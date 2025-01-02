Novo presidente da Câmara de Vitória quer construir sede no Centro

Anderson Goggi (PP), presidente da Câmara de Vitória Crédito: Letícia Gonçalves

Anderson Goggi (PP), que está no segundo mandato como vereador de Vitória, foi eleito nesta quarta-feira (1º) para presidir a Casa durante o biênio 2025-2026. Não houve disputa, apenas uma chapa foi inscrita e recebeu 20 votos dos 21 possíveis. A vereadora Ana Paula Rocha (PSOL) foi a única que não endossou o nome do parlamentar, ela se absteve.

Goggi contou com o apoio do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para ascender ao cargo. Ao tomar posse, nesta quarta, o progressista prometeu que as mulheres vão ser respeitadas na Câmara e que o Legislativo vai ser independente em relação ao Executivo, apesar da proximidade que ele e o PP têm com o prefeito.

Depois, em entrevista à coluna, Goggi reafirmou essas premissas e revelou o plano de mudar a sede do Legislativo de endereço, "no longo prazo". A Câmara funciona em um prédio que é do município, ou seja, a instituição não paga aluguel, mas vez ou outra a estrutura do imóvel, localizado em Bento Ferreira, é alvo de críticas dos próprios parlamentares.

Goggi, por sua vez, descarta a possibilidade de alugar um prédio. Ele quer é construir outro e no Centro de Vitória. De acordo com o presidente, o objetivo é colaborar com a revitalização do bairro.

"Já tentaram (alugar) e não acharam o imóvel adequado para atender às nossas necessidades. A União disponibilizou um espaço que fica próximo à Igreja Batista, no Centro, que a prefeitura usa como estacionamento."

"Nossa proposta é construir a nossa sede própria, só que isso tudo é muito prematuro. Nós vamos discutir isso com a sociedade, ouvir a opinião pública" Anderson Goggi (PP) - Presidente da Câmara de Vitória

Goggi avalia que o atual prédio tem condições de abrigar os seis novos vereadores. A mudança para o Centro seria mais para movimentar o bairro do que para trazer mais conforto para os parlamentares, de acordo com ele:

"Este prédio foi construído para 21 vereadores. No passado, já tivemos 21 vereadores. Estamos fazendo agora apenas pequenos ajustes. Dois gabinetes ficaram muito limitados e estou sentindo isso na pele. O gabinete do presidente ficou limitado e o gabinete do vereador Camilo (Camilo Neves, do PP), ficou muito debilitado, mas nos próximos três meses vamos resolver essa questão".

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