Ricardo Ferraço: "O MDB está mais vivo do que nunca"

O vice-governador do Espírito Santo e presidente estadual do MDB, Ricardo Ferraço, discursa em encontro do partido em CariacicaCrédito: Letícia Gonçalves
Desde 2018, quando o então governador Paulo Hartung saiu do partido, o MDB encolheu no Espírito Santo. A sigla entrou em uma série de disputas internas e, como resultado, desorganizou-se e sofreu uma debandada de mandatários.
Hoje, já são 13 os prefeitos emedebistas no Espírito Santo. A mais recente aquisição foi a de Alessandro Broedel, de Sooretama.
"O MDB está mais vivo do que nunca", bradou Ferraço, neste sábado (15), no primeiro grande evento da sigla desde que ele foi alçado ao comando.
O encontro foi realizado em Cariacica e teve como anfitrião o prefeito da cidade, Euclério Sampaio, que ingressou nas fileiras do partido junto com o presidente estadual.
O líder nacional, deputado federal Baleia Rossi (SP), mandou uma mensagem aos correligionários em vídeo: "O MDB sairá gigante destas eleições no Espírito Santo".
Ressuscitar o MDB não é tarefa fácil.
Um dado sintomático é que a legenda não tem vereador em Vitória.
No pleito de 2022, viveu outro fiasco. A agremiação, que já teve sete deputados estaduais, ficou sem nenhum, sem representante na Câmara dos Deputados e ainda perdeu o cargo mais relevante que ostentava no estado: a então senadora Rose de Freitas não conseguiu se reeleger.
Neste sábado, ele contou à coluna que o MDB já montou chapa completa com 22 de pré-candidatos a vereador em Vitória, sendo sete mulheres e 15 homens.
Em todo o estado, de acordo com Ricardo Ferraço, a sigla vai lançar 23 candidatos a prefeito, 30 a vice e cerca de 70 ao cargo de vereador.
Mas qual é o MDB que está "mais vivo do que nunca?".
Para começar, o partido que já foi de Hartung está absolutamente casagrandista.
"Vamos crescer, mas o projeto de crescimento é pautado na humildade e no respeito aos partidos aliados ao governador Renato Casagrande (PSB)", afirmou Ferraço, ao discursar.
Outra coisa que chamou a atenção da coluna foi que o clima do evento realizado em Cariacica assemelhou-se, diversas vezes, a um culto evangélico, com direito a oração, louvores e a um pastor que elogiou Euclério, Ferraço e Casagrande.
O presidente estadual, por sua vez, citou "Deus em primeiro lugar", "verde e amarelo" e "valores".
Ferraço até usou, por duas vezes, a expressão "quatro linhas", como sinônimo de regras e leis. O termo ficou famoso na voz do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), "dentro das quatro linhas da Constituição".
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.