Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2022

Casagrande venceu em 61 municípios do ES e Manato, em 17

Maior índice de votação do governador reeleito do Estado foi em Ponto Belo (77,67%); já o do candidato do PL ocorreu em Itapemirim (63,14%)

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 21:01

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

30 out 2022 às 21:01
Eleição 2022 - Segundo turno
Casagrande venceu em 61 municípios do Estado Crédito: Arte Geraldo Neto
Casagrande venceu em 61 municípios do ES e Manato, em 17
O mapa de votos do Espírito Santo revela que, no segundo turno das Eleições 2022, o governador Renato Casagrande (PSB), reeleito neste domingo (30) com 53,8% do pleito, conquistou a maior votação em 61 municípios.
Já o candidato Carlos Manato (PL), que registrou 46,2% da votação, obteve os melhores resultados em 17 cidades. No primeiro turno, o candidato havia vencido em 13 municípios.
Foi a cidade de Ponto Belo, no extremo Norte do Estado, que deu a Casagrande o maior percentual de votos, registrando 77,67% do total apurado.
A votação também foi expressiva no extremo Sul e em várias cidades da Região Serrana. Na Região Metropolitana, a única exceção foi Guarapari, onde a liderança ficou com o candidato da oposição.

Onde Manato venceu

A cidade mais bolsonarista e que deu a Manato a maior votação (63,14%) foi Itapemirim. Foi seguida de perto por Venda Nova do Imigrante (62,6%) e Santa Maria de Jetibá (61,7%).
Ele também conquistou a liderança na Região Sul e em algumas cidades da Região Serrana e no Sudoeste do Estado.

Veja Também

Casagrande: “Quero unir os capixabas em torno de um projeto regional”

“Venceu a vida”, diz Casagrande após vencer as eleições no ES

Depois da reeleição, o novo (e inédito) desafio de Casagrande

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carlos Manato Renato Casagrande Governo do ES Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados