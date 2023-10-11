Reviravolta no MDB: partido vai filiar Ricardo Ferraço e prefeitos no ES

Passados 20 dias sem ninguém no comando, após a disputa pela presidência do diretório estadual terminar empatada entre a ex-senadora Rose de Freitas e o ex-deputado federal Lelo Coimbra, o MDB no Espírito Santo prepara um evento com a presença do presidente nacional da sigla, deputado Baleia Rossi, para filiar o vice-governador Ricardo Ferraço, atualmente no PSDB, na próxima segunda-feira, às 18 horas. Com isso, nem Lelo, nem Rose devem comandar o partido, mas sim o vice-governador.
O evento deve celebrar também a filiação do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (União), e definir os rumos do partido daqui em diante, que deve ficar provisoriamente sob o comando de Ricardo Ferraço. A sigla tenta atrair também o prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi (Podemos), mas sua assessoria informou na noite dessa quarta que ele ainda não decidiu se vai mudar de partido.
Balestrassi aparece ao lado das lideranças estaduais, do presidente nacional do MDB e do ministro das Cidades, Jader Filho (MDB-PA), em panfleto que circulou pelo WhatsApp na tarde desta quarta-feira que traz convite ao ato de filiação anunciado como a "grande festa democrática". O evento vai ocorrer em um cerimonial em Cariacica, às 18 horas.
A assessoria do MDB nacional confirmou a vinda de Baleia Rossi ao Estado para o ato de filiação, mas não deu informações sobre as negociações que levaram a essa reviravolta no partido, que encolheu no Espírito Santo nos últimos anos e saiu das urnas em 2022 sem eleger nenhum representante.
"Eu acredito que o MDB vai voltar a ser aquele partido forte. É um partido pujante. Eu prego a união e vou trabalhar para o partido crescer", afirmou o prefeito de Cariacica, que confirmou sua filiação à legenda na próxima segunda.
Euclério disse que sua decisão foi negociada diretamente com o presidente nacional da legenda e se deve à falta de definição no União Brasil, envolto em uma briga judicial pelo comando nacional e estadual.
Assim como Ricardo, Euclério já havia sido convidado por Rose a se filiar ao MDB em meados deste ano, mas ao ser questionado sobre o assunto, no final de julho, sinalizou intenção de permanecer no União. Porém, afirmou agora que a disputa interna foi decisiva para ele deixar a legenda. Ele já confirmou interesse em concorrer à reeleição em 2024 e, para o MDB, ter um prefeito na Grande Vitória pode ser decisivo para voltar a crescer nas próximas eleições.
Reviravolta no MDB partido vai filiar Ricardo Ferraço e prefeitos no ES
Rose de Freitas também deve continuar no partido e Lelo foi eleito para integrar o diretório nacional do MDB, no último dia 5. Os dois foram procurados nesta quarta-feira, mas não atenderam às ligações e nem deram retorno.
A volta de Ricardo ao MDB
Ricardo Ferraço já esteve nas fileiras do MDB entre 2009 e 2016. Ele foi eleito senador pelo partido, em 2010, e deixou a legenda durante o mandato no Senado, após divergências com a orientação da sigla, que teve o ex-presidente Michel Temer como vice na chapa à reeleição da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2014. Ele apoiou o então senador Aécio Neves (PSDB-MG) na corrida presidencial naquele ano.
Atualmente no PSDB pela terceira vez, o vice-governador já foi filiado à legenda antes e após sair do MDB. Foi eleito vice-governador no ninho tucano, em 2006, na chapa com o ex-governador Paulo Hartung (ex-MDB e atualmente sem partido) e no retorno à sigla, tentou se reeleger senador pelo PSDB, em 2018, sem sucesso.
No período sem mandato, o vice-governador e atual secretário estadual de Desenvolvimento Econômico deixou a legenda, em 2021, e ingressou no DEM, sigla que se uniu ao extinto PSL para formar o União Brasil, em 2022. Após a fusão dos partidos, ele retornou ao ninho tucano para disputar as eleições do ano passado, quando foi eleito ao lado do governador Renato Casagrande (PSB).
Na convenção estadual do PSDB no último sábado (7), o nome de Ricardo foi alçado à condição de pré-candidato a governador do Estado em 2026. Ele também foi procurado para comentar a decisão, mas ainda não deu retorno.