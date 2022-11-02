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Eleições 2022

Abstenção no 2° turno cai no ES pela primeira vez em 16 anos

Número de eleitores aptos que deixaram de ir às urnas caiu de 606.490 para 599.995 do primeiro para o segundo turno, em movimento inédito desde as eleições de 2006
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

02 nov 2022 às 18:23

Publicado em 02 de Novembro de 2022 às 18:23

Urna
Não comparecimento no dia de votação foi menor no segundo turno Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE
Em movimento contrário ao que ocorreu nas eleições dos últimos 16 anos, o número de eleitores que deixaram de comparecer às urnas diminuiu do primeiro para o segundo turno nas eleições de 2022 no Espírito Santo.
No primeiro turno, o Espírito Santo registrou 606.490 abstenções (20,75%), número que caiu para 599.995 no segundo turno (20,53%). Nas quatro eleições anteriores, o número de faltantes aumentou de uma votação para outra.
Nestas eleições, os capixabas voltaram às urnas pela primeira vez em 28 anos para votar também para governador no segundo turno, além do voto para presidente.
O cenário do Espírito Santo também foi registrado na votação em todo o Brasil. O país registrou 20,59% de abstenção no segundo turno, enquanto no dia 2 de outubro registrou falta de 20,9% dos eleitores.
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas eleições anteriores, o percentual de abstenção chegou a ser menor do que o registrado neste ano, mas o número sempre aumentou do primeiro para o segundo turno. Confira os números abaixo:

Transporte gratuito no segundo turno

Antes da realização do segundo turno, a Justiça Eleitoral tomou medidas para conter a abstenção. O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria na semana antes da eleição para permitir a gratuidade do transporte público nas capitais do país no dia do segundo turno.
No Espírito Santo, o governo do Estado decidiu pelo passe livre e pelo aumento da frota de ônibus no dia do segundo turno, para garantir que os eleitores tivessem acesso às urnas, com objetivo de reduzir as abstenções.

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