'O MDB não pressiona aliados', diz Ferraço sobre vaga de vice em Vila Velha

Ricardo Ferraço em evento do MDB Crédito: Letícia Gonçalves

Bruno Lorenzutti, atual presidente da Câmara dos Vereadores da cidade, é a escolha emedebista. Já Cael Linhalis é a opção do diretório socialista.

Em reunião partidária neste sábado (15), em uma casa de shows de Cariacica, o vice-governador repercutiu a disputa entre as legendas aliadas e ressaltou que seu partido não fará pressão para emplacar Lorenzutti na chapa de Arnaldinho.

"Nós temos muita confiança no projeto liderado pelo prefeito Arnaldinho Borgo. Nosso partido, o MDB, não pressiona aliado e amigo. Mas, efetivamente, o vereador Bruno Lorenzutti, presidente da Câmara de Vereadores de Vila Velha, tem o seu nome à disposição. É uma pessoa que tem biografia, história, trabalho e que conhece o município; tem o apoio de movimentos sociais e religiosos e a nossa confiança. É o nosso candidato para representar o MDB nessa aliança, mas a decisão será do prefeito", sustenta Ferraço.

Enquanto o diretório emedebista aposta suas fichas no presidente do Legislativo municipal, o bloco socialista, por sua vez, entende que Linhalis (PSB), que estava lotado como secretário de Planejamento da cidade – desincompatibilizado do cargo para poder disputar as eleições –, seria o nome ideal para disputar o comando da cidade ao lado do pré-candidato do Podemos.

Candidato do MDB estaria na frente na corrida por vaga de vice

O mercado político aponta que o caminho estaria melhor pavimentado para Lorenzutti, especialmente por sua proximidade com Arnaldinho e, também, pelo fato de ele, hoje, presidir a Câmara de Vereadores do município e contar com apoio político da maioria dos parlamentares.

O discurso de Lorenzutti a respeito do tema traz alguns sinais do que têm indicado os bastidores da disputa em Vila Velha. Ao conversar com a reportagem na última quinta-feira (13), o parlamentar se mostrou confiante de que poderá ser o nome escolhido por Arnaldinho para integrar a chapa visando à reeleição do prefeito vilavelhense.

"Está tudo encaminhado nesse sentido (de ser o candidato a vice). Inclusive, temos o apoio do meu partido, o MDB, através do vice-governador. Além disso, diversos partidos da base do prefeito entendem que sou o melhor nome nessa composição. É um caminho natural que está se consolidando", disse o vereador.

Cael também foi ouvido na mesma ocasião. Ele, no entanto, se limitou a dizer que todas as articulações para a sua efetivação como vice na chapa são conduzidas por seu partido. O ex-secretário disse que compõe o quadro de filiados do PSB há mais de 30 anos e que currículo para representar a legenda nas eleições deste ano.

"Esse é um projeto do partido. Me desincompatibilizei para atender a esse desejo do PSB. Estou à disposição do meu partido. Antes de me desincompatibilizar, conversei com o prefeito e com o governador Renato Casagrande, que sinalizaram positivamente essa ideia. Tenho total condição de ser viabilizado como candidato a vice em Vila Velha", afirmou.