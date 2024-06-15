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Eleições 2024

Ricardo Ferraço: "O MDB está mais vivo do que nunca"

Mas qual é o MDB que ressuscita no Espírito Santo? Veja a análise da coluna

Públicado em 

15 jun 2024 às 14:49
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

O vice-governador do Espírito Santo e presidente estadual do MDB, Ricardo Ferraço, discursa em encontro do partido em Cariacica
O vice-governador do Espírito Santo e presidente estadual do MDB, Ricardo Ferraço, discursa em encontro do partido em Cariacica Crédito: Letícia Gonçalves
Desde 2018, quando o então governador Paulo Hartung saiu do partido, o MDB encolheu no Espírito Santo. A sigla entrou em uma série de disputas internas e, como resultado, desorganizou-se e sofreu uma debandada de mandatários.
Em 2016, a sigla elegeu 16 prefeitos no estado. Em 2020, o número caiu à metade. Em 2024, espera virar o jogo.
O vice-governador Ricardo Ferraço assumiu a presidência do MDB estadual em outubro de 2023 com a missão de pacificar os ânimos.
Hoje, já são 13 os prefeitos emedebistas no Espírito Santo. A mais recente aquisição foi a de Alessandro Broedel, de Sooretama.
"O MDB está mais vivo do que nunca", bradou Ferraço, neste sábado (15), no primeiro grande evento da sigla desde que ele foi alçado ao comando. 
O encontro foi realizado em Cariacica e teve como anfitrião o prefeito da cidade, Euclério Sampaio, que ingressou nas fileiras do partido junto com o presidente estadual.
O líder nacional, deputado federal Baleia Rossi (SP), mandou uma mensagem aos correligionários em vídeo: "O MDB sairá gigante destas eleições no Espírito Santo".
Ressuscitar o MDB não é tarefa fácil.
Um dado sintomático é que a legenda não tem vereador em Vitória.
No pleito de 2022, viveu outro fiasco. A agremiação, que já teve sete deputados estaduais, ficou sem nenhum, sem representante na Câmara dos Deputados e ainda perdeu o cargo mais relevante que ostentava no estado: a então senadora Rose de Freitas não conseguiu se reeleger. 
Mas, agora, as coisas, realmente, melhoraram. O partido não tinha diretório, nem órgão provisório, na capital capixaba. Isso mudou em março. O ex-deputado estadual e conselheiro aposentado do Tribunal de Contas Sérgio Borges assumiu a presidência da comissão provisória. 
Neste sábado, ele contou à coluna que o MDB já montou chapa completa com 22 de pré-candidatos a vereador em Vitória, sendo sete mulheres e 15 homens.
Em todo o estado, de acordo com Ricardo Ferraço, a sigla vai lançar 23 candidatos a prefeito, 30 a vice e cerca de 70 ao cargo de vereador.
Mas qual é o MDB que está "mais vivo do que nunca?". 
Para começar, o partido que já foi de Hartung está absolutamente casagrandista.
"Vamos crescer, mas o projeto de crescimento é pautado na humildade e no respeito aos partidos aliados ao governador Renato Casagrande (PSB)", afirmou Ferraço, ao discursar.
Outra coisa que chamou a atenção da coluna foi que o clima do evento realizado em Cariacica assemelhou-se, diversas vezes, a um culto evangélico, com direito a oração, louvores e a um pastor que elogiou Euclério, Ferraço e Casagrande.
O presidente estadual, por sua vez, citou "Deus em primeiro lugar", "verde e amarelo" e "valores". 
Ferraço até usou, por duas vezes, a expressão "quatro linhas", como sinônimo de regras e leis. O termo ficou famoso na voz do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), "dentro das quatro linhas da Constituição".
Euclério, que instalou um monumento em formato de Bíblia gigante na entrada de Cariacica, ressaltou que "o MDB coloca Deus e família em primeiro lugar".
Por mais que o discurso se assemelhe ao dos aliados radicais de Bolsonaro, em seguida o prefeito fez questão de frisar: "Como gestores, temos que cuidar de todos, não podemos entrar em briga".
O chefe do Executivo municipal diz que já tem o apoio de 16 partidos na busca pela reeleição.
Apenas PT e PL se opõem a ele, justamente as siglas que protagonizam e polarizam a política nacional.
Encontro do MDB em Cariacica
Encontro do MDB em Cariacica Crédito: Tiago Alencar
O MDB integra o governo do presidente Lula (PT), mas a ideia é deixar as questões nacionais de lado.
"O MDB trabalha pela defesa do municipalismo. Vamos debater nossas cidades, a eleição é municipal", pontuou Ferraço.
Quando o assunto é o governo do estado, aí a coisa muda de figura. Euclério é aliado de primeira hora de Casagrande e colhe os frutos de investimentos feitos pela administração estadual em Cariacica.
"Casagrande é o maior estadista que o Espírito Santo já teve", concluiu o prefeito.
O governador apoia Euclério Sampaio na corrida eleitoral.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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