2º turno

No ES, 155 urnas apresentam problemas e 114 foram substituídas

O balanço foi divulgado às 17h pelo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), ao final da votação para o segundo turno das Eleições 2022

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 17:26

Redação de A Gazeta

Testes das urnas eletrônicas
Ao todo, 114 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas no ES neste domingo (30) Crédito: Fernando Madeira
No Espírito Santo, 155 urnas apresentaram problemas, sendo que 114 delas precisaram ser substituídas neste segundo turno das Eleições 2022, de acordo com o balanço divulgado pelo do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) às 17h deste domingo (30).
A votação do segundo turno das eleições começou às 8h em todo o Estado, em 9.239 seções eleitorais.
Cariacica foi a cidade que mais registrou problemas nas urnas eletrônicas, com 36, seguida por Serra, com 26, e São Mateus, com 10.

Municípios que registraram problemas nas urnas eletrônicas:

Afonso Cláudio: 1
 Água Doce do Norte: 1
Águia Branca: 3
 Alegre: 2
 Anchieta: 2
 Aracruz: 4
 Barra de São Francisco: 5
 Brejetuba: 1
 Cachoeiro de Itapemirim: 3
 Cariacica: 36
 Castelo: 2
 Colatina: 7
 Conceição da Barra: 2
Ecoporanga: 2
 Fundão: 1
 Guarapari: 7
 Ibatiba: 6
Ibiraçu: 2
 Iúna: 1
 Linhares: 5
Mantenopólis: 1
Marilândia: 1
 Muniz Freire: 1
Nova Venécia: 4
 Pancas: 1
 Pedro Canário: 1
 Rio Bananal: 2
 São Gabriel da Palha: 1
 São Mateus: 10
 Serra: 26
 Venda Nova do Imigrante:1
 Vila Valério: 4
 Vila Velha: 4
 Vitória: 1

