Quem é Renato Casagrande, reeleito governador do ES

Renato Casagrande (PSB) foi reeleito para mais quatro anos na gestão do governo do Espirito Santo, com 53,8% dos votos dos capixabas, após uma disputa acirrada e polarizada com o candidato Carlos Manato (PL), que saiu derrotado, com 46,2% dos votos. Pela primeira vez, desde 1994, o embate pelo comando do Palácio Anchieta foi decidido em um segundo turno.
Natural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, Renato Casagrande tem 61 anos e é graduado em Engenharia Florestal e em Direito. Começou sua trajetória política em 1979, quando se filiou ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB), ainda na faculdade.
Em 1982, migrou para o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Cinco anos depois, mudou para o Partido Socialista Brasileiro (PSB), onde está filiado há 35 anos. Durante os anos 1980, foi secretário de Desenvolvimento Rural de Castelo.
A partir dos anos 1990, foi eleito deputado estadual (1991-1994); vice-governador na administração Vitor Buaiz (PT), entre 1995 e 1998; deputado federal (2003-2006); e senador (2007-2010).
Assumiu o comando do Palácio Anchieta pela primeira vez em 2011. Em 2014, não conseguiu a reeleição, em disputa vencida por Paulo Hartung (MDB). Mas voltou à disputa em 2018, quando saiu vitorioso e reassumiu o governo do Estado.
Agora, foi reeleito ao governo do Estado em uma coligação suprapartidária, que reúne do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Progressistas (PP). O vice é o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB).
Em seu plano de governo para 2023, apresenta 100 propostas divididas entre as áreas de Meio Ambiente (32), Saúde/Assistência Social (18), Educação/Cultura (17), Obras e Infraestrutura (12), Segurança (9) e Transporte (5).