Ricardo Ferraço: "O MDB está mais vivo do que nunca"

O vice-governador do Espírito Santo e presidente estadual do MDB, Ricardo Ferraço, discursa em encontro do partido em Cariacica Crédito: Letícia Gonçalves

Desde 2018, quando o então governador Paulo Hartung saiu do partido, o MDB encolheu no Espírito Santo. A sigla entrou em uma série de disputas internas e, como resultado, desorganizou-se e sofreu uma debandada de mandatários.

Hoje, já são 13 os prefeitos emedebistas no Espírito Santo. A mais recente aquisição foi a de Alessandro Broedel, de Sooretama.

"O MDB está mais vivo do que nunca", bradou Ferraço, neste sábado (15), no primeiro grande evento da sigla desde que ele foi alçado ao comando.

O encontro foi realizado em Cariacica e teve como anfitrião o prefeito da cidade, Euclério Sampaio, que ingressou nas fileiras do partido junto com o presidente estadual.

O líder nacional, deputado federal Baleia Rossi (SP), mandou uma mensagem aos correligionários em vídeo: "O MDB sairá gigante destas eleições no Espírito Santo".

Ressuscitar o MDB não é tarefa fácil.

Um dado sintomático é que a legenda não tem vereador em Vitória.

No pleito de 2022, viveu outro fiasco. A agremiação, que já teve sete deputados estaduais, ficou sem nenhum, sem representante na Câmara dos Deputados e ainda perdeu o cargo mais relevante que ostentava no estado: a então senadora Rose de Freitas não conseguiu se reeleger.

Mas, agora, as coisas, realmente, melhoraram. O partido não tinha diretório, nem órgão provisório, na capital capixaba. Isso mudou em março. O ex-deputado estadual e conselheiro aposentado do Tribunal de Contas Sérgio Borges assumiu a presidência da comissão provisória.

Neste sábado, ele contou à coluna que o MDB já montou chapa completa com 22 de pré-candidatos a vereador em Vitória, sendo sete mulheres e 15 homens.

Em todo o estado, de acordo com Ricardo Ferraço, a sigla vai lançar 23 candidatos a prefeito, 30 a vice e cerca de 70 ao cargo de vereador.

Mas qual é o MDB que está "mais vivo do que nunca?".

Para começar, o partido que já foi de Hartung está absolutamente casagrandista.

"Vamos crescer, mas o projeto de crescimento é pautado na humildade e no respeito aos partidos aliados ao governador Renato Casagrande (PSB)", afirmou Ferraço, ao discursar.

Outra coisa que chamou a atenção da coluna foi que o clima do evento realizado em Cariacica assemelhou-se, diversas vezes, a um culto evangélico, com direito a oração, louvores e a um pastor que elogiou Euclério, Ferraço e Casagrande.

O presidente estadual, por sua vez, citou "Deus em primeiro lugar", "verde e amarelo" e "valores".

Ferraço até usou, por duas vezes, a expressão "quatro linhas", como sinônimo de regras e leis. O termo ficou famoso na voz do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), "dentro das quatro linhas da Constituição".

Por mais que o discurso se assemelhe ao dos aliados radicais de Bolsonaro, em seguida o prefeito fez questão de frisar: "Como gestores, temos que cuidar de todos, não podemos entrar em briga".

O chefe do Executivo municipal diz que já tem o apoio de 16 partidos na busca pela reeleição.

Apenas PT e PL se opõem a ele, justamente as siglas que protagonizam e polarizam a política nacional.

Encontro do MDB em Cariacica Crédito: Tiago Alencar

O MDB integra o governo do presidente Lula (PT), mas a ideia é deixar as questões nacionais de lado.

"O MDB trabalha pela defesa do municipalismo. Vamos debater nossas cidades, a eleição é municipal", pontuou Ferraço.

Quando o assunto é o governo do estado, aí a coisa muda de figura. Euclério é aliado de primeira hora de Casagrande e colhe os frutos de investimentos feitos pela administração estadual em Cariacica.

"Casagrande é o maior estadista que o Espírito Santo já teve", concluiu o prefeito.