Dores do Rio Preto é o primeiro município a concluir apuração no ES

Dores do Rio Preto, no Sul do Estado, foi o primeiro município do Espírito Santo a concluir a apuração neste segundo turno das eleições. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) informou que a computação dos votos na cidade terminou às 17h25 deste domingo (30).
Bom Jesus do Norte foi o segundo município do Espírito Santo a concluir a apuração, às 17h31. Atílio Vivácqua concluiu em terceiro, às 17h33. Jerônimo Monteiro foi a quarta cidade capixaba, às 17h34. Alto Rio Novo, o quinto, com a apuração concluída, às 17h35.
Segundo o TRE-ES, as cidades de Mantenópolis, Boa Esperança, Irupi, Divino São Lourenço e São Gabriel da Palha são outros municípios do Espírito Santo a concluir a apuração, por volta de 17h41. Além deles, Ibatiba, Águia Branca e Guaçuí concluíram a apuração por volta de 17h45.