Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA

Crédito: EPA

O governo dos Estados Unidos solicitou ao governo do Brasil que o oficial de ligação da Polícia Federal na Flórida, o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, deixe o país após sua atuação na detenção do ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) na semana passada.

Em nota divulgada no X (antigo Twitter), o Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, do Departamento de Estado norte-americano, não cita o nome do delegado, mas classifica sua atuação como uma tentativa de "manipular" o sistema de imigração dos Estados Unidos.

"Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração tanto para contornar pedidos de extradições formais quanto para estender caça às bruxas política ao território dos Estados Unidos. Hoje, nós pedimos que o funcionário brasileiro relevante deixe nossa nação por tentar fazer isso", diz a nota.

A saída de Carvalho dos Estados Unidos havia sido divulgada mais cedo pelo portal Metrópoles e foi confirmada pela BBC News Brasil.

A reportagem questionou a Polícia Federal e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) sobre o caso, mas ainda não recebeu respostas.

Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão em setembro de 2025 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na mesma ação penal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por crimes de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa.

Ele foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro e foi eleito deputado em 2022, mas teve seu mandato cassado em dezembro passado após o STF determinar a perda de mandato por sua condenação.

Ramagem foi preso pelo ICE e solto dois dias depois Crédito: Orange County incarcerations

Ramagem vive nos Estados Unidos desde o ano passado e é considerado foragido pela Justiça brasileira. De acordo com a PF, ele fugiu do Brasil pela divisa do país com a Guiana, de onde pegou um voo para os Estados Unidos.

Há uma semana, em 13 de abril, ele foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE). Segundo a Polícia Federal, a detenção de Ramagem foi resultado de uma cooperação policial internacional.

O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que o oficial de ligação da PF na Flórida (Carvalho) teria enviado dados sobre o paradeiro de Ramagem a autoridades de imigração norte-americana que resultaram na detenção do ex-deputado.

Dois dias depois, Ramagem foi solto, após forte pressão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entre eles o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o empresário Paulo Figueiredo, ambos radicados nos Estados Unidos.

Desde então, autoridades norte-americanas iniciaram um processo de apuração interna para saber como teria se dado essa cooperação policial.