Manato virou mais votos que Casagrande do 1° para o 2° turno no ES

Manato, ao lado de Magno Malta, durante apuração dos votos Crédito: Fernando Madeira

Manato recebeu neste domingo (30), 1.006.021 de votos, 206.423 a mais do que no primeiro turno, quando teve 800.598. Já Casagrande recebeu 1.171.288 votos no segundo turno, 194.636 a mais. No primeiro turno, o governador reeleito teve 976.652 votos.

Casagrande venceu com 53,8% dos votos válidos contra 46,2% der Manato. Foi a primeira vez em 28 anos que a disputa para o governo do Espírito Santo foi para o segundo turno e também foi a votação mais apertada. Em 2018, o governador havia vencido com 55,49% dos votos válidos e, em 2010, com 82,3%.

Foram registrados 2.216.700 votos válidos neste segundo turno no Espírito Santo. O total de votos em branco foi de 44.127 (1,99%), e os votos nulos contabilizaram 91.519 (4,08%). O índice de abstenção foi de 20,48%.