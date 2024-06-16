O que o lançamento de Célia em Cariacica representa para o PT e para Euclério

Célia Tavares foi lançada pré-candidata a prefeita de Cariacica pelo PT Crédito: Ricardo Medeiros

Após uma série de especulações e disse-me-disse, o PT lançou, no sábado (15), a pré-candidatura da ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares à Prefeitura de Cariacica.

A petista é uma das poucas vozes que se contrapõem ao atual prefeito, Euclério Sampaio (MDB), que vai tentar a reeleição.

O MDB integra o governo Lula (PT) e o PV, que faz parte de uma federação com PT e PCdoB, é aliado de Euclério na cidade.

Dias depois, em conversa com a coluna, Gaurink afirmou que todas as tendências, as correntes internas do PT, já declararam apoio a Célia Tavares.

O PV também tem pré-candidato a prefeito, o ex-vereador Heliomar Rocha, mas a verdade é que o partido está mesmo com Euclério.

Uma cena insólita ocorreu no sábado. Enquanto o PT lançava a pré-candidata a prefeita, o presidente municipal do PV, o ex-vereador César Lucas, estava em um encontro realizado pelo partido de Euclério

César Lucas usava até um adesivo do MDB no peito. Ao ser abordado pela reportagem de A Gazeta, tirou o adereço e saiu do local.

Mas, na federação, o PT tem mais poder que PV e PCdoB. Assim, os petistas lançaram Célia Tavares, mesmo em meio ao clima chato com um partido que deveria ser aliado.

"Célia é candidata para valer e para ganhar", afirmou a própria pré-candidata, num recado para os que apregoam o contrário.

A ex-secretária municipal de Educação disputou o segundo turno das eleições de 2020 contra Euclério. Ele levou a melhor, na ocasião, mas o resultado deu notoriedade e capital político à petista.

Em 2020, havia 14 candidatos a prefeito de Cariacica. Após assumir o cargo, entretanto, Euclério atraiu a maioria deles.

O prefeito afirmou à coluna ter o apoio de 16 partidos na busca pela reeleição. Além disso, tem a preferência declarada do governador Renato Casagrande (PSB), do qual o PT é aliado.

Célia Tavares, assim, está quase isolada na corrida. Nem o PV, que deveria se comportar como um só partido junto com PT e PCdoB, devido à federação, embarcou na pré-candidatura dela.

A chapa de candidatos a vereador vai ser formada por integrantes das três legendas, mas os do PV, conforme a coluna apurou, devem pedir votos para Euclério.

Um aliado anunciado no sábado foi o PSOL, que vai se coligar com o PT em Cariacica e abraçou a pré-candidatura de Célia. O PSOL é federado com a Rede.

A Executiva nacional do PT já chancelou o nome de Célia Tavares.

Mesmo diante de tantos desafios, a presidente estadual do PT, deputada federal Jack Rocha, afirmou à coluna que o partido não vai voltar atrás.

Mas por que?

Evento de lançamento da pré-candidatura de Célia Tavares à Prefeitura de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Bem, ainda que as chances de vencer o atual prefeito nas urnas não sejam as melhores, ter uma candidatura à Prefeitura de Cariacica ajuda a eleger vereadores.

Outra questão é que o Partido dos Trabalhadores já governou Cariacica por dois mandatos e considera as gestões de Helder Salomão um legado.

Legado esse que pode ser esquecido se não for defendido publicamente, afinal, Helder deixou a prefeitura em 2012.

E EUCLÉRIO?

Quando as especulações sobre um eventual apoio do PT à reeleição de Euclério Sampaio estavam no auge, o prefeito apressou-se a negar tal possibilidade.

De olho no eleitorado antipetista, o prefeito quer distância do PT.

O lançamento da pré-candidatura de Célia Tavares afasta os rumores. No evento, a gestão de Euclério foi atacada.

"A gestão colocou todo mundo debaixo da asa e não quer debater a cidade. Cariacica não tem plano de desenvolvimento social, não tem cronograma de limpeza pública, que é algo básico (...) Com a quantidade de dinheiro que o governo coloca aqui era para estar muito melhor", discursou a pré-candidata.