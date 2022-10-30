Quem é Renato Casagrande, reeleito governador do ES

Casagrande comemorando a reeleição Crédito: Vitor Jubini

Natural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, Renato Casagrande tem 61 anos e é graduado em Engenharia Florestal e em Direito. Começou sua trajetória política em 1979, quando se filiou ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB), ainda na faculdade.

Em 1982, migrou para o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Cinco anos depois, mudou para o Partido Socialista Brasileiro (PSB), onde está filiado há 35 anos. Durante os anos 1980, foi secretário de Desenvolvimento Rural de Castelo.

A partir dos anos 1990, foi eleito deputado estadual (1991-1994); vice-governador na administração Vitor Buaiz (PT), entre 1995 e 1998; deputado federal (2003-2006); e senador (2007-2010).

Assumiu o comando do Palácio Anchieta pela primeira vez em 2011. Em 2014, não conseguiu a reeleição, em disputa vencida por Paulo Hartung (MDB). Mas voltou à disputa em 2018, quando saiu vitorioso e reassumiu o governo do Estado.

Agora, foi reeleito ao governo do Estado em uma coligação suprapartidária, que reúne do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Progressistas (PP). O vice é o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB).