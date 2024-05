Policial civil aposentado é morto a tiros pelo cunhado em Vila Velha

José Maria Gagno Intra, de 56 anos, foi baleado na hora que chegou a um bar com a esposa; o irmão dela foi preso e confessou ter atirado com a arma da vítima

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar , o homicídio aconteceu na entrada de um bar. Testemunhas disseram que José chegou ao local de carro, acompanhado da mulher. Ao se aproximar do cunhado (irmão da esposa dele), que estava no estabelecimento, o policial aposentado foi atingido por vários tiros.

Joberto fugiu logo após os tiros. No entanto, momentos depois, ele foi visto caminhando na Rodovia ES 060, perto do bairro Interlagos, e acabou capturado.

Autorização de "saidinha" no bolso

Outro ponto que chamou a atenção é que no bolso de Joberto havia uma autorização de saída temporária do sistema prisional datada daquele mesmo dia. O fato foi confirmado à reportagem de A Gazeta pela Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ). Segundo a pasta, o criminoso estava preso desde junho de 2019 por estupro de vulnerável.

Família protesta

Na Delegacia Regional de Vila Velha, familiares de José Maria protestaram. Eles acusaram a atual esposa do policial de ter participação no caso, junto com o irmão, que foi preso. Apesar disso, a Polícia Civil informou que a mulher foi "conduzida na condição de testemunha. O caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento".