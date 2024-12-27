Arnaldinho incensa Ricardo, mas se diz "na fila e pronto" para disputar em 2026

Em 2026, estarão em disputa, por exemplo, os cargos de senador e governador. Arnaldinho é considerado um possível candidato ao Palácio Anchieta. Já havia especulações sobre isso antes do pleito de 2024. Especulações que o prefeito afastou publicamente, na época.
Questionado sobre o assunto, primeiro, Arnaldinho incensou o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB): "O candidato do grupo (ao governo, em 2026) é o Ricardo Ferraço, é o candidato até por gravidade, o candidato natural".
"Minha meta é ficar em Vila Velha até 2028, concluir o mandato". Até aí, tudo bem.
Mas e se surgir o convite "do grupo" para que Arnaldinho seja o candidato ao Palácio?
O prefeito de Vila Velha, neste ponto, já falou que iria "avaliar" e que está "na fila (provavelmente quis dizer um passo atrás de Ricardo Ferraço), pronto e preparado":
"Aí, a gente vai avaliar, vai ouvir a cidade, como a cidade vai enxergar isso, até porque eu fui eleito recentemente e desejo, de fato, agora entregar o extraordinário. Algumas pessoas acham que eu devo ser (governador), até para ajudar a cidade a fazer esse extraordinário que nós estamos fazendo, mas eu tenho muita cautela, muito pé no chão, sei esperar meu momento, estou muito novo, acredito que minha hora vai chegar. Estou na fila, pronto e preparado".
O prefeito de Vila Velha ainda nem tomou posse no próximo mandato, o que vai ocorrer no dia 1º. Nem pegaria bem ele tratar do pleito de 2026 agora, por isso ele falou meio "pisando em ovos" sobre o assunto na entrevista para a reportagem de A Gazeta.
Mas somente o fato de não descartar a ideia mostra que ele mudou o tom rapidamente, bastou sair praticamente ovacionado das urnas.
Outra coisa que deve ter pesado foi uma espécie de incentivo do governador Renato Casagrande (PSB). O chefe do Executivo estadual é o líder do grupo político integrado pelo prefeito de Vila Velha.
Casagrande admitiu que pode disputar o Senado e, nesse caso, considerou Ricardo Ferraço, o vice que assumiria o governo, como candidato natural à sucessão. Mas deixou claro que não há nome decidido desde já e que o prefeito de Vila Velha está em "condições de entrar em campo".
"Temos outras lideranças do nosso movimento político: Vidigal, Arnaldinho, Euclério. Temos jogadores em condições de entrar em campo", afirmou o governador.
Arnaldinho até agradeceu, na entrevista para a reportagem de A Gazeta, a menção feita por Casagrande.
A população já deve estar acostumada ao fato de que os políticos prometem uma coisa hoje e, num futuro próximo, alegam que "o cenário mudou" e então fazem tudo ao contrário.
Na prática, se Arnaldinho disputar o governo do Espírito Santo ou qualquer outro cargo em 2026, vai ter que renunciar ao mandato de prefeito em abril daquele ano. Nessa hipótese, o vice-prefeito, Cael Linhalis (PSB), tornaria-se o prefeito da cidade até 31 de dezembro de 2028.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.