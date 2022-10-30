25 pessoas são conduzidas para delegacias por crimes eleitorais no ES

Um mesário foi encaminhado para a delegacia em Linhares durante a votação neste domingo (30) Crédito: Maria Luiza Silva

Ao longo deste domingo (30), 25 pessoas foram conduzidas para delegacias delegacia por crimes eleitorais e 12 ocorrências foram registradas, segundo relatório da Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

Os municípios onde os registros ocorreram foram Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, Ibatiba, Fundão, Colatina, Montanha, São Domingos do Norte, Aracruz, Piúma, Nova Venécia, Linhares e São Domingos do Norte.

Em uma seção eleitoral de São Domingos do Norte, Noroeste do Estado, a promotora eleitoral fez contato com a Polícia Militar informando que havia pessoas em frente a um bar utilizando bandeiras de um candidato, o que é proibido conforme a lei eleitoral 9.504/97.

A equipe foi ao local e flagrou dois indivíduos, juntamente com duas bandeiras. Eles foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Militar (DPM) onde assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberados. O material foi apreendido.

No bairro Bonfim, em Nova Venécia, uma mesária foi flagrada conversando com os eleitores que se encontravam na fila e pedindo votos para um candidato. Quando chegaram ao local, os policiais ainda encontraram uma bolsa com uma mulher com adesivos de outro candidato. Ambas foram conduzidas até a unidade de polícia judiciária, para esclarecimentos.

Na Serra, um homem foi detido após ameaçar pessoas no bairro Parque Residencial Laranjeiras. De acordo com a Polícia Militar , militares foram informados que um indivíduo estava ameaçando as pessoas. A equipe foi ao local e ao encontrarem o homem, ele correu em direção opostas aos dos agentes.

Por diversas vezes foi dada ordem de parada, que não foi cumprida pelo homem. Após correr aproximadamente 300 metros o homem parou, momento em que foi possível realizar a busca pessoal. Durante a abordagem, o indivíduo estava muito alterado, dizendo que apenas estava fotografando o carro que continha adesivos de um candidato ao governo do Estado e um candidato à Presidência da República, que segundo o homem seria um absurdo, contraditório e somente estava defendendo sua pátria.