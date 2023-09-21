Empate entre Rose e Lelo mantém indefinição no comando do MDB no ES

A convenção para eleger o diretório do MDB no Espírito Santo terminou em um empate entre as chapas lideradas pela ex-senadora Rose de Freitas e pelo ex-deputado federal Lelo Coimbra. Foram computados os votos de 54 delegados, e o placar terminou 27 a 27. A apuração aconteceu na tarde desta quinta-feira (21), no cerimonial Oasis, em Santa Lúcia, Vitória.
Diante do empate, sem saber o que fazer, a ex-senadora propôs uma conversa rápida com Lelo. Juntos decidiram conversar com a direção nacional do partido para resolver a situação no prazo de cinco dias. Rose de Freitas estava provisoriamente na presidência estadual da sigla havia dois anos e meio, nomeada pela Executiva nacional. O mandato dela acaba nesta quinta (21).