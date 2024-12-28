Kassab confirma filiação de Hartung ao PSD e diz que o ES ganha muito com "a volta" do ex-governador

Gilberto Kassab e Paulo Hartung em imagem de arquivo Crédito: Instagram/@gilbertokassab_

O ex-governador Paulo Hartung está, mesmo, de volta à política partidária. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, confirmou, neste sábado (28), que Hartung vai se filiar à sigla e presidir a fundação nacional da legenda, chamada Espaço Democrático. "O Espírito Santo e o Brasil ganham muito com a volta de Paulo Hartung", escreveu Kassab, numa publicação no Instagram.

Hartung está sem partido desde novembro de 2018, quando oficializou a saída do MDB. Naquele ano, ele também anunciou que não disputaria a reeleição ao governo e, desde então, não participou de pleitos eleitorais.

A filiação ao PSD insufla especulações de que o ex-governador possa disputar o Palácio Anchieta em 2026.

Presidente estadual do PSD, o prefeito eleito de Colatina, Renzo Vasconcelos, afirmou à coluna que Hartung não disse, literalmente, ter essa intenção.

"Mas, para quem sabe ler, um pingo é letra. A filiação dele já responde a essa questão. Ele vem para disputar o governo, mas digo isso por achismo", afirmou o presidente estadual à coluna, neste sábado.

Renzo ficou numa situação meio "chata". Ele é, ou era, aliado do governador Renato Casagrande (PSB), adversário político de Hartung. "Fui base do Renato (quando Renzo era deputado estadual), sempre o apoiei, mas o PSD não faz parte do governo estadual. E não tive apoio dele (Casagrande) na campanha", lembrou o prefeito eleito de Colatina.

Nas eleições de 2024, na reta final, o governador endossou a candidatura à reeleição de Guerino Balestrassi (MDB), que foi derrotado por Renzo.

Publicação de Kassab no Instagram sobre filiação de Hartung ao PSD Crédito: Instagram/@gilbertokassab_

Em 2026, Casagrande não vai tentar a reeleição, pois já está no segundo mandato consecutivo. Ele deve apoiar algum nome e, hoje, o mais lembrado entre os próprios aliados do governador é o vice, Ricardo Ferraço (MDB), que já foi vice de Hartung.

Outro cargo, porém, também vai estar em disputa, o de senador. São duas vagas. O atual governador é um possível candidato. Ele, aliás, já afirmou que cogita a possibilidade.

Hartung também poderia ser candidato ao Senado, em vez de disputar o Executivo estadual. O presidente estadual do PSD diz que isso não está descartado.

PAZOLINI

Fora do grupo de Casagrande, quem se movimenta é o Republicanos do prefeito reeleito de Vitória, Lorenzo Pazolini. O prefeito é outro possível candidato ao Palácio Anchieta e conta com a simpatia de Hartung.

Hartung também se reuniu com a vice-prefeita eleita de Vitória, Cris Samorini (PP), em mais um sinal de aproximação com o grupo do prefeito.

Erick Musso, presidente estadual do Republicanos, curtiu o post de Kassab sobre o anúncio da filiação de Hartung ao PSD.

A coluna tentou contato com Paulo Hartung, mas não teve retorno até a publicação deste texto.

De acordo com Renzo, a filiação do ex-governador deve ocorrer em São Paulo, com a presença de Kassab. O próprio presidente nacional do partido, no Instagram, ressaltou que o ato deve ser formalizado em abril.

O ex-governador, ainda segundo Renzo Vasconcelos, não vai assumir a presidência estadual do PSD, mas deve receber o convite para compor o diretório do partido no Espírito Santo.