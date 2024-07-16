Contarato: "O governo tem que enfrentar o tema da Segurança Pública"

Senador Fabiano Contarato Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Com atraso, alguns integrantes do Partido dos Trabalhadores acordaram para a relevância de debater o tema da Segurança Pública no país. A pauta foi relegada a segundo e terceiro planos pela esquerda e pela centro-esquerda durante décadas, o que deu espaço para que políticos de outros espectros abraçassem a causa.

Não é de hoje que candidatos de direita e extrema direita elegem-se para cadeiras no Congresso Nacional tendo como bandeira o malfadado jargão "bandido bom é bandido morto" e outras vertentes rasteiras e simplistas do dito popular.

Até nas eleições municipais de 2024 há uma miríade de pré-candidatos a prefeito ancorados na pauta da Segurança Pública, embora este seja um assunto, constitucionalmente, atrelado aos governos estaduais.

"A população adere a esse discurso porque está com o direito de ir e vir cerceado. Agarra-se a qualquer medida imediatista e punitivista", afirmou o senador Fabiano Contarato (PT-ES), em entrevista à coluna.

Líder do PT do Senado de fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024 (o mandato na liderança é de um ano), ele defende que o governo Lula (PT) priorize as políticas de Segurança antes que a coisa piore:

"Se não formos propositivos, a extrema direita vai fazer isso da pior forma possível" Fabiano Contarato (PT-ES) - Senador

A questão é: como não resvalar para o populismo penal?

Algo que pega bem com a opinião pública, mas não resolve problemas relacionados ao sistema penitenciário.

Contarato votou para acabar com as saidinhas e não se arrependeu.

"Hoje, uma pessoa condenada a nove anos de prisão por homicídio sai em muito menos tempo da cadeia, devido à progressão de regime, sai em 2 anos e meio. E a gente ainda vai dar 35 dias de saída temporária para essa pessoa?", argumentou o senador.

"Não foi populismo penal. Se fosse, eu não teria ido contra a PEC que criminaliza a posse de drogas, que criminaliza negros e pobres", retrucou.

Para o senador, os políticos progressistas têm "argumentos palatáveis" para apresentar à população.

"Sou contra a redução da maioridade penal, mas não é razoável o máximo de três anos de internação para menores de 18 anos, independentemente do ato infracional praticado", criticou.

"Sou autor de um projeto para aumentar o tempo de internação de adolescentes em conflito com a lei em casos de ato análogo a crime hediondo", exemplificou Contarato.

"Os governos, não só o do Lula, que foi eleito como um cordão sanitário, mas todos os governos de coalizão têm que olhar para a pauta da Segurança Pública", exortou o petista.

Contarato é delegado aposentado da Polícia Civil e foi professor de Direito Penal. Na campanha eleitoral de 2018, que o elegeu para o Senado, muitos eleitores apostaram em sua fama de "xerife" da Delegacia de Delitos de Trânsito.

"Querem aumentar a pena para o crime de estelionato, ou de furto de cabos de cobre, cometidos sem emprego de violência. Em vez disso, por que não passamos a considerar como hediondos os crimes de corrupção ativa e passiva, que custam vidas?", argumentou, na conversa com a coluna.

O parlamentar foi relator da Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, texto em parte vetado pelo presidente Lula.

Adriana Accorsi (PT), delegada da Polícia Civil de Goiás, quer relatar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que transforma as Guardas Municipais em polícias municipais.

O Susp já foi criado por lei, em 2018, durante o governo Michel Temer (MDB). A PEC tem o objetivo de atualizar a Constituição à legislação.

Em resumo, o Susp seria uma espécie de Sus (Sistema Único de Saúde) da Segurança Pública. Os entes estaduais e municipais ainda teriam suas próprias gestões, mas o governo federal atuaria como coordenador das políticas públicas.