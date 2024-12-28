Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tabuleiro político

Kassab confirma filiação de Hartung ao PSD e diz que o ES ganha muito com "a volta" do ex-governador

Presidente estadual do partido, Renzo Vasconcelos avalia que "para quem sabe ler, um pingo é letra" e que, provavelmente, ex-governador vai disputar o Palácio Anchieta em 2026

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 12:40

Públicado em 

28 dez 2024 às 12:40
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Gilberto Kassab e Paulo Hartung em imagem de arquivo
Gilberto Kassab e Paulo Hartung em imagem de arquivo Crédito: Instagram/@gilbertokassab_
O ex-governador Paulo Hartung está, mesmo, de volta à política partidária. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, confirmou, neste sábado (28), que Hartung vai se filiar à sigla e presidir a fundação nacional da legenda, chamada Espaço Democrático. "O Espírito Santo e o Brasil ganham muito com a volta de Paulo Hartung", escreveu Kassab, numa publicação no Instagram. 
Hartung está sem partido desde novembro de 2018, quando oficializou a saída do MDB. Naquele ano, ele também anunciou que não disputaria a reeleição ao governo e, desde então, não participou de pleitos eleitorais.
A filiação ao PSD insufla especulações de que o ex-governador possa disputar o Palácio Anchieta em 2026. 
Presidente estadual do PSD, o prefeito eleito de Colatina, Renzo Vasconcelos, afirmou à coluna que Hartung não disse, literalmente, ter essa intenção.
"Mas, para quem sabe ler, um pingo é letra. A filiação dele já responde a essa questão. Ele vem para disputar o governo, mas digo isso por achismo", afirmou o presidente estadual à coluna, neste sábado.
Renzo ficou numa situação meio "chata". Ele é, ou era, aliado do governador Renato Casagrande (PSB), adversário político de Hartung. "Fui base do Renato (quando Renzo era deputado estadual), sempre o apoiei, mas o PSD não faz parte do governo estadual. E não tive apoio dele (Casagrande) na campanha", lembrou o prefeito eleito de Colatina.
Nas eleições de 2024, na reta final, o governador endossou a candidatura à reeleição de Guerino Balestrassi (MDB), que foi derrotado por Renzo.
Publicação de Kassab no Instagram sobre filiação de Hartung ao PSD
Publicação de Kassab no Instagram sobre filiação de Hartung ao PSD Crédito: Instagram/@gilbertokassab_
Em 2026, Casagrande não vai tentar a reeleição, pois já está no segundo mandato consecutivo. Ele deve apoiar algum nome e, hoje, o mais lembrado entre os próprios aliados do governador é o vice, Ricardo Ferraço (MDB), que já foi vice de Hartung.
Outro cargo, porém, também vai estar em disputa, o de senador. São duas vagas. O atual governador é um possível candidato. Ele, aliás, já afirmou que cogita a possibilidade. 
Hartung também poderia ser candidato ao Senado, em vez de disputar o Executivo estadual. O presidente estadual do PSD diz que isso não está descartado.
PAZOLINI
Fora do grupo de Casagrande, quem se movimenta é o Republicanos do prefeito reeleito de Vitória, Lorenzo Pazolini. O prefeito é outro possível candidato ao Palácio Anchieta e conta com a simpatia de Hartung.
O ex-governador chegou a parabenizar Pazolini como "uma nova liderança", após o resultado das eleições de 2024.
Hartung também se reuniu com a vice-prefeita eleita de Vitória, Cris Samorini (PP), em mais um sinal de aproximação com o grupo do prefeito.
Erick Musso, presidente estadual do Republicanos, curtiu o post de Kassab sobre o anúncio da filiação de Hartung ao PSD.
A coluna tentou contato com Paulo Hartung, mas não teve retorno até a publicação deste texto.
De acordo com Renzo, a filiação do ex-governador deve ocorrer em São Paulo, com a presença de Kassab. O próprio presidente nacional do partido, no Instagram, ressaltou que o ato deve ser formalizado em abril.
O ex-governador, ainda segundo Renzo Vasconcelos, não vai assumir a presidência estadual do PSD, mas deve receber o convite para compor o diretório do partido no Espírito Santo.
O PSD não tem um diretório estadual eleito, é uma comissão provisória. Com a chegada de Hartung, o ex-governador passa a ser o nome de maior envergadura da sigla no estado.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Arnaldinho incensa Ricardo, mas se diz "na fila e pronto" para disputar em 2026

Brasil tem "presidencialismo de fachada", afirma governador do ES

Casagrande lista possíveis candidatos ao governo do ES: "Jogadores em condições de entrar em campo"

Juiz punido com aposentadoria, Alexandre Farina quer advogar

Grupo dos cinco desmorona e Câmara de Vitória vai ter só um candidato a presidente

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Paulo Hartung Renzo Vasconcelos PSD Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados