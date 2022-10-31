Entenda as Eleições 2022 no ES e no Brasil em quatro mapas

O segundo turno das Eleições 2022 foi marcado por disputas acirradas, tanto para a Presidência da República, a mais apertada da história, desde a redemocratização, quanto em vários dos 12 Estados em que a corrida para os governos foi definida neste domingo (30).

Por meio de mapas interativos, é possível ver como ficou a divisão de votos do Espírito Santo e no país. Neste pleito, 2.917.714 capixabas estavam aptos a ir às urnas, sendo que, desse total, o índice de abstenção foi de 20,55%.

Votação no Espírito Santo para presidente

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou a preferência entre o eleitorado capixaba e venceu em 61 cidades do Espírito Santo, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou mais votos que o concorrente em 17 municípios. No total, Bolsonaro recebeu 58,04% dos votos no Espírito Santo e Lula , 41,96%.

O melhor desempenho de Lula se concentrou nas cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo. Em 15 municípios dessas regiões, o petista teve mais votos do que Bolsonaro. A maior vantagem se deu em Ponto Belo, onde o presidente eleito conquistou 64,7% do eleitorado. No Sul, Lula teve a preferência em dois municípios: Mimoso do Sul (51,5%) e São José do Calçado (52,3%).

Bolsonaro predominou em todas outras cidades, inclusive na Grande Vitória. Na região, Vila Velha foi o município que conferiu maior vantagem para o presidente, com 60, 9% dos votos. No Estado, o melhor desempenho, mais uma vez, foi registrado em Venda Nova do Imigrante. Na cidade da Região Serrana, Bolsonaro teve 74,2% da votação.

Votação no Espírito Santo para governador

O mapa de votos do Espírito Santo revela que, no segundo turno das Eleições 2022, o governador Renato Casagrande (PSB), reeleito neste domingo (30) com 53,8% do pleito, conquistou a maior votação em 61 municípios. Já o candidato Carlos Manato (PL), que registrou 46,2% da votação, obteve os melhores resultados em 17 cidades. No primeiro turno, o candidato havia vencido em 13 municípios.

Foi a cidade de Ponto Belo, no extremo Norte do Estado, que deu a Casagrande o maior percentual de votos, registrando 77,67% do total apurado. A votação também foi expressiva no Extremo Sul e em várias cidades da Região Serrana. Na Região Metropolitana, a única exceção foi Guarapari, onde a liderança ficou com o candidato da oposição.

A cidade mais bolsonarista no primeiro turno e que deu a Manato a maior votação (63,14%) foi Itapemirim. Ela foi seguida de perto por Venda Nova do Imigrante (62,6%), a mais bolsonarista neste segundo turno, e Santa Maria de Jetibá (61,7%). O candidato do PL também conquistou a liderança na Região Sul e em algumas cidades da Região Serrana e no Sudoeste do Estado.

Votação no Brasil para a Presidência da República

A disputa mais acirrada da história, que deu a Lula (PT) um novo mandato como presidente da República, também se refletiu na votação nos Estados. Pela primeira vez, o vencedor da eleição presidencial não ganhou na maioria das Unidades de Federação.

Lula venceu em 13 Estados, enquanto Jair Bolsonaro (PL) em outros 13 e também no Distrito Federal, totalizando 14 Unidades da Federação. O petista ficou à frente em todos os Estados do Nordeste; no Amazonas, no Pará e em Tocantins, na Região Norte; e também em Minas Gerais, no Sudeste.

Já Bolsonaro venceu em todos os Estados das Regiões Sul e Centro-Oeste ; no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em São Paulo, no Sudeste; e também no Acre, em Rondônia, em Roraima e no Amapá, no Norte.

Votação para governadores no Brasil

Apesar de a maioria dos Estados já ter escolhido seus governadores no primeiro turno, a segunda rodada das eleições foi responsável por eleger os 12 nomes que estarão à frente de Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo pelos próximos quatro anos.