Clima de tensão durante apuração dos votos na eleição para o diretório estadual do MDB Crédito: Ednalva Andrade

O evento deve celebrar também a filiação do prefeito de Cariacica Euclério Sampaio (União), e definir os rumos do partido daqui em diante, que deve ficar provisoriamente sob o comando de Ricardo Ferraço. A sigla tenta atrair também o prefeito de Colatina , Guerino Balestrassi (Podemos), mas sua assessoria informou na noite dessa quarta que ele ainda não decidiu se vai mudar de partido.

Balestrassi aparece ao lado das lideranças estaduais, do presidente nacional do MDB e do ministro das Cidades, Jader Filho (MDB-PA), em panfleto que circulou pelo WhatsApp na tarde desta quarta-feira que traz convite ao ato de filiação anunciado como a "grande festa democrática". O evento vai ocorrer em um cerimonial em Cariacica, às 18 horas.

Parte de panfleto que circulou nas redes sociais sobre ato de filiação ao MDB Crédito: Reprodução/ WhatsApp

"Eu acredito que o MDB vai voltar a ser aquele partido forte. É um partido pujante. Eu prego a união e vou trabalhar para o partido crescer", afirmou o prefeito de Cariacica, que confirmou sua filiação à legenda na próxima segunda.

Euclério disse que sua decisão foi negociada diretamente com o presidente nacional da legenda e se deve à falta de definição no União Brasil, envolto em uma briga judicial pelo comando nacional e estadual

Your browser does not support the audio element. Reviravolta no MDB partido vai filiar Ricardo Ferraço e prefeitos no ES

Rose de Freitas também deve continuar no partido e Lelo foi eleito para integrar o diretório nacional do MDB, no último dia 5. Os dois foram procurados nesta quarta-feira, mas não atenderam às ligações e nem deram retorno.

A volta de Ricardo ao MDB

Ricardo Ferraço já esteve nas fileiras do MDB entre 2009 e 2016. Ele foi eleito senador pelo partido, em 2010, e deixou a legenda durante o mandato no Senado, após divergências com a orientação da sigla, que teve o ex-presidente Michel Temer como vice na chapa à reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2014. Ele apoiou o então senador Aécio Neves (PSDB-MG) na corrida presidencial naquele ano.

Atualmente no PSDB pela terceira vez, o vice-governador já foi filiado à legenda antes e após sair do MDB. Foi eleito vice-governador no ninho tucano, em 2006, na chapa com o ex-governador Paulo Hartung (ex-MDB e atualmente sem partido) e no retorno à sigla, tentou se reeleger senador pelo PSDB, em 2018, sem sucesso.