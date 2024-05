Eleições 2024

Federação PT, PV e PCdoB tem impasse sobre disputa em Vila Velha

Legendas federadas estão lançando pré-candidaturas de maneira individual, movimentando o tabuleiro político nos municípios da Grande Vitória

PV lançou Sandra Frasson e o PT indicou Babá como pré-candidatos à Prefeitura de Vila Velha. (Reprodução)

Os partidos PV, PT e PCdoB formam atualmente a Federação Brasil da Esperança. Por lei, a junção entre as três legendas, estabelecida em 2022 visando ao pleito daquele ano, só poderá ser desfeita em 2026, uma vez que o acordo é válido por quatro anos.

Pouco mais de uma semana depois de o diretório do PT no município apresentar o ex-vereador João Batista Gagno, o Babá, como a aposta na disputa pelo comando do município canela-verde, o PV tornou público o desejo de lançar a economista Sandra Frasson como a pré-candidata na chapa majoritária projetada pela legenda.

Procurada para comentar sobre as articulações políticas que resultaram na escolha de seu nome como pré-candidata do PV em Vila Velha, a economista se limitou a dizer que, conforme os dirigentes da legenda, a ação seria uma resposta à movimentação do PT, que se antecipou em lançar seu pré-candidato. Já Babá não respondeu os contatos feitos pela reportagem de A Gazeta nesta sexta-feira (24).

Primeiro passo dado em Cariacica

Conforme mostrou reportagem de A Gazeta no último dia 13, Cariacica foi o primeiro município da Grande Vitória a trazer esse impasse para a federação. A cidade tem, atualmente, dois pré-candidatos dos partidos federados buscando ser o escolhido para disputar o Executivo municipal. São eles: o ex-vereador Heliomar Costa, do PV, e a professora Célia Tavares, do PT.

Tanto em Cariacica quanto em Vila Velha, membros do PCdoB, terceira legenda da federação, se dividem no apoio a pré-candidaturas do PV e do PT nos dois municípios, segundo aponta o mercado político.

A construção de chapas majoritárias independentes dentro das federações, em Cariacica e Vila Velha, foi admitida e confirmada pelo presidente estadual do PV, Fabrício Machado, pré-candidato a prefeito em Viana, na tarde desta sexta-feira (24).

Na visão do líder partidário, a apresentação de mais de uma pré-candidatura dentro do grupo de legendas federadas é um processo natural, cujas decisões finais, segundo ele, serão tomadas com base no diálogo e na negociação.

“A gente está alinhado no âmbito do debate estadual. Agora, estamos dialogando com as executivas municipais para chegarmos no consenso sobre as candidaturas. Respeitamos as outras candidaturas, reforçando que ninguém será candidato a qualquer custo”, afirma Machado.

O estatuto em que a união dos três partidos está fundamentada diz que impasses como os que envolvem o lançamento de candidaturas, por exemplo, deverão ser resolvidos pela Comissão Executiva Nacional da federação, que é formada por 18 membros, entre eles os respectivos presidentes das legendas federadas. Esse grupo é responsável por todas as decisões políticas e administrativas tomadas pela agremiação.

Em cidades com mais de 200 mil habitantes, caso de Cariacica e Vila Velha, é o órgão nacional quem decide que candidatura majoritária deverá vingar.

Para o presidente do PV estadual, não será necessário recorrer à esfera nacional para definir quem será o candidato do grupo em cada cidade – no caso das eleições majoritárias. Ele sustenta que o quadro será definido a partir de costuras feitas de maneira conjunta, com os diretórios estaduais das legendas federadas.

Em conversa com a Gazeta no último dia 13, o chefe do PCdoB no Estado, Neio Lúcio Ferreira, por sua vez, sinalizou haver, especialmente em Cariacica, um clima de divisão no cerne da federação na esfera municipal.

Na ocasião, ele chegou a revelar que membros de seu partido não estavam apoiando PT nem PV, por serem simpáticos ao projeto de reeleição de Euclério Sampaio.

A presidente do PT no Estado, a deputada federal Jackeline Rocha também foi procurada para comentar o lançamento de candidaturas distintas dentro da federação, mas não retornou os contatos da reportagem.

