estreitar laços com lideranças locais, produtores rurais, empresários e moradores. Um dos objetivos é construir uma base sólida de apoio que fortaleça sua trajetória rumo ao governo do estado", diz texto divulgado pela assessoria de imprensa do Republicanos.

"As andanças pelos outros 77 municípios capixabas começaram neste final de semana."

Mas por que começar em Venda Nova?

"A escolha de Venda Nova do Imigrante para dar início a essa jornada não foi aleatória. A cidade é um dos principais polos do agronegócio capixaba e a Festa do Tomate reúne produtores, comerciantes e visitantes de todo o estado, sendo uma excelente oportunidade para Pazolini reforçar sua visão de desenvolvimento para o interior", diz o texto do Republicanos.

"Venda Nova é também é a cidade do deputado federal Evair de Melo, um dos maiores líderes da direita do Estado, sendo citado inclusive pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como possível candidato ao Senado em 2026."

Evair chegou a ensaiar disputar o Palácio Anchieta, mas seria quase impossível materializar essa intenção filiado ao PP, partido que integra a base aliada ao governador Renato Casagrande (PSB). O deputado federal, apesar de integrar o Progressistas, faz oposição ao socialista.

O PP, entretanto, é também o principal aliado de Pazolini em Vitória. Jair Bolsonaro (PL) incensou o parlamentar como possível candidato ao Senado , contrariando o presidente estadual do próprio PL, o senador Magno Malta, que já havia lançado o deputado Gilvan da Federal (PL) ao Senado.

Evair, por sua vez, afasta-se ainda mais do caminho traçado pelo PP ao ladear Pazolini em suas "andanças", já que o Progressistas reforçou, recentemente, os laços com Casagrande.

MAIS BOLSONARISTA

Venda Nova do Imigrante, aliás, é a cidade mais bolsonarista do Espírito Santo. Em 2022, Bolsonaro recebeu 10.610 votos lá no segundo turno, o equivalente a 74,24%.

Lula (PT) foi a escolha de 25,76% dos eleitores (3.682 votos).

O município também foi um dos poucos em que Casagrande perdeu naquele ano na corrida pelo Palácio Anchieta. O ex-deputado federal Carlos Manato (PL) foi o preferido de Venda Nova, recebeu 8.807 votos (62,55%). O governador ficou com 37,45% (5.272).

Pazolini nunca se disse bolsonarista. Em 2022, não declarou apoio a nenhum dos candidatos à Presidência da República. Tampouco apoiou Manato ou qualquer outro nome ao Palácio Anchieta.

Em 2024, ao ser questionado pela coluna durante sabatina, saiu pela tangente, disse ter convicções em relação à política nacional, mas considerou que elas "não são relevantes" no debate municipal.

Erick Musso, Lorenzo Pazolini e Evair de Melo posam com um "tomatão" Crédito: Instagram/@erick musso

RICARDO FERRAÇO

Pazolini é, até agora, o principal pré-candidato ao governo entre os que se opõem ao grupo de Casagrande.

Mas o Palácio também tem um nome que se movimenta desde já.

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) é o plano A dos casagrandistas e conta com o apoio declarado, por exemplo, do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União Brasil), que, em 2024, esteve ao lado de Pazolini em Vitória.

Talvez o início das andanças de Pazolini pelo interior tenha sido antecipado devido ao fato de Ricardo ter pisado no acelerador.

Os dois precisam se viabilizar, ou seja, conquistar intenções de voto ao ponto de tornarem-se candidatos competitivos.

E detalhe: Ricardo também esteve na Festa do Tomate no sábado.

O vice tem a preferência, mas, se não se viabilizar, as cartas na manga são o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), o de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), o ex-prefeito da Serra Sérgio Vidigal (PDT), e os deputados federais Da Vitória (PP) e Gilson Daniel (Podemos).

O vice-governador Ricardo Ferraço na Festa do Tomate Crédito: Instagram/@ricardoferraco

ERICK MUSSO E A CÂMARA

O Republicanos, por sua vez, aposta todas as fichas em Pazolini, que é o principal nome do partido no estado.

A estratégia é coordenada por Erick Musso. Além de presidente estadual do partido, ele é o principal articulador político do prefeito de Vitória e foi, recentemente, nomeado secretário municipal de Governo.