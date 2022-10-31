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Eleições 2022

Manato virou mais votos que Casagrande do 1° para o 2° turno no ES

Casagrande passou de 976.652 votos para 1.171.288, enquanto Manato subiu de 800.598 no primeiro turno para 1.006.021
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

30 out 2022 às 21:35

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 21:35

Chegada do candidato Manato (PL), em Bento Ferreira
Manato, ao lado de Magno Malta, durante apuração dos votos Crédito: Fernando Madeira
O ex-deputado federal Carlos Manato (PL), segundo colocado na disputa pelo governo do Espírito Santo neste segundo turno, virou mais votos do que o governador reeleito Renato Casagrande (PSB) em comparação com a votação recebida no primeiro turno, quando havia mais cinco candidatos concorrendo no pleito. 
Manato recebeu neste domingo (30), 1.006.021 de votos, 206.423 a mais do que no primeiro turno, quando teve 800.598. Já Casagrande recebeu 1.171.288 votos no segundo turno, 194.636 a mais. No primeiro turno, o governador reeleito teve 976.652 votos. 

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Casagrande venceu em 61 municípios do ES e Manato, em 17

Casagrande venceu com 53,8% dos votos válidos contra 46,2% der Manato. Foi a primeira vez em 28 anos que a disputa para o governo do Espírito Santo foi para o segundo turno e também foi a votação mais apertada. Em 2018, o governador havia vencido com 55,49% dos votos válidos e, em 2010, com 82,3%.
Foram registrados 2.216.700 votos válidos neste segundo turno no Espírito Santo. O total de votos em branco foi de 44.127 (1,99%), e os votos nulos contabilizaram 91.519 (4,08%). O índice de abstenção foi de 20,48%.
No segundo turno, Manato conquistou apoio dos derrotados no primeiro turno, como o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) e o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (sem partido). Linhares, por exemplo, foi um dos municípios em que Manato obteve mais votos, conquistando 54% dos eleitores locais. No total, Manato foi o mais votado em 17 cidades.
Já Casagrande, que concorreu com coligação composta por 11 partidos, trabalhou para reforçar o apoio dos prefeitos dos municípios capixabas. Na lista de apoios de Casagrande também há integrantes de partidos como PP e Podemos, que apoiavam tanto Casagrande quanto a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o que culminou no momento #CasaNaro.

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