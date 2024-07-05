Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Coronel Ramalho: "O bolsonarismo não é minha única plataforma"

Ex-secretário estadual de Segurança Pública é pré-candidato a prefeito com o slogan "Vila Velha é canela verde amarela"

Públicado em 

05 jul 2024 às 03:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Coronel Ramalho no lançamento da pré-candidatura a prefeito de Vila Velha
Coronel Ramalho no lançamento da pré-candidatura a prefeito de Vila Velha Crédito: Divulgação
Após se filiar ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-secretário estadual de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, deu uma guinada ainda mais à direita.
Ele já era conhecido por, publicamente, defender pautas similares às bandeiras levantadas pelo bolsonarismo, logo, não deu nenhum "cavalo de pau" ideológico, mas o tom e a frequência dos posicionamentos aumentaram, com direito ao slogan "Deus, pátria e família".
Até o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) apareceu no lançamento da pré-campanha de Ramalho, no último dia 27. Esta colunista concluiu que o militar da reserva da PM apostou todas as fichas no bolsonarismo. O coronel, entretanto, discorda.
"(O bolsonarismo, ou a disputa entre esquerda e direita) não é minha única plataforma. Falo do déficit de atendimento nas consultas médicas em Vila Velha, da desmotivação dos professores, dos diretores comissionados indicados para as escolas, da guarda municipal desmotivada, que sumiu dos jornais", afirmou o ex-secretário à coluna.
Ramalho critica ações e serviços da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), é verdade. Aliás, o pré-candidato do PL chama o principal adversário de "prefeito das pracinhas". "Minha plataforma é transparência, segurança pública, o cuidado com as crianças autistas", exemplificou.
Mas o tema da pré-campanha do coronel é "Vila Velha é canela verde amarela", numa clara alusão às cores apropriadas pelo bolsonarismo.
Ele frisa, em entrevistas, por exemplo, que Arnaldinho tem aliados "de esquerda" ou que o PSB, sigla de centro-esquerda capitaneada pelo governador Renato Casagrande no Espírito Santo, é quem de fato administra a cidade.
O militar deixa claro o clima de nós contra eles, em que o que ele considera esquerda é o "lado mau" e a direita, o "lado bom".
"(Se o prefeito for reeleito), Vila Velha vai continuar sendo governada pela esquerda. Só quem não entra nesse jogo é o PL", afirmou Ramalho à coluna,
Até janeiro de 2024, Ramalho estava no primeiro escalão do governo Casagrande, mas sustenta que sua participação foi apenas técnica, não política.

Veja Também

Arnaldinho Borgo rebate adversários: "O choro é livre"

O "Dia D" de Casagrande e Arnaldinho Borgo em Vila Velha

"Não posso deixar de valorizar o PL, partido que me recebeu. E isso combina comigo: liberação de armas para a população, redução da maioridade penal (bandeiras da direita que são definidas em âmbito federal, não municipal)."
Essa estratégia não foi adotada "do nada". Se dependesse apenas dos eleitores de Vila Velha, Bolsonaro teria sido reeleito em 2022, com 60,92% dos votos no segundo turno.
Nacionalizar uma eleição municipal, entretanto, é um risco. No mesmo ano de 2022, Casagrande superou, em Vila Velha, o então candidato do PL ao governo do Espírito Santo, Carlos Manato (51,93% a 48,07% no segundo turno).
E isso porque o pleito estadual, na ocasião, foi dominado pelo debate da política nacional, algo, teoricamente, mais improvável de ocorrer quando estão em disputa os cargos de prefeito e vereador.
Mas toda eleição e toda estratégia envolve risco. No fim das contas, quem decide é o eleitor.
PRESENÇA DE BOLSONARO
Coronel Ramalho espera que Jair Bolsonaro vá a Vila Velha durante a campanha: "O filho dele, Eduardo, disse que ele (Jair) vai".
VICE NA CHAPA
De acordo com o pré-candidato a prefeito, o vice na chapa deve ser indicado pelo próprio PL ou pelo PRTB, partido parceiro.
CADÊ MANATO?
Após ser bem votado em 2022 para o governo estadual, o ex-deputado federal Carlos Manato não tem participado ativamente das eleições municipais, salvo algumas exceções.
Ramalho contou não ter muito contato com ele. O coronel dialoga mais, dentro do PL, com o presidente estadual da sigla, o senador Magno Malta, e com o deputado estadual Callegari.
E O PT, HEIN? E O LULA?
Na guerra ideológica contra Arnaldinho, Ramalho não tem como dizer que o prefeito está ao lado dos petistas, arquirrivais dos bolsonaristas.
O PT, em Vila Velha, tem pré-candidatura própria à prefeitura, a do ex-vereador João Batista Gagno Intra, o Babá.
Mas este nem entra na mira do pré-candidato do PL: "Não tenho nem acompanhado (as movimentações políticas de Babá)".

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Um novo deputado vai chegar à Assembleia do ES

"Blefe" e "artimanha": Muribeca rechaça sair do jogo na Serra

Gilvan da Federal X Marcos do Val: do ringue às urnas

"Esperamos que o governador se posicione em Vitória", afirma presidente do PT-ES

Para onde Gandini e Majeski vão nas eleições de 2024

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

Tópicos Relacionados

Eduardo Bolsonaro Jair Bolsonaro Vila Velha Podemos Arnaldinho Borgo Coronel Alexandre Ramalho Letícia Gonçalves Eleições 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados