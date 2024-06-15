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Eleições 2024

'O MDB não pressiona aliados', diz Ferraço sobre vaga de vice em Vila Velha

Vice-governador esteve em evento partidário neste sábado (15) e repercutiu a disputa de seu partido, com o partido de Casagrande (PSB), pela vaga de vice em chapa encabeçada por Arnaldinho Borgo (Podemos)
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

15 jun 2024 às 16:51

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 16:51

Ricardo Ferraço em evento do MDB
Ricardo Ferraço em evento do MDB Crédito: Letícia Gonçalves
No tabuleiro eleitoral em Vila Velha, o MDB, do vice-governador Ricardo Ferraço, e o PSB, do governador Renato Casagrandedisputam quem vai emplacar nomes de seus respectivos partidos como vice na chapa do atual prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo (Podemos), que deve tentar a reeleição no pleito deste ano.
Bruno Lorenzutti, atual presidente da Câmara dos Vereadores da cidade, é a escolha emedebista. Já Cael Linhalis é a opção do diretório socialista.
Em reunião partidária neste sábado (15), em uma casa de shows de Cariacica, o vice-governador repercutiu a disputa entre as legendas aliadas e ressaltou que seu partido não fará pressão para emplacar Lorenzutti na chapa de Arnaldinho.
"Nós temos muita confiança no projeto liderado pelo prefeito Arnaldinho Borgo. Nosso partido, o MDB, não pressiona aliado e amigo. Mas, efetivamente, o vereador Bruno Lorenzutti, presidente da Câmara de Vereadores de Vila Velha, tem o seu nome  à disposição. É uma pessoa que tem biografia, história, trabalho e que conhece o município; tem o apoio de movimentos sociais e religiosos e a nossa confiança. É o nosso candidato para representar o MDB nessa aliança, mas a decisão será do prefeito", sustenta Ferraço.

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Enquanto o diretório emedebista aposta suas fichas no presidente do Legislativo municipal, o bloco socialista, por sua vez, entende que Linhalis (PSB), que estava lotado como secretário de Planejamento da cidade – desincompatibilizado do cargo para poder disputar as eleições –,  seria o nome ideal para disputar o comando da cidade ao lado do pré-candidato do Podemos.

Candidato do MDB estaria na frente na corrida por vaga de vice

O mercado político aponta que o caminho estaria melhor pavimentado para Lorenzutti, especialmente por sua proximidade com Arnaldinho e, também, pelo fato de ele, hoje, presidir a Câmara de Vereadores do município e contar com apoio político da maioria dos parlamentares.
O discurso de Lorenzutti a respeito do tema traz alguns sinais do que têm indicado os bastidores da disputa em Vila Velha. Ao conversar com a reportagem na última quinta-feira (13), o parlamentar se mostrou confiante de que poderá ser o nome escolhido por Arnaldinho para integrar a chapa visando à reeleição do prefeito vilavelhense.
"Está tudo encaminhado nesse sentido (de ser o candidato a vice). Inclusive, temos o apoio do meu partido, o MDB, através do vice-governador. Além disso, diversos partidos da base do prefeito entendem que sou o melhor nome nessa composição. É um caminho natural que está se consolidando", disse o vereador.
Cael também foi ouvido na mesma ocasião. Ele, no entanto, se limitou a dizer que todas as articulações para a sua efetivação como vice na chapa são conduzidas por seu partido. O ex-secretário disse que compõe o quadro de filiados do PSB há mais de 30 anos e que currículo para representar a legenda nas eleições deste ano.
"Esse é um projeto do partido. Me desincompatibilizei para atender a esse desejo do PSB. Estou à disposição do meu partido. Antes de me desincompatibilizar, conversei com o prefeito e com o governador Renato Casagrande, que sinalizaram positivamente essa ideia. Tenho total condição de ser viabilizado como candidato a vice em Vila Velha", afirmou.
Ainda na quinta-feira, o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, repercutiu a disputa partidária entre legendas aliadas, em Vila Velha. Ele asseverou que ajustes estão sendo feitos e que articulações seguem acontecendo. "Estamos ajustando as conversas com o prefeito. O PSB entende que poderá contribuir muito com a próxima administração do município", pontuou o líder partidário.

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