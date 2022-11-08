Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Sobe e desce: como ficam os partidos no ES após resultado das eleições

MDB não elegeu nenhum candidato no Espírito Santo nas eleições gerais deste ano e ficará sem representante na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional pela primeira vez desde a redemocratização
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

08 nov 2022 às 17:12

Publicado em 08 de Novembro de 2022 às 17:12

O MDB quase sumiu do ES após as eleições 2022; já PL e Republicanos elegeram mais representantes
O MDB quase sumiu do ES após as eleições 2022; já PL e Republicanos ganharam representantes Crédito: Geraldo Neto
As eleições de 2022 chegaram ao fim com um resultado nada animador para o MDB no Espírito Santo. Maior partido em número de filiados no Estado, saiu das urnas sem eleger nenhum representante para o Legislativo ou Executivo estadual e, a partir de 2023, ficará sem representante no Congresso Nacional.
Conforme dados de filiação referentes a 2022, 86,5% dos filiados ao MDB no Espírito Santo estão no partido há mais de dez anos. Outros 8,44% têm entre cinco e dez anos de filiação. Isso significa que mais de 94% dos 35.937 que engrossam as fileiras do partido no Estado estão na sigla nas últimas três eleições, conforme estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Apesar disso, o MDB não conseguiu transformar esses números em sucesso nas urnas, nem ao menos lançar chapa para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados e não terá um representante no Senado a partir de fevereiro de 2023, já que a senadora Rose de Freitas (MDB) foi derrotada na disputa pela única vaga ao cargo nas eleições de outubro. Desde 1986, quando Gerson Camata foi eleito senador pelo MDB, o partido mantinha representante no Senado. Em alguns momentos, teve dois dos três senadores capixabas. 
Sobe e desce como ficam os partidos no ES após resultado das eleições
Em número de eleitos, o auge do MDB (antigo PMDB) no Espírito Santo foi nas eleições municipais de 2008, quando o partido elegeu 131 representantes, sendo 22 prefeitos e 109 vereadores.
Nas eleições gerais, os anos de maior sucesso nas urnas foram 2006 e 2010.  Em ambas, a legenda saiu das urnas com oito eleitos, sendo que no primeiro ano o governador Paulo Hartung foi reeleito pela sigla — ele foi eleito em 2002 pelo PSB e migrou para o então PMDB em 2004 —, que ainda obteve quatro cadeiras na Câmara dos Deputados e três na Assembleia Legislativa. No pleito seguinte, elegeu um senador, dois deputados federais e cinco estaduais.
A partir de 2012, o partido foi encolhendo nas eleições municipais, mas ainda foi o mais bem sucedido nas urnas no Estado. A sigla voltou a eleger oito representantes em 2014, quando Hartung foi novamente eleito governador e Rose de Freitas garantiu a vaga ao Senado. Das eleições seguintes em diante, o partido foi minguando até chegar a 2022 sem conseguir eleger nenhum representante. 
Outro partido que também caiu em número de representantes foi o PSDB, que  já governou o país por dois mandatos e passou a ter número de eleitos em nível nacional equivalente a um partido nanico: foram apenas 13 deputados federais eleitos em 2022. No Espírito Santo, a legenda elegeu o vice-governador Ricardo Ferraço e dois deputados estaduais (Vandinho Leite e Mazinho dos Anjos). Antes, tinha quatro representantes na Assembleia Legislativa.

Os partidos que se deram bem em 2022

Na contramão do MDB e PSDB, partidos como PL e Republicanos saíram das urnas em 2022 avançando em número de representantes no Espírito Santo.  Partido do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, o PL garantiu a maior bancada na Assembleia a partir de 2023, com cinco deputados estaduais, e ainda elegeu um representante para a Câmara dos Deputados.
Já o Republicanos deu continuidade ao sucesso iniciado nas eleições municipais de 2020, quando foi um dos partidos que mais elegeram prefeitos no Espírito Santo: 10, incluindo o da Capital, Lorenzo Pazolini. Em outubro deste ano, o Republicanos garantiu duas vagas na Câmara dos Deputados ao reeleger Amaro Neto e eleger Messias Donato, além de quatro vagas na Assembleia Legislativa, entre as quais o mais votado da história, o ex-prefeito de Colatina Sérgio Meneguelli

LEIA MAIS 

10 dados curiosos sobre as Eleições 2022 no ES

Fake news motivaram 16 representações na Justiça Eleitoral do ES em 2022

Bolsonaro ampliou vantagem em bairros de Cariacica no 2º turno; veja mapa

Primo de Lula no ES espera ir à posse em Brasília pela terceira vez

Como fica o bolsonarismo no Espírito Santo sem Bolsonaro?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES espírito santo Partido Político Senado Federal Congresso Nacional Eleições 2022 Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados