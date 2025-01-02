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"Longo prazo"

Novo presidente da Câmara de Vitória quer construir sede no Centro

Anderson Goggi (PP) foi eleito em chapa única nesta quarta-feira (1°) para comandar o Legislativo municipal pelos próximos dois anos

Públicado em 

02 jan 2025 às 00:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Anderson Goggi (PP) presidente da Câmara de Vitória
Anderson Goggi (PP), presidente da Câmara de Vitória Crédito: Letícia Gonçalves
Anderson Goggi (PP), que está no segundo mandato como vereador de Vitória, foi eleito nesta quarta-feira (1º) para presidir a Casa durante o biênio 2025-2026. Não houve disputa, apenas uma chapa foi inscrita e recebeu 20 votos dos 21 possíveis. A vereadora Ana Paula Rocha (PSOL) foi a única que não endossou o nome do parlamentar, ela se absteve.
Goggi contou com o apoio do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para ascender ao cargo. Ao tomar posse, nesta quarta, o progressista prometeu que as mulheres vão ser respeitadas na Câmara e que o Legislativo vai ser independente em relação ao Executivo, apesar da proximidade que ele e o PP têm com o prefeito.
Depois, em entrevista à coluna, Goggi reafirmou essas premissas e revelou o plano de mudar a sede do Legislativo de endereço, "no longo prazo".  A Câmara funciona em um prédio que é do município, ou seja, a instituição não paga aluguel, mas vez ou outra a estrutura do imóvel, localizado em Bento Ferreira, é alvo de críticas dos próprios parlamentares.
O presidente anterior, Leandro Piquet (PP), já havia feito a tentativa de alugar um imóvel, mas recuou depois de não conseguir fechar negócio para locar uma área dentro do antigo Aeroporto de Vitória.
Goggi, por sua vez, descarta a possibilidade de alugar um prédio. Ele quer é construir outro e no Centro de Vitória. De acordo com o presidente, o objetivo é colaborar com a revitalização do bairro.
"Já tentaram (alugar) e não acharam o imóvel adequado para atender às nossas necessidades. A União disponibilizou um espaço que fica próximo à Igreja Batista, no Centro, que a prefeitura usa como estacionamento."
"Nossa proposta é construir a nossa sede própria, só que isso tudo é muito prematuro. Nós vamos discutir isso com a sociedade, ouvir a opinião pública"
Anderson Goggi (PP) - Presidente da Câmara de Vitória
A Câmara de Vitória tinha 15 vereadores. Vinte e um tomaram posse nesta quarta depois que a própria Casa decidiu, em 2023, aumentar o número de cadeiras.
Goggi avalia que o atual prédio tem condições de abrigar os seis novos vereadores. A mudança para o Centro seria mais para movimentar o bairro do que para trazer mais conforto para os parlamentares, de acordo com ele:
"Este prédio foi construído para 21 vereadores. No passado, já tivemos 21 vereadores. Estamos fazendo agora apenas pequenos ajustes. Dois gabinetes ficaram muito limitados e estou sentindo isso na pele. O gabinete do presidente ficou limitado e o gabinete do vereador Camilo (Camilo Neves, do PP), ficou muito debilitado, mas nos próximos três meses vamos resolver essa questão".
A MESA DIRETORA
  • Presidente: Anderson Goggi (PP)
  • 1° Vice-presidente: Leonardo Monjardim (Novo)
  • 2° Vice-presidente: Luiz Emanuel (Republicanos)
  • 3°Vice-presidente: Mara Maroca (PP)
  • 1° Secretário: Davi Esmael (Republicanos)
  • 2° Secretário: Maurício Leite (PRD)
  • 3° Secretário: João Flávio (MDB)

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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