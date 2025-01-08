Casagrande reforça laços com o PP, que já tenta emplacar mais nomes no governo

O governador Renato Casagrande (PSB) em entrevista à CBN em dezembro de 2024 Crédito: Fernando Madeira

O Progressistas (PP) é um partido aliado ao governador Renato Casagrande (PSB), mas a relação entre os dois nem sempre foi um mar de rosas. Houve um estremecimento quando o PP decidiu se aproximar mais do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), em 2023. Depois, a sigla e os palacianos voltaram às boas. Em nenhum momento, desde 2019, o partido ficou sem secretaria na administração estadual. Fez-se presente com Marcus Vicente, à frente da pasta de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

O PP se consolidou como principal parceiro de Pazolini em Vitória, tem a vice-prefeita, Cris Samorini. Assim, mantém um pé no Palácio Anchieta e outro na prefeitura da Capital, comandada por um grupo político adversário de Casagrande.

O pé casagrandista agora foi reforçado, com uma mudança na Sedurb. Por indicação do deputado federal Da Vitória, Marcus Vicente vai dar lugar a Marcos Aurélio Soares (PP) , até então subsecretário para Assuntos Administrativos da própria Sedurb.

A secretaria era cobiçada até por gente de fora do PP, mas o governador deu prevalência à sigla.

É um sinal de que o socialista se articula para manter o partido na aliança já pensando em 2026, quando algum palaciano, possivelmente o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), deve disputar o governo. Uma disputa que pode ter como concorrente Lorenzo Pazolini.

Além disso, especula-se que Marcus Vicente está prestes a sair do Progressistas e migrar para o MDB, outra legenda que integra o governo estadual.

Em entrevista à coluna nesta quarta-feira (08), Da Vitória afirmou que Vicente não falou sobre deixar o partido e que a indicação de Marcos Soares deu-se "para atender a todos".

O presidente estadual do PP não explicou exatamente o que isso significa e se Marcus Vicente não "atende a todos".

Mas o fato é que a Sedurb é uma secretaria que faz entregas práticas, que podem dar visibilidade a quem vai disputar as eleições, não à toa era cobiçada. E Marcus Vicente é um potencial candidato a deputado federal em 2026.

Já Marcos Soares, de acordo com Da Vitória, não vai disputar o pleito: "Ele já foi vereador, mas se encontrou como técnico".

O novo secretário é até mais próximo do presidente estadual do PP, em comparação a Marcus Vicente.

O secretário que está de saída ainda pode ser abrigado por Casagrande na gestão, numa espécie de cota pessoal do governador.

"A Sedurb era cobiçada por todo mundo, todo dia tinha uma especulação de alguém indo para lá. O governador me perguntou se o PP poderia ir para uma outra pasta e eu disse que a Sedurb era a prioridade", contou Da Vitória.

"Marcos Soares é um técnico, estava como subsecretário, aprovado pela maioria dos prefeitos. A função dele era cuidar de licitações e contratos. É a pessoa mais qualificada tecnicamente e também politicamente para a função", completou.

"O governador disse que conversaria com o Marcus Vicente sobre alternativas para ele", revelou ainda o presidente estadual do PP.

A coluna tentou contato com Marcus Vicente, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

EX-PREFEITOS

Enquanto isso, a coluna apurou que outros nomes do PP podem ser nomeados em cargos no governo estadual. Ao menos há um lobby do partido em curso para tal.

Trata-se de ex-prefeitos que não foram reeleitos ou que encerraram o segundo mandato consecutivo em municípios capixabas em 2024.

Um exemplo é o ex-prefeito de Pancas Sidiclei Giles de Andrade, o Dr. Sidiclei. Também são lembrados Ninho, de Dores do Rio Preto, e Uesley Corteletti, não reeleito em Itaguaçu. Outros também podem entrar no circuito.

Sidiclei e Ninho, particularmente, são muito próximos a Da Vitória.

Casagrande foi reeleito em 2022 com uma ampla aliança. Político de centro-esquerda, ele conseguiu arregimentar apoiadores de siglas do mesmo espectro ideológico e ainda de centro-direita, como o próprio PP.

Manter um grupo tão diverso unido em 2026, quando o governador não vai ser o candidato ao Palácio Anchieta, é um desafio.

É que a entrada de Hoffmann no secretariado ampliou o espaço dado ao partido do próprio governador na gestão, o que inflamou pedidos dos demais aliados.

Em dezembro, Casagrande afirmou, em entrevista à Rádio CBN Vitória , que não pretendia promover uma reforma administrativa, mas mudanças pontuais no secretariado poderiam ocorrer.