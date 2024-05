Eleições 2024

PT anuncia pré-candidato em Vila Velha e busca alianças de esquerda

Além dos partidos que compõe a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV), diretório de Vila Velha quer ampliar apoio à pré-candidatura de Babá

PT anuncia pré-candidatura de Babá (ao centro, na foto) à Prefeitura de Vila Velha . (Reprodução)

Felipe Sena Repórter

A corrida à Prefeitura de Vila Velha nas eleições 2024 ganhou mais um pré-candidato. O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou o nome de João Batista Gagno Intra, conhecido como Babá, para disputar o Executivo municipal. A confirmação foi feita em uma publicação do diretório estadual do partido em uma rede social. A Federação Brasil da Esperança– composta pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Verde (PV) e PT – deve fazer o lançamento da pré-candidatura em evento marcado para sexta-feira (10). O partido ainda busca alianças com outras legendas de esquerda, como Rede e Psol.

Babá foi vereador no município entre 2009 e 2012 e já disputou o cargo de chefe do Executivo canela-verde no último ano de seu mandato — eleição aquela que foi vencida por Rodney Miranda. Até o momento, o nome petista é o único pré-candidato de esquerda anunciado em Vila Velha. Além de Babá, o atual prefeito, Arnaldinho Borgo (Podemos), Coronel Ramalho (PL), Max Filho (PSDB) e Neucimar Fraga (PP) também devem estar na disputa à prefeitura.

O pré-candidato disse que deixou de concorrer a cargos eletivos depois do pleito de 2012, porque, segundo ele, naquela época já começava uma onda anti-petista. "Já estava começando todo processo relacionado a uma luta que vinha contra o PT, para tentar acuar o partido desde aquele momento", afirma.

Babá concorria internamente ao posto de pré-candidato com o economista Edson Wilson, o Edinho, que agora é pré-candidato a vereador. "Fizemos uma unidade com todas as correntes do partido. As tendências se organizaram e se construiu o que se achou o melhor: sair com apenas a pré-candidatura do companheiro Babá a prefeito. A de Edinho foi retirada. Foi unânime dentro do PT. Agora estamos construindo isso com PCdoB e com PV", disse o presidente do diretório do PT em Vila Velha, Fabrício Santana.

Mesmo que tenha havido uma disputa interna, Babá afirma que o partido está pacificado. "Qualquer um dos dois que disputasse à prefeitura, iria representar bem o PT", aponta.

Para a campanha, o partido pretende fazer uma defesa do governo do presidente Lula (PT). "Falar das melhorias que o Brasil vem tendo, inclusive no Espírito Santo, com todos os recursos nacionais que têm vindo. Nós vamos trabalhar em cima da defesa do governo do PT", disse o presidente do diretório de Vila Velha.

Além disso, Babá pretende abordar questões ambientais, empreendedorismo e tecnologia em sua campanha. Ele também destaca a segurança como tema importante. "Não é combater a violência dando tiro e matando. Não é essa a discussão. Nós vamos combater a violência com políticas sociais", planeja.

O pré-candidato confirmou o interesse de buscar aliança com outros partidos de esquerda, como Psol e Rede. "Se a gente puder fazer uma aliança em torno de uma candidatura à esquerda, claro que vamos querer", almeja.

