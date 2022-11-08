10 dados curiosos sobre as Eleições 2022 no ES

As Eleições 2022 tiveram uma das votações mais apertadas para a escolha da presidente da República nos últimos anos. No Espírito Santo, também foram marcadas pelo fato de a decisão do governador do Estado ter ido para o segundo turno pela primeira vez em 28 anos.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito com 50,9% dos votos, contra 49,1% do atual presidente Jair Bolsonaro (PT). Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a diferença de votos foi de R$ 2,1 milhões de votos. Bolsonaro, inclusive terminou a eleição sendo o primeiro presidente a perder a reeleição.
Renato Casagrande (PSB) foi reeleito governador do Espírito Santo com 53,8% dos votos válidos, superando Carlos Manato (PL), que teve 46,2%.
Mas, além dessas informações, há uma série de curiosidades reveladas pelas urnas. Confira 10 dados reveladores sobre o segundo turno das eleições no Espírito Santo:
1) Serra tem o maior colégio eleitoral, mas Vila Velha levou mais eleitores às urnas
A Serra é o maior colégio eleitoral do Espírito Santo, com 349.398 eleitores registrados no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Mas foi em Vila Velha que o maior número de eleitores acabou indo às urnas neste segundo turno.
Foram ao segundo turno 277.912 pessoas às urnas na Serra, enquanto em Vila Velha compareceram 278.801. A abstenção em Vila Velha foi menor, de 17,37%, enquanto na Serra foi de 20,59%, semelhante à registrada no Estado, que foi de 20,55%. Em números absolutos, 71.896 eleitores faltaram na Serra e 58.317 em Vila Velha.
2) Rio Novo do Sul teve a menor abstenção; e Conceição da Barra, a maior
Nas eleições do segundo turno, no último dia 30, a cidade que proporcionalmente mais levou eleitores para as urnas no Espírito Santo foi Rio Novo do Sul, no Sul capixaba, com 15,02% de abstenção, o menor índice do Estado. Na outra ponta está Conceição da Barra, no Norte do Estado, com o maior número de faltosos. A cidade registrou abstenção de 29,96%, quase o dobro da cidade do Sul do Estado. A abstenção registrada no Espírito Santo foi de 20,55%, a menor em 16 anos no segundo turno para a Presidência.
Na Grande Vitória, os eleitores da Capital foram os que mais compareceram às urnas, com 16,74% de abstenção, a menor da Região Metropolitana.
3) Casagrande perdeu em 3 cidades do ES em que havia ganhado no 1º turno
No segundo turno, Manato venceu em três cidades a mais do que no primeiro turno. No primeiro turno, os municípios de Ibitirama, Iúna e Rio Bananal tinham preferido a reeleição do governador Renato Casagrande, mas na votação do segundo turno deram maioria ao adversário Carlos Manato. Já em Linhares, o governador reeleito tinha ficado na segunda colocação no primeiro turno, enquanto o candidato do PL, em terceiro. Agora, Manato venceu no município.
4) Casagrande e Manato perderam nas cidades de nascença
Adversário no segundo turno, Renato Casagrande e Carlos Manato não foram os mais votados nas cidades onde nasceram. Casagrande é natural de Castelo, onde Manato foi o mais votado com 50,6%. Já em Alegre, cidade natal de Carlos Manato, o atual governador foi o mais escolhido pelos eleitores, com 55% dos votos.
5) A cidade mais lulista e a mais bolsonarista no ES
Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, foi a cidade que teve o maior percentual de eleitores que optaram pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro, com 74,2% dos votos para o candidato do PL. Na outra ponta, a cidade de Ponto Belo, no Noroeste do Estado, foi a que teve o maior percentual de eleitores do presidente eleito Lula, com 64,7% dos votos neste segundo turno.
6) A cidade mais casagrandista e a mais manatista no ES
A cidade que teve o maior percentual de eleitores que optaram pela eleição do governador Renato Casagrande foi Ponto Belo, com 77,67% dos votos no candidato do PSB. A cidade de Ponto Belo também foi a maior parte dos eleitores que optaram por Lula. Já a cidade de Itapemirim, no Sul do Estado, foi onde o candidato Carlos Manato teve a maior votação entre as cidades capixabas, sendo escolhido por 63,14% dos eleitores.
7) Os três bairros mais bolsonaristas da Grande Vitória
Em três bairros da Grande Vitória, a votação no presidente Jair Bolsonaro (PL) superou ou ficou próxima a 70% dos votos. Na Ilha do Boi, em Vitória, foi onde ele teve a maior votação, com 74% dos eleitores. Os outros dois com votação mais expressiva em Bolsonaro são em Vila Velha: Itaparica, com 69,94% e Praia da Costa, com 69,82%.
8) Caratoíra é o bairro mais lulista de Vitória
O bairro de Caratoíra foi onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a maior porcentagem de votos na capital, com 66,70%. O bairro do Romão foi o segundo onde Lula foi mais votado, com 62,48% dos votos, seguido por Forte do São João, com 59,80%.
9) Bolsonaro avançou em mais cinco cidades no ES no segundo turno
Do primeiro para o segundo turno das eleições de 2022, o presidente Jair Bolsonaro saiu vitorioso em mais cinco cidades. Enquanto no primeiro turno o atual presidente tinha sido o mais votado em 56 municípios capixabas, na eleição do último dia 30 de outubro esse número passou para 61 municípios. As cidades que migraram voto para Bolsonaro foram Apiacá, Fundão, São Domingos do Norte, Governador Lindenberg e Sooretama. Mesmo tendo avançado neste ano, o número de cidades em que o presidente foi o preferido diminuiu em relação à eleição passada, em 2018, quando o presidente venceu em 64 cidades capixabas.
10) PT conquistou 32 vezes mais votos que Bolsonaro de 2018 para 2022 no ES
O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o preferido pelos eleitores capixabas, com 58% dos votos, mas ele não conseguiu aumentar sua base de eleitores no Espírito Santo de um pleito para outro. Na outra ponta, o PT registrou crescimento de 32 vezes no número de eleitores de 2018 para 2022. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relativos aos segundos turnos no Estado, Bolsonaro recebeu 5,5 mil votos a mais de 2018 para 2022, enquanto o PT registrou aumento de 179 mil votos de um pleito para outro.