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Leonel Ximenes

Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Assessoria do BB diz que houve uma instabilidade que já foi corrigida

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 16:00

Públicado em 

20 abr 2026 às 16:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Banco que ainda resiste na Praça São Pedro, em Baixo Guandu
Praça São Pedro, em Baixo Guandu PMBG/Divulgação

Diferentemente do que a coluna informou nesta segunda-feira (20), a agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu não vai fechar as portas. Segundo a Gerência de Pessoa Jurídica do BB no Espírito Santo, a agência da cidade do Noroeste do Estado sofreu uma “instabilidade” na sexta-feira (17), não especificada, e que foi corrigida nesta segunda.


Ainda segundo a gerência, “não há previsão de fechamento” da agência do BB em Baixo Guandu e em outros locais do Espírito Santo.


O Banco do Brasil, que está em Baixo Guandu há quatro décadas, na sexta-feira afixou um cartaz em sua agência informando aos clientes que aquela unidade estava a partir daquela data com o “atendimento ao público contingenciado por tempo indeterminado”.


Além disso, o cartaz orientava os clientes do banco e o público em geral a procurarem atendimento nos pontos do BB mais próximos, em Aimorés (MG) e Colatina (ES).


Com o atendimento normalizado em Baixo Guandu, esse deslocamento para cidades vizinhas não será mais necessário.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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