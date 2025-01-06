Weverson nomeia parentes de Vidigal em cargos na Prefeitura da Serra

A Prefeitura da Serra esclarece que após a exoneração dos servidores comissionados no dia 30/12/24, estão sendo feitas readmissões e substituições de acordo com a necessidade do município e capacidade técnica de cada servidor. Lembramos que a nomeação desses cargos, de acordo com a lei n 2360/ 2001, é de livre escolha do gestor.

A nomeada em questão é servidora efetiva concursada da Prefeitura Municipal da Serra, desde 1992, e estava cedida para a Assembleia Legislativa e retorna agora às suas atividades no município.

Quanto ao outro servidor nomeado informamos que ele é apto para exercer as funções do cargo. E possui experiência no serviço público estadual.