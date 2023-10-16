Ricardo Ferraço assume comando do MDB no ES em clima de festa

Presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, com as lideranças estaduais e os recém-filiados ao partido no Estado Crédito: Léo Jr/Divulgação

Em clima de festa e com a presença do presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), o vice-governador Ricardo Ferraço se filiou ao partido nesta segunda-feira (16), juntamente com os prefeitos de Cariacica , Euclério Sampaio, e de Colatina , Guerino Balestrassi. O ato de filiação dos três foi celebrado durante evento lotado de lideranças de diversos partidos e do MDB capixaba, realizado em Cariacica.

Ricardo Ferraço também foi anunciado como presidente estadual do partido. Ele vai comandar a Comissão Provisória Estadual da sigla, que será composta por sete membros. Além dele, os dois prefeitos recém-filiados, a ex-senadora Rose de Freitas e o ex-deputado federal Lelo Coimbra foram confirmados por Baleia Rossi como integrantes da Comissão Provisória. Os outros dois membros ainda serão discutidos internamente.

Baleia Rossi comentou sobre o empate entre Rose e Lelo durante o seu discurso e disse que eles "são duas figuras que honram o MDB". Em entrevista, ele confirmou que os dois sugeriram a filiação do vice-governador e atual secretário estadual de Desenvolvimento Econômico antes da convenção estadual que terminou empatada e, por isso, ele já havia conversado com Ricardo antes.

Depois da convenção, o presidente nacional reiterou o convite a Ricardo para se filiar ao MDB acrescentando a tarefa de comandar o partido "porque ele tem o respeito tanto do Lelo quanto da Rose para comandar esse processo e liderar o MDB a partir de agora".

"Fomos buscar aquele que no Espírito Santo representa a ética, um cara que já foi do MDB e já honrou as nossas fileiras, que é o Ricardo Ferraço, que veio para unir o partido", salientou Rossi, em discurso.

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"Tenho certeza que o MDB sai daqui hoje unido e fortalecido." Baleia Rossi - Presidente nacional do MDB e deputado federal

Evento de filiação ao MDB do ES

O presidente nacional do MDB comentou que visitou o governador Renato Casagrande (PSB) antes de ir para o evento partidário. Em entrevista, esclareceu que mantém uma relação próxima com o governador, que sempre o procura quando vai a Brasília para discutir pautas de interesse do Estado. Por conta dessa parceria e da relação de Casagrande com o vice, disse que o chefe do Executivo acompanhou toda essa movimentação de perto, embora sem participar diretamente, mas "como torcedor".

Casagrande também foi muito citado no discurso de Ricardo Ferraço, que disse estar orgulhoso de estar se filiando ao MDB "junto a essas duas expressões da política capixaba", em referência aos dois prefeitos, e que ele faz "esse movimento alinhado com o governador Renato Casagrande".

"Não acredito no eu. Acredito no nós. Acredito em frente ampla e isso tem tudo a ver com a história do MDB e os últimos 22 anos de refundação do Espírito Santo. Foi através do trabalho firme que demos a volta por cima e hoje temos um Estado equilibrado liderado por Casagrande" Ricardo Ferraço (MDB) - Vice-governador do Estado e secretário estadual de Desenvolvimento Econômico

"Guerino Balestrassi pela terceira vez governa Colatina. É uma alegria estar ao seu lado nos filiando ao MDB. Euclério é uma revelação pela capacidade de trabalho e de realização", completou o vice-governador, arrancando muitos aplausos da plateia, formada em sua maioria por aliados do prefeito de Cariacica e lideranças do município. A maior parte dos vereadores da cidade estava presente.

Sobre a filiação dos dois prefeitos, o presidente nacional ressaltou que ambos comandam cidades importantes do Espírito Santo. "Euclério, você não tem ideia do que para nós significa ter um prefeito popular. Você é a cara do MDB! Guerino tem história. Em Colatina, ele já disputou contra o MDB (época do ex-deputado Marcelino Fraga). Ele é tão jeitoso que até os adversários se renderam", acrescentou Rossi.

Em seu discurso, Euclério também pregou união e disse que vai fazer de tudo para ver o MDB voltar a crescer no Espírito Santo. Já Balestrassi relembrou os enfrentamentos que teve com o MDB em Colatina, também citados por Baleia Rossi, e agora está nas fileiras do partido.

Durante o evento, primeiro se filiaram Euclério, Balestrassi e, por último, Ricardo Ferraço. Os três discursaram sobre as suas filiações, assim como o presidente nacional, Rose e Lelo. A esperada participação do ministro das Cidades, Jader Filho (MDB-PA), não se confirmou.

Entre os presentes estavam o presidente estadual do Podemos e deputado federal, Gilson Daniel, que abonou a saída de Balestrassi da legenda, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), que teve o convite de filiação ao MDB reiterado por Lelo durante o evento, o secretário estadual da Casa Civil, Davi Diniz, os deputados estaduais Lucas Scaramussa (Podemos), Tyago Hoffmann (PSB) e José Esmeraldo (PDT), e o secretário-geral do PP no Espírito Santo, Marcos Delmaestro.

Movimentos para 2026

Durante os discursos, mas principalmente ao esclarecerem alguns pontos das negociações que culminaram com o ato de filiação desta segunda-feira, as movimentações com vistas às eleições 2026 ficaram bem evidentes. A filiação dos atuais prefeitos de duas cidades que estão entre os 10 maiores colégios eleitorais do Espírito Santo e do vice-governador tem propósito que vai além da união do MDB, mas visa também o crescimento da legenda nas eleições de 2024 e o fortalecimento do partido para a disputa à sucessão de Casagrande, em 2026.

Baleia Rossi enfatizou, na entrevista, que a filiação de Ricardo ao MDB "é um movimento de grande importância política porque é um vice-governador atuante e secretário estadual, além de muito provavelmente estará governador na próxima eleição, de 2026".

O presidente nacional do MDB já conta com a possibilidade de Casagrande deixar o cargo em abril de 2026 para concorrer ao Senado, abrindo caminho para o novo presidente do partido no Espírito Santo virar governador e possível candidato à reeleição.

"Nós vamos fazer uma construção para que o MDB volte a ser o grande partido do Espírito Santo. Temos uma parceria com o governador Casagrande e, quando a gente faz esse movimento de filiar o vice-governador do Estado, que é parceiro do Casagrande, nada melhor do que a gente mostrar que o MDB aqui faz parte da frente ampla, que estamos nos fortalecendo para disputar as eleições de 2024 e depois fazer um projeto conjunto para 2026", antecipou o presidente nacional do MDB.

Ao ser questionado sobre a corrida de 2026, uma vez que saiu da convenção estadual do PSDB, no último dia 7, alçado à condição de pré-candidato a governador, Ricardo foi na contramão da Baleia Rossi e disse que "tratar de 2026 agora é cercar vento". "Acho que tem que deixar a política para a hora certa, entendeu?", acrescentou.

O novo presidente estadual do MDB — segundo o presidente nacional, basta a efetivação da filiação de Ricardo ao partido para ele estar apto a assumir o comando da Comissão Provisória Estadual, o que deve ocorrer ainda esta semana — garantiu que qualquer movimento para novas filiações ao partido não vai ser feito sem conversa com outras legendas que fazem parte da frente ampla que hoje está na base do governo Casagrande.

"Não passa pela minha cabeça que a gente vai criar uma concorrência dentro desses partidos para ver quem faz mais ou quem faz menos. Vamos com muito equilíbrio, com muito bom senso, com muita humildade. A gente quer conversar internamente, mas também quer conversar com os partidos que compõem essa frente", acrescentou Ricardo Ferraço.