O PL de Magno Malta está de olho, mesmo, em 2026, inclusive no ES

Karla Malta, Valdemar Costa Neto e Magno Malta em evento realizado em Vila Velha Crédito: Letícia Gonçalves

O PL tem apenas um prefeito no Espírito Santo, Tiago Rocha, de São Gabriel da Palha. Eleito em 2020 pelo PSL (que depois se fundiu ao DEM, dando origem ao União Brasil), Tiago migrou para o Partido Liberal apenas neste ano.

Em 2024, de acordo com o presidente estadual do PL, senador Magno Malta, a sigla vai lançar "um pouco mais de 50" candidatos a prefeito no estado. E sem preferências pelos que disputam, por exemplo, em Vitória (o deputado estadual Capitão Assumção) ou em Vila Velha (o ex-secretário estadual de Segurança Pública Coronel Ramalho).

"Guardadas as devidas proporções, a Capital vale tanto quanto uma cidade de 20 mil habitantes. Vou dar prioridade, com a mesma intensidade, a todos os candidatos", afirmou Magno, em entrevista à coluna, nesta sexta-feira (19).

Quando questionado sobre quantos prefeitos o PL deve eleger no estado, ou se há uma meta numérica, o senador revelou que, na verdade, o objetivo do partido não está nas eleições de 2024:

"Nós estamos fazendo a campanha (de 2024) nos preparando para 2026. Vamos trabalhar muito em 2024, mas com foco em 2026. Não tenho ideia de quantos vamos eleger (em 2024)".

"Queremos, em 2024, formar um grande exército para a volta do presidente Jair Bolsonaro em 2026", complementou o senador. O ex-presidente da República, porém, está inelegível até outubro de 2030.

O presidente estadual do PL também adiantou que o partido deve lançar um candidato ao governo do Espírito Santo e dois nomes na disputa pelo Senado em 2026.

"Teremos três vagas majoritárias e nós teremos nomes para as três. Temos um candidato a senador, que é o Gilvan da Federal, temos vaga para outro candidato (ao Senado) e há quadros jovens no partido em condições de disputar a eleição para governador", elencou Magno.

Em 2026, duas cadeiras para o Senado vão estar em disputa, as que hoje são ocupadas por Marcos do Val (Podemos) e Fabiano Contarato (PT). Magno Malta, eleito em 2022, tem mandato até 31 de janeiro de 2031.

Logo após falar com a coluna, o senador discursou para correligionários em um cerimonial de Vila Velha, onde a sigla realizava um encontro com pré-candidatos. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, foi o convidado de honra.

"Nenhum candidato será especial para o partido (...) Nosso projeto é de país, não é de município", reforçou Magno.

"O PL vai fazer um terço e meio do Senado, sozinho, em 2026. Vou levar três deputados federais para você (Valdemar)", complementou.

Ou seja, em relação ao pleito a ser realizado daqui a dois anos e dois meses, Magno já consegue fazer projeções numéricas, embora não arrisque um palpite sobre o resultado das eleições municipais, que vão ocorrer em menos de três meses.

Os candidatos a prefeito e vereador, em 2024, entretanto, garantiu Magno, podem contar com a ajuda do PL:

"Senhores candidatos, não lhes faltará um papel. Este partido tem palavra".

VALDEMAR: "VERBA PARA ELEIÇÃO NÃO DÁ NEM PARA A SAÍDA"

Valdemar não concedeu entrevista. Ao discursar em Vila Velha, afirmou aos pré-candidatos do PL no Espírito Santo que "a verba para a eleição" é "grande e cara para o país, mas não dá nem para a saída".

"Fizemos a divisão (por estado) de acordo com os deputados federais e senadores eleitos", explicou.

"Vou fazer um esforço para o Magno ter uma estrutura melhor para ajudar vocês", prometeu o presidente nacional do PL.

A segunda maior parcela ficou com o PT: R$ 620 milhões.

MULETAS

Magno percorreu diversas cidades capixabas ao lado de Valdemar nesta sexta. O senador está usando muletas, devido a uma cirurgia no joelho, realizada em abril.

O senador Magno Malta chega a evento do PL usando muletas, após uma cirurgia no joelho Crédito: Letícia Gonçalves

"EU QUE PEDI"

Pré-candidato a prefeito de Vila Velha, o ex-secretário estadual de Segurança Pública coronel Alexandre Ramalho participou do evento. Ao discursar, agradeceu ao PL, partido ao qual se filiou em março após deixar o Podemos.

"Eu que procurei o PL, eu que pedi para vir para o partido. Não é fácil encarar a máquina pública, mas nosso exército está aqui", exaltou o militar da reserva da Polícia Militar.

ASSUMÇÃO TIETADO

O mais tietado pelos filiados ao partido foi o deputado estadual Capitão Assumção. Os correligionários fizeram fila para tirar fotos com o parlamentar.

O deputado, pré-candidato a prefeito de Vitória, contudo, está proibido por ordem judicial de conceder entrevistas e também não pôde discursar.

Assumção, que é investigado no Inquérito das Fake News no Supremo Tribunal Federal (STF), ainda usa tornozeleira eletrônica.

MAIS TORNOZELEIRA

Usando tornozeleira eletrônica, ele é pré-candidato a vereador de Vila Velha.

DIRETO DO TÚNEL DO TEMPO

O ex-deputado estadual Jardel dos Idosos também estava no evento do PL em Vila Velha. Cassado por infidelidade partidária em 2008, ele disse estar filiado ao partido e apoiar Ramalho para a prefeitura.