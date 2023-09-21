Empate entre Rose e Lelo mantém indefinição no comando do MDB no ES

Diante do empate, sem saber o que fazer, a ex-senadora propôs uma conversa rápida com Lelo. Juntos decidiram conversar com a direção nacional do partido para resolver a situação no prazo de cinco dias. Rose de Freitas estava provisoriamente na presidência estadual da sigla havia dois anos e meio, nomeada pela Executiva nacional. O mandato dela acaba nesta quinta (21).

