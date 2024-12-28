O apoio de Bolsonaro a Evair de Melo e os sinais trocados no PL

Deputado federal Evair de Melo Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Há tempos, o deputado federal Evair de Melo diz ser pré-candidato ao governo do Espírito Santo, ainda que o partido dele, o PP, integre a base aliada ao governador Renato Casagrande (PSB). Esse grupo vai apoiar um nome e não seria o de Evair, que faz oposição ao governador, apesar do laço partidário.

Pretender ser candidato, claro, é uma coisa, viabilizar-se é outra. Agora, o deputado federal aponta para outra possibilidade, concorrer ao Senado, e com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Evair, na sexta-feira (27), publicou o trecho de um vídeo em que Bolsonaro aparece dizendo que "se ele (Evair) vier candidato ao Senado, vou estar do lado dele, ele vindo ou não para o meu partido".

Ocorre que o PL tem pré-candidato ao Senado no Espírito Santo, o também deputado federal Gilvan da Federal.

De acordo com a assessoria de imprensa do senador Magno Malta, presidente estadual do PL, a pré-candidatura de Gilvan está mantida.

Bolsonaro e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, entretanto, adotam uma estratégia menos sectária, como o afago a Evair e ao PP ("mesmo que ele não venha para o meu partido") denota.

Nos bastidores, a informação é de que, no que depender do ex-presidente da República, Gilvan nem vai disputar o Senado e sim a reeleição para a Câmara dos Deputados. Magno, entretanto, por meio de sua assessoria, como já registrado aqui, sustenta que Gilvan segue no páreo para o Senado.

O resultado eleitoral do PL no Espírito Santo em 2024, de acordo com um membro local do partido, deixou a direção nacional e o próprio Bolsonaro chateados.

Magno lançou 50 candidatos a prefeito, o maior número entre os partidos no estado. Apenas cinco foram eleitos , nenhum na Grande Vitória ou em cidades chave do interior.

Para quem quiser olhar o copo meio cheio, entretanto, em 2020 o PL não elegeu nenhum prefeito no Espírito Santo. Agora, garantiu cinco, ainda que o peso político e econômico dessa conquista seja relativo.

Duas vagas ao Senado vão estar em disputa. Nada impede, claro, que tanto Evair quanto Gilvan sejam candidatos.

A questão é que Magno quer distância e até animosidade com o PP e outras siglas de direita. Apenas o PL e partidos satélite e nanicos, como o PRTB, têm vez com ele.

Performaticamente, Evair poderia ser considerado tão radical quanto Magno Malta. Pragmaticamente, não.

O deputado se opõe a Casagrande e ao governo Lula (PT), mas mantém-se no PP, que tem secretaria no governo estadual e ministério na gestão federal.

MAS O PP VAI LANÇAR EVAIR AO SENADO?

O PP manteve certa relevância no Espírito Santo após as eleições de 2024. Emplacou, por exemplo, Cris Samorini como vice de Lorenzo Pazolini (Republicanos) em Vitória.

Apesar de Pazolini ser adversário político de Casagrande, o partido continua na base governista, comanda a Secretaria Estadual de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, com Marcus Vicente.

O presidente estadual da sigla é o deputado federal Da Vitória, outro aliado do governador.

O próprio Da Vitória é um nome considerado para disputar o governo ou o Senado. Questionado pela coluna neste sábado, o presidente estadual do Progressistas não descartou o lançamento de Evair.

Da Vitória, inclusive, aventou uma alternativa ambiciosa, que seria o PP ter candidato ao governo e ao Senado em 2026:

"O Progressistas terá candidato na majoritária, com certeza. Ao Senado e/ou ao governo. Evair é um nome que tem todas as condições" Da Vitória - Deputado federal e presidente estadual do PP

A coluna tentou contato com Evair de Melo, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

No Instagram, o deputado federal mandou um recado para Jair Bolsonaro: "Honro todos os dias o seu apoio, incentivo e parceria".

O ex-presidente está inelegível, não vai disputar as eleições de 2026, mas segue como cabo eleitoral de diversas lideranças políticas no país.