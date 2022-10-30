No ES, 155 urnas apresentam problemas e 114 foram substituídas

Municípios que registraram problemas nas urnas eletrônicas:
Afonso Cláudio: 1
Água Doce do Norte: 1
Águia Branca: 3
Alegre: 2
Anchieta: 2
Aracruz: 4
Barra de São Francisco: 5
Brejetuba: 1
Cachoeiro de Itapemirim: 3
Cariacica: 36
Castelo: 2
Colatina: 7
Conceição da Barra: 2
Ecoporanga: 2
Fundão: 1
Guarapari: 7
Ibatiba: 6
Ibiraçu: 2
Iúna: 1
Linhares: 5
Mantenopólis: 1
Marilândia: 1
Muniz Freire: 1
Nova Venécia: 4
Pancas: 1
Pedro Canário: 1
Rio Bananal: 2
São Gabriel da Palha: 1
São Mateus: 10
Serra: 26
Venda Nova do Imigrante:1
Vila Valério: 4
Vila Velha: 4
Vitória: 1