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Eleições 2024

PT confirma pré-candidatos às prefeituras de Vila Velha e Jaguaré

Partido ainda terá que discutir com PV e PCdoB quais os nomes que representarão a Federação Brasil da Esperança nas urnas em outubro
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 jun 2024 às 20:01

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 20:01

João Batista Gagno Intra, o Babá, pré-candidato do PT a prefeito em Vila Velha, e Francisco Santiago, pré-candidato em Jaguaré
Babá e Francisco Santiago: pré-candidatos lançados pelo PT em Vila Velha em Jaguaré Crédito: Divulgação
O fim de semana foi marcado por um movimento de lideranças do PT no Espírito Santo em prol da pré-candidatura de nomes do partido a prefeituras da Grande Vitória e do Norte do Estado. Além de confirmar a professora Célia Tavares, em Cariacica, o partido também lançou o ex-vereador João Batista Babá, em Vila Velha, e o ex-vereador Francisco Santiago, em Jaguaré.
Ainda não está definido, no entanto, se são esses os nomes que aparecerão nas urnas. Isso porque há um impasse na Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PV e PCdoB, sobre quem do grupo vai disputar o comando de cada prefeitura.
O cenário de indecisão atinge municípios da Grande Vitória, como Cariacica e Vila Velha, onde existem duas pré-candidaturas oficializadas pelos partidos federados em cada uma das duas cidades, e também está presente no interior do Estado, em localidades como Jaguaré.
No município do Norte capixaba, o PV avalia lançar o nome de Manoel Bezerra, candidato a deputado estadual nas eleições de 2022. Em Cariacica, o partido oficializou o ex-vereador Heliomar Costa Novais. Já em Vila Velha, lançou a economista Sandra Frasson
Nesse cenário de indecisão entre as legendas federadas, o PT confirmou a pré-candidatura de Babá no último domingo (16). O lançamento ocorreria em 10 de maio, mas foi adiado após o irmão do ex-vereador, o policial civil José Maria Gagno Intra, ser assassinado.
Em conversa com A Gazeta nesta segunda-feira (17), Babá afirmou que, após consolidar seu nome no partido, terá de conversar dentro do grupo de federados em busca de um consenso. A expectativa dele é resolver o impasse sem precisar acionar a federação em âmbito nacional. Em Vila Velha, o PT também busca o apoio do Psol.
“Não vejo necessidade de acionar o nacional. Quais são as divergências? Não vejo nenhuma divergência programática. Até agora não ouvi que haja uma divergência programática ou de princípios. O que há é que o PV lançou um nome, o que é direito do partido. O que vejo dessa construção na federação, o PT já se adiantou. Não estamos dizendo que somos melhores”, declarou.
A mesma discussão está presente em Cariacica, onde o PT confirmou o nome de Célia Tavares. A divisão na federação ficou latente no último sábado (15), quando o presidente municipal do PV, o ex-vereador César Lucas, preferiu marcar presença na reunião partidária do MDB, do prefeito Euclério Sampaio, pré-candidato à reeleição. César Lucas, inclusive, estava entre a militância emedebista com um adesivo com referência à legenda no peito. 
A federação partidária consiste na união de duas ou mais legendas para atuarem como se fossem uma só. Nessa modalidade, as siglas funcionam como um único partido no Congresso. A aliança do PT, PV e PCdoB foi constituída em 2022 e só poderá ser desfeita em 2026, uma vez que o acordo é válido por quatro anos.
Os eventos do PT em Cariacica e Vila Velha contaram com a presença de lideranças federais, como o senador Fabiano Contarato e os deputados federais Helder Salomão e Jackeline Rocha, presidente estadual do partido. Em Jaguaré, compareceram os deputados estaduais João Coser e Iriny Lopes. 

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