PT confirma pré-candidatos às prefeituras de Vila Velha e Jaguaré

Babá e Francisco Santiago: pré-candidatos lançados pelo PT em Vila Velha em Jaguaré Crédito: Divulgação

Ainda não está definido, no entanto, se são esses os nomes que aparecerão nas urnas. Isso porque há um impasse na Federação Brasil da Esperança, composta pelo PT, PV e PCdoB, sobre quem do grupo vai disputar o comando de cada prefeitura.

O cenário de indecisão atinge municípios da Grande Vitória, como Cariacica e Vila Velha, onde existem duas pré-candidaturas oficializadas pelos partidos federados em cada uma das duas cidades, e também está presente no interior do Estado, em localidades como Jaguaré.

Nesse cenário de indecisão entre as legendas federadas, o PT confirmou a pré-candidatura de Babá no último domingo (16). O lançamento ocorreria em 10 de maio, mas foi adiado após o irmão do ex-vereador, o policial civil José Maria Gagno Intra, ser assassinado

Em conversa com A Gazeta nesta segunda-feira (17), Babá afirmou que, após consolidar seu nome no partido, terá de conversar dentro do grupo de federados em busca de um consenso. A expectativa dele é resolver o impasse sem precisar acionar a federação em âmbito nacional. Em Vila Velha, o PT também busca o apoio do Psol.

“Não vejo necessidade de acionar o nacional. Quais são as divergências? Não vejo nenhuma divergência programática. Até agora não ouvi que haja uma divergência programática ou de princípios. O que há é que o PV lançou um nome, o que é direito do partido. O que vejo dessa construção na federação, o PT já se adiantou. Não estamos dizendo que somos melhores”, declarou.

A mesma discussão está presente em Cariacica, onde o PT confirmou o nome de Célia Tavares. A divisão na federação ficou latente no último sábado (15), quando o presidente municipal do PV, o ex-vereador César Lucas, preferiu marcar presença na reunião partidária do MDB, do prefeito Euclério Sampaio, pré-candidato à reeleição . César Lucas, inclusive, estava entre a militância emedebista com um adesivo com referência à legenda no peito.

A federação partidária consiste na união de duas ou mais legendas para atuarem como se fossem uma só. Nessa modalidade, as siglas funcionam como um único partido no Congresso. A aliança do PT, PV e PCdoB foi constituída em 2022 e só poderá ser desfeita em 2026, uma vez que o acordo é válido por quatro anos.