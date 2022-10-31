Casagrande venceu em 61 municípios do Estado Crédito: Arte Geraldo Neto

Your browser does not support the audio element. Casagrande venceu em 61 municípios do ES e Manato, em 17

O mapa de votos do Espírito Santo revela que, no segundo turno das Eleições 2022 , o governador Renato Casagrande (PSB), reeleito neste domingo (30) com 53,8% do pleito, conquistou a maior votação em 61 municípios.

Já o candidato Carlos Manato (PL), que registrou 46,2% da votação, obteve os melhores resultados em 17 cidades. No primeiro turno, o candidato havia vencido em 13 municípios.

Foi a cidade de Ponto Belo, no extremo Norte do Estado, que deu a Casagrande o maior percentual de votos, registrando 77,67% do total apurado.

A votação também foi expressiva no extremo Sul e em várias cidades da Região Serrana. Na Região Metropolitana, a única exceção foi Guarapari, onde a liderança ficou com o candidato da oposição.

Onde Manato venceu

A cidade mais bolsonarista e que deu a Manato a maior votação (63,14%) foi Itapemirim. Foi seguida de perto por Venda Nova do Imigrante (62,6%) e Santa Maria de Jetibá (61,7%).