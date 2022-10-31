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Eleições 2022

Líderes políticos e empresariais parabenizam Casagrande pela reeleição no ES

Autoridades felicitaram o governador pela vitória e desejaram sucesso ao vencedor no seu terceiro mandato à frente do governo do Estado

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 22:56

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

30 out 2022 às 22:56
Renato Casagrande(PSB) é reeleito governador do Espírito Santo
Renato Casagrande (PSB) é reeleito governador do Espírito Santo Crédito: Vitor Jubini
Líderes políticos e empresariais parabenizam Casagrande pela reeleição no ES
Após a vitória de Renato Casagrande (PSB) para mais um mandato à frente do governo do Espírito Santo, autoridades e lideranças políticas e empresariais parabenizaram o governador pela reeleição, conquistada neste domingo (30), segundo turno das eleições 2022, com 53% dos votos válidos.
Casagrande vai para o seu terceiro mandato como governador, o segundo consecutivo. Ele venceu Carlos Manato (PL).
O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), que apoiava Manato na disputa, publicou no Twitter que os "desafios do Espírito Santo são enormes", mas desejou sucesso à Casagrande na nova etapa.
"Ao governador reeleito do Espírito Santo, Renato Casagrande, parabéns pela vitória e sucesso nessa nova etapa. Sabemos que os desafios do Espírito Santo são enormes, envolvendo áreas importantes como as da Segurança, Saúde e Educação", escreveu Musso.
Também pelo Twitter, o senador Fabiano Contarato (PT) felicitou o governador reeleito. "O Espírito Santo reitera a confiança no seu trabalho para manter nosso Estado no caminho do desenvolvimento social e econômico", escreveu.
O senador eleito Magno Malta (PL), que apoiava Manato, não se pronunciou sobre a vitória de Casagrande. Outros políticos do Estado, como ex-governador Paulo Hartung (sem partido) também não comentaram o resultado.

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No TRE-ES, após a conclusão da apuração, a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público Estadual (MPES), Luciana Andrade, comentou o resultado.
"Parabenizo os excelentíssimos governador Renato Casagrande e seu vice, Ricardo Ferraço, eleitos democraticamente pelo povo capixaba”, disse Luciana.

Entidades empresariais

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), que é presidida por Cris Samorini, emitiu nota parabenizando Casagrande e reforçando "o seu compromisso com uma agenda que contribua para o desenvolvimento do Espírito Santo".
"A Federação continuará  dialogando e atuando para que o ambiente de negócios, a qualificação  da mão de obra, a melhoria da infraestrutura, a redução da burocracia,  o estímulo à inovação e à competitividade das indústrias e dos negócios capixabas sejam sempre prioridades no nosso Estado", diz a nota da Findes.

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A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), o Sesc e o Senac também enviou nota parabenizando Casagrande pela reeleição e desejando sucesso ao governador nos próximos quatro anos.
"O Sistema Fecomércio-ES se coloca à disposição para contribuir com as pautas prioritárias que gerem desenvolvimento econômico e social para o Espírito Santo, especialmente as que impactam diretamente o comércio de bens, serviços e turismo, como segurança, logística, infraestrutura, economia, saúde, qualificação profissional, inovação, entre outras", diz a nota.

Outros políticos

A senadora Simone Tebet (MDB), que ficou em terceiro lugar na eleição presidencial e no segundo turno declarou apoio à Lula (PT) para presidente e Casagrande para governador, também parabenizou a reeleição do socialista.
"Que tenha sucesso neste segundo mandato e continue a gerar emprego e renda para o povo capixaba", disse Simone no Twitter.
O deputado federal Helder Salomão (PT), que foi o mais votado para a Câmara dos Deputados no Espírito Santo em 2022, também se pronunciou:

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