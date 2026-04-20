Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

O Banco do Brasil, que está em Baixo Guandu há quatro décadas, na sexta-feira afixou um cartaz em sua agência informando aos clientes que aquela unidade estava a partir daquela data com o “atendimento ao público contingenciado por tempo indeterminado”.





Além disso, o cartaz orientava os clientes do banco e o público em geral a procurarem atendimento nos pontos do BB mais próximos, em Aimorés (MG) e Colatina (ES).





Com o atendimento normalizado em Baixo Guandu, esse deslocamento para cidades vizinhas não será mais necessário.