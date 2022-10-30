Chegada do candidato Manato (PL), em Bento Ferreira Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Abatido e com voz rouca, Manato diz não pensar em vida política nos próximos anos

O candidato ao governo do Espírto Santo Carlos Manato (PL) perdeu a disputa contra o atual governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), no segundo turno das eleições neste domingo (30). Manato teve 46% dos votos, enquanto Casagrande conquistou 53%.

Carlos Manato acompanhou a apuração dos votos em casa, num condomínio da Mata da Praia, bairro de classe média alta aqui de Vitória. Ele estava acompanhado da esposa, a deputada federal Soraia Manato (PTB), e mais familiares.

Às 18h27, Manato chegou à Aspomires, que é uma associação de policiais militares localizada em Bento Ferreira. Ele estava acompanhado de familiares e foi imediatamente recebido por apoiadores que acompanharam toda a apuração em um telão.

Manato estava com o semblante abatido, voz um pouco rouca, mas agradeceu o apoio que recebeu. O candidato derrotado afirmou não estar pensando na vida política daqui a dois anos, disse que vai tocar um empreendimento em Pedra Azul, onde tem uma pousada.

"Eu agora vou tocar a vida na iniciativa privada. Tenho um projeto grande, vou me dedicar a ele. É uma pousada que está em fase de construção há um ano e meio. Vou assumir a frente, já que meu irmão estava cuidado. É uma pousada com salão de festas. Daqui uns três meses eu inauguro.”

Manato foi bastante aplaudido e muito bem recebido pelos eleitores, que, em sua maioria, estavam vestidos com as cores da bandeira do Brasil.

Em conversa com jornalistas, ele valorizou a apuração das urnas eletrônicas e parabenizou o candidato reeleito, Renato Casagrande. Perguntado se ligaria para o governador, Manato disse que a manifestação na frente dos jornalistas já seria suficiente.