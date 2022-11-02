Abstenção no 2° turno cai no ES pela primeira vez em 16 anos

Não comparecimento no dia de votação foi menor no segundo turno Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE

Em movimento contrário ao que ocorreu nas eleições dos últimos 16 anos, o número de eleitores que deixaram de comparecer às urnas diminuiu do primeiro para o segundo turno nas eleições de 2022 no Espírito Santo.

No primeiro turno, o Espírito Santo registrou 606.490 abstenções (20,75%), número que caiu para 599.995 no segundo turno (20,53%). Nas quatro eleições anteriores, o número de faltantes aumentou de uma votação para outra.

O cenário do Espírito Santo também foi registrado na votação em todo o Brasil. O país registrou 20,59% de abstenção no segundo turno, enquanto no dia 2 de outubro registrou falta de 20,9% dos eleitores.

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nas eleições anteriores, o percentual de abstenção chegou a ser menor do que o registrado neste ano, mas o número sempre aumentou do primeiro para o segundo turno. Confira os números abaixo:

Transporte gratuito no segundo turno