Manato virou mais votos que Casagrande do 1° para o 2° turno no ES

O ex-deputado federal Carlos Manato (PL), segundo colocado na disputa pelo governo do Espírito Santo neste segundo turno, virou mais votos do que o governador reeleito Renato Casagrande (PSB) em comparação com a votação recebida no primeiro turno, quando havia mais cinco candidatos concorrendo no pleito.
Manato recebeu neste domingo (30), 1.006.021 de votos, 206.423 a mais do que no primeiro turno, quando teve 800.598. Já Casagrande recebeu 1.171.288 votos no segundo turno, 194.636 a mais. No primeiro turno, o governador reeleito teve 976.652 votos.
Casagrande venceu com 53,8% dos votos válidos contra 46,2% der Manato. Foi a primeira vez em 28 anos que a disputa para o governo do Espírito Santo foi para o segundo turno e também foi a votação mais apertada. Em 2018, o governador havia vencido com 55,49% dos votos válidos e, em 2010, com 82,3%.
Foram registrados 2.216.700 votos válidos neste segundo turno no Espírito Santo. O total de votos em branco foi de 44.127 (1,99%), e os votos nulos contabilizaram 91.519 (4,08%). O índice de abstenção foi de 20,48%.
No segundo turno, Manato conquistou apoio dos derrotados no primeiro turno, como o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD) e o ex-prefeito da Serra Audifax Barcelos (sem partido). Linhares, por exemplo, foi um dos municípios em que Manato obteve mais votos, conquistando 54% dos eleitores locais. No total, Manato foi o mais votado em 17 cidades.
Já Casagrande, que concorreu com coligação composta por 11 partidos, trabalhou para reforçar o apoio dos prefeitos dos municípios capixabas. Na lista de apoios de Casagrande também há integrantes de partidos como PP e Podemos, que apoiavam tanto Casagrande quanto a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o que culminou no momento #CasaNaro.