O que o lançamento de Célia em Cariacica representa para o PT e para Euclério

Quando as especulações sobre um eventual apoio do PT à reeleição de Euclério Sampaio estavam no auge, o prefeito apressou-se a negar tal possibilidade.
De olho no eleitorado antipetista, o prefeito quer distância do PT.
O lançamento da pré-candidatura de Célia Tavares afasta os rumores. No evento, a gestão de Euclério foi atacada.
"A gestão colocou todo mundo debaixo da asa e não quer debater a cidade. Cariacica não tem plano de desenvolvimento social, não tem cronograma de limpeza pública, que é algo básico (...) Com a quantidade de dinheiro que o governo coloca aqui era para estar muito melhor", discursou a pré-candidata.
Helder ergueu a mão da aliada e avisou: "Célia é a candidata do presidente Lula".
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.