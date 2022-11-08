10 dados curiosos sobre as Eleições 2022 no ES

Abstenção registrada no Espírito Santo foi de 20,55%. Crédito: Arte

As Eleições 2022 tiveram uma das votações mais apertadas para a escolha da presidente da República nos últimos anos. No Espírito Santo, também foram marcadas pelo fato de a decisão do governador do Estado ter ido para o segundo turno pela primeira vez em 28 anos.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito com 50,9% dos votos, contra 49,1% do atual presidente Jair Bolsonaro (PT). Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a diferença de votos foi de R$ 2,1 milhões de votos. Bolsonaro, inclusive terminou a eleição sendo o primeiro presidente a perder a reeleição.

Renato Casagrande (PSB) foi reeleito governador do Espírito Santo com 53,8% dos votos válidos, superando Carlos Manato (PL), que teve 46,2%.

Mas, além dessas informações, há uma série de curiosidades reveladas pelas urnas. Confira 10 dados reveladores sobre o segundo turno das eleições no Espírito Santo:

1) Serra tem o maior colégio eleitoral, mas Vila Velha levou mais eleitores às urnas

A Serra é o maior colégio eleitoral do Espírito Santo, com 349.398 eleitores registrados no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Mas foi em Vila Velha que o maior número de eleitores acabou indo às urnas neste segundo turno.

Foram ao segundo turno 277.912 pessoas às urnas na Serra, enquanto em Vila Velha compareceram 278.801. A abstenção em Vila Velha foi menor, de 17,37%, enquanto na Serra foi de 20,59%, semelhante à registrada no Estado, que foi de 20,55%. Em números absolutos, 71.896 eleitores faltaram na Serra e 58.317 em Vila Velha.

2) Rio Novo do Sul teve a menor abstenção; e Conceição da Barra, a maior

Nas eleições do segundo turno, no último dia 30, a cidade que proporcionalmente mais levou eleitores para as urnas no Espírito Santo foi Rio Novo do Sul, no Sul capixaba, com 15,02% de abstenção, o menor índice do Estado. Na outra ponta está Conceição da Barra, no Norte do Estado, com o maior número de faltosos. A cidade registrou abstenção de 29,96%, quase o dobro da cidade do Sul do Estado. A abstenção registrada no Espírito Santo foi de 20,55%, a menor em 16 anos no segundo turno para a Presidência

Na Grande Vitória, os eleitores da Capital foram os que mais compareceram às urnas, com 16,74% de abstenção, a menor da Região Metropolitana.

3) Casagrande perdeu em 3 cidades do ES em que havia ganhado no 1º turno

Renato Casagrande e Manato disputaram o segundo turno das eleições para governador do Espírito Santo Crédito: Arte: Geraldo Neto

No segundo turno, Manato venceu em três cidades a mais do que no primeiro turno . No primeiro turno, os municípios de Ibitirama, Iúna e Rio Bananal tinham preferido a reeleição do governador Renato Casagrande, mas na votação do segundo turno deram maioria ao adversário Carlos Manato. Já em Linhares, o governador reeleito tinha ficado na segunda colocação no primeiro turno, enquanto o candidato do PL, em terceiro. Agora, Manato venceu no município.

4) Casagrande e Manato perderam nas cidades de nascença

Adversário no segundo turno, Renato Casagrande e Carlos Manato não foram os mais votados nas cidades onde nasceram. Casagrande é natural de Castelo, onde Manato foi o mais votado com 50,6%. Já em Alegre, cidade natal de Carlos Manato, o atual governador foi o mais escolhido pelos eleitores, com 55% dos votos.

5) A cidade mais lulista e a mais bolsonarista no ES

Jair Bolsonaro e Lula disputaram a Presidência da República Crédito: Arte: Geraldo Neto

Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, foi a cidade que teve o maior percentual de eleitores que optaram pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro, com 74,2% dos votos para o candidato do PL. Na outra ponta, a cidade de Ponto Belo, no Noroeste do Estado, foi a que teve o maior percentual de eleitores do presidente eleito Lula, com 64,7% dos votos neste segundo turno.

6) A cidade mais casagrandista e a mais manatista no ES

A cidade que teve o maior percentual de eleitores que optaram pela eleição do governador Renato Casagrande foi Ponto Belo, com 77,67% dos votos no candidato do PSB. A cidade de Ponto Belo também foi a maior parte dos eleitores que optaram por Lula. Já a cidade de Itapemirim, no Sul do Estado, foi onde o candidato Carlos Manato teve a maior votação entre as cidades capixabas, sendo escolhido por 63,14% dos eleitores.

7) Os três bairros mais bolsonaristas da Grande Vitória

Em três bairros da Grande Vitória, a votação no presidente Jair Bolsonaro (PL) superou ou ficou próxima a 70% dos votos. Na Ilha do Boi, em Vitória, foi onde ele teve a maior votação, com 74% dos eleitores. Os outros dois com votação mais expressiva em Bolsonaro são em Vila Velha: Itaparica, com 69,94% e Praia da Costa, com 69,82%.

8) Caratoíra é o bairro mais lulista de Vitória

O bairro de Caratoíra foi onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a maior porcentagem de votos na capital, com 66,70%. O bairro do Romão foi o segundo onde Lula foi mais votado, com 62,48% dos votos, seguido por Forte do São João, com 59,80%.

9) Bolsonaro avançou em mais cinco cidades no ES no segundo turno

10) PT conquistou 32 vezes mais votos que Bolsonaro de 2018 para 2022 no ES