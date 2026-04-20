Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

A agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu, que anunciou na sexta-feira (17) que estava com o atendimento ao público “contingenciado por tempo indeterminado”, reabriu as portas nesta segunda-feira (20).
Segundo a Gerência de Pessoa Jurídica do Banco do Brasil no Espírito Santo, a agência da cidade do Noroeste do Estado sofreu uma “instabilidade” na sexta-feira, não especificada, e que foi corrigida nesta segunda.
Ainda segundo a gerência, “não há previsão de fechamento” da agência do BB em Baixo Guandu e em outros locais do Espírito Santo.
O AVISO DO BANCO
O Banco do Brasil, que está em Baixo Guandu há quatro décadas, na sexta-feira afixou um cartaz em sua agência informando aos clientes que aquela unidade estava a partir daquela data com o “atendimento ao público contingenciado por tempo indeterminado”.
Além disso, o cartaz orientava os clientes do banco e o público em geral a procurarem atendimento nos pontos do BB mais próximos, em Aimorés (MG) e Colatina (ES).
Com o atendimento normalizado em Baixo Guandu, esse deslocamento para cidades vizinhas não será mais necessário.