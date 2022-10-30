2º turno

Dores do Rio Preto é o primeiro município a concluir apuração no ES

Segundo o TRE-ES, às 17h25 o município capixaba concluiu a apuração das urnas
Vitor Recla

Publicado em 

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 18:17

Urnas eletrônicas que apresentam problemas estão sendo substituídas
O munícipio capixaba foi o primeiro a fechar apuração no Estado Crédito: Abdias Pinheiro/ Secom/ TSE
Dores do Rio Preto, no Sul do Estado, foi o primeiro município do Espírito Santo a concluir a apuração neste segundo turno das eleições. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informou que a computação dos votos na cidade terminou às 17h25 deste domingo (30).

Outros municípios

Bom Jesus do Norte foi o segundo município do Espírito Santo a concluir a apuração, às 17h31. Atílio Vivácqua concluiu em terceiro, às 17h33. Jerônimo Monteiro foi a quarta cidade capixaba,  às 17h34. Alto Rio Novo, o quinto, com a apuração concluída, às 17h35.
Segundo o TRE-ES, as cidades de Mantenópolis, Boa Esperança, Irupi, Divino São Lourenço e São Gabriel da Palha são outros municípios do Espírito Santo a concluir a apuração, por volta de 17h41. Além deles, Ibatiba, Águia Branca e Guaçuí concluíram a apuração por volta de 17h45.

Tópicos Relacionados

Dores do Rio Preto Urnas Eletrônicas Apuração de Votos Eleições 2022
Recomendado para você

Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica
Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto
Imagem BBC Brasil
5 formas simples de perder gordura abdominal

